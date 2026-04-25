Splashtop Enterprise-demo: mogelijkheden voor externe toegang voor eindgebruikers en IT-ondersteuning op afstand

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Splashtop Enterprise-demo: remote accessmogelijkheden voor eindgebruikers en remote IT-support

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand met flexibele licenties voor eindgebruikers en technici.

Bekijk deze video om meer te weten te komen over de mogelijkheden en kenmerken van Splashtop Enterprise:

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo
Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo

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De #1 beoordeelde oplossing voor remote access en support
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MEER INFORMATIE OVER SPLASHTOP ONDERNEMING

Met Splashtop Enterprise krijgt u:

  • Krachtige externe toegang voor werknemers om thuis te werken

  • Mogelijkheid om remote access te plannen

  • Op groepen gebaseerde toegangsrechten en beheer

  • Integratie met eenmalige aanmelding (SSO) voor gecentraliseerde authenticatie

  • Mogelijkheid om 'helpdesk'-ondersteuning te bieden aan computers en mobiele apparaten met on-demand externe toegang

  • Mogelijkheid om onbemande ondersteuning op afstand te bieden aan computers

  • Functies voor computerbeheer op afstand, zoals het beheer van Windows-updates

  • Onbemande toegang tot Android-apparaten

Splashtop Enterprise voor Externe Labs stelt onderwijsinstellingen in staat om externe toegang tot labcomputers te plannen en te beheren, en stelt IT in staat om op afstand apparaten van studenten en docenten te ondersteunen.

Lees meer over Splashtop Enterprise voor Externe Labs

Begin met Splashtop Enterprise
De #1 beoordeelde oplossing voor remote access en support
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