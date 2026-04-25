Splashtop Enterprise-demo: mogelijkheden voor externe toegang voor eindgebruikers en IT-ondersteuning op afstand

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand met flexibele licenties voor eindgebruikers en technici.
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MEER INFORMATIE OVER SPLASHTOP ONDERNEMING
Met Splashtop Enterprise krijgt u:
Krachtige externe toegang voor werknemers om thuis te werken
Mogelijkheid om remote access te plannen
Op groepen gebaseerde toegangsrechten en beheer
Integratie met eenmalige aanmelding (SSO) voor gecentraliseerde authenticatie
Mogelijkheid om 'helpdesk'-ondersteuning te bieden aan computers en mobiele apparaten met on-demand externe toegang
Mogelijkheid om onbemande ondersteuning op afstand te bieden aan computers
Functies voor computerbeheer op afstand, zoals het beheer van Windows-updates
Onbemande toegang tot Android-apparaten
Splashtop Enterprise voor Externe Labs stelt onderwijsinstellingen in staat om externe toegang tot labcomputers te plannen en te beheren, en stelt IT in staat om op afstand apparaten van studenten en docenten te ondersteunen.
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