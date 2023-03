Splashtop Enterprise-demo: mogelijkheden voor externe toegang voor eindgebruikers en IT-ondersteuning op afstand

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning op afstand met flexibele licenties voor eindgebruikers en technici.

Bekijk deze video om meer te weten te komen over de mogelijkheden en kenmerken van Splashtop Enterprise:

Splashtop Enterprise Administrator/Technician Demo

Met Splashtop Enterprise krijgt u:

Krachtige externe toegang voor werknemers om thuis te werken

Mogelijkheid om toegang op afstand te plannen

Op groepen gebaseerde toegangsrechten en beheer

Integratie met eenmalige aanmelding (SSO) voor gecentraliseerde authenticatie

Mogelijkheid om 'helpdesk'-ondersteuning te bieden aan computers en mobiele apparaten met on-demand externe toegang

Mogelijkheid om onbemande ondersteuning op afstand te bieden aan computers

Functies voor computerbeheer op afstand, zoals het beheer van Windows-updates

Onbemande toegang tot Android-apparaten

Splashtop Enterprise voor Externe Labs stelt onderwijsinstellingen in staat om externe toegang tot labcomputers te plannen en te beheren, en stelt IT in staat om op afstand apparaten van studenten en docenten te ondersteunen.

Lees meer over Splashtop Enterprise voor Externe Labs