MKB-cybersecurity in 2022: dezelfde uitdagingen, betere oplossingen

Het tekort aan cybersecurity-vaardigheden treft het MKB onevenredig. Ontdek hoe cloudgebaseerde oplossingen problemen met cybersecurity en IT-personeel in het MKB kunnen verlichten.

Heeft u toevallig de meest recente Cybersecurity Workforce Study gezien van (ISC)², 's werelds toonaangevende non-profit organisatie op het gebied van professionele cybersecurity? Zo niet, dan zult u misschien verbaasd zijn te horen hoe weinig er is veranderd sinds de cybersecurity-onderzoeksstudie van 2018.

In 2018 was de veelzeggende kop boven het personeelsonderzoek: “Tekort aan mensen met cybersecurity-vaardigheden stijgt tot 3 miljoen. Uit het onderzoek bleek dat drie grote uitdagingen cybersecurity (en IT in het algemeen) teisterden bij kleine en middelgrote bedrijven (MKB's). Deze waren: budgetlimieten, gebrek aan IT-personeel en tijdsdruk. Deze grote drie uitdagingen vormden een veel groter probleem voor het MKB dan voor grote ondernemingen, die het zich konden veroorloven de torenhoge looneisen van cybersecurity-professionals te betalen.

En dan vandaag, wat is de situatie? Nou, drie belangrijke elementen blijven hetzelfde:

De wereld heeft nog steeds een tekort aan 2,7 miljoen cybersecurity-professionals Budgetten, tijd en een tekort aan IT-personeel blijven de grootste beveiligingsuitdagingen voor het MKB Salarissen voor cybersecurity-professionals zijn voor veel MKB-bedrijven veel te hoog

Het goede nieuws: er zijn nu cloudgebaseerde oplossingen waarmee budgetten kunnen worden gehaald

Natuurlijk, cloud computing bestaat al meer dan twee decennia. Maar pas sinds kort leveren veel technologie-OEM's en softwareleveranciers cloudgebaseerde oplossingen om aan de behoeften van het MKB te voldoen. Bedenk hoe baanbrekend het was toen NetSuite in 1998 de eerste enterprise resource planning (ERP)-suite in de cloud onthulde. Dat was geweldig! Tegenwoordig is het moeilijk om een kernsysteem of productiviteitstoepassing te bedenken die niet beschikbaar is als cloudoplossing.

Dit is de redding voor het MKB en hun IT-personeel. Bedrijven kunnen nu het risico van hoge initiële softwarekosten vermijden en toegang krijgen tot veel meer betaalbare oplossingen. Bovendien kunnen ze hun IT-kosten gemakkelijk op jaarbasis voorspellen. Dit wil niet zeggen dat de budgettaire beperkingen zijn verdwenen. Maar het is een stuk gemakkelijker voor IT om stapsgewijs kleine budgettoevoegingen te vragen, wanneer ze de productiviteitswaarde van nieuwe apps vrijwel onmiddellijk kunnen aantonen.

Als toonaangevende leverancier van remote access en remote support-oplossingen voor het MKB, hebben we uit de eerste hand ervaren hoe gemakkelijk het voor IT-managers is geweest om tijdens de pandemie goedkeuring te krijgen voor onze oplossingen. Voor leidinggevenden was het plotseling een 'no-brainer' om medewerkers de mogelijkheid te geven om op afstand te werken. Hetzelfde geldt voor een breed scala aan productiviteits-apps.

Cloudoplossingen verlichten druk op IT en cybersecurity personeel

Veel cloudgebaseerde oplossingen (inclusief Splashtop) passen en/of werken in een robuuste cloudinfrastructuur zoals AWS, Azure, Google Cloud, enz. Klanten vinden het geweldig dat ze Splashtop met AWS kunnen gebruiken, omdat ze weten dat hun oplossing voor remote access en support actief is in een veilige cloudinfrastructuur met een betere beveiliging dan 99% van het MKB alleen kan bewerkstelligen. Wanneer u kijkt naar de gespecialiseerde vaardigheden en personeel op het gebied van cybersecurity die grote cloudleveranciers met zich meebrengen, wordt het duidelijk dat een MKB-bedrijf nooit personeel hoeft aan te nemen en de moeite hoeft te nemen om zijn eigen cloudimplementaties van apps en services te installeren.

Voeg daar de enorme redundancy en back-upfuncties aan toe en het is gewoon logisch dat het MKB massaal naar de cloud verhuist.

Houd er rekening mee dat OEM's met hun oplossingen meer veiligheid kunnen bieden in cloudgebaseerde MKB-oplossingen dan met on-premise oplossingen. Door een cloudproduct te standaardiseren en aan honderden of duizenden klanten te leveren, kan een software-OEM veel beveiligingsmogelijkheden bevatten. De cloudgebaseerde oplossingen van Splashtop bevatten bijvoorbeeld allemaal een schat aan securityfuncties, waaronder de volgende:

Industriestandaard TLS 1.2 met AES 256-bits codering

Apparaatverificatie

Wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus

Tweestapsverificatie/tweefactorauthenticatie

Leeg scherm

Scherm automatisch vergrendelen

Sessie-time-out bij inactiviteit

Melding van remotye verbinding

Kopiëren/plakken en beheren van bestandsoverdracht

Beheer van remote printen

Streamerconfiguratie vergrendelen

Proxyserver verificatie

Digitaal ondertekende applicaties

Sessie-, bestandsoverdracht- en historylogs

De standaard beveiligingsfuncties van Splashtop en andere toonaangevende cloudgebaseerde oplossingen zijn geschikt voor het oplossen van IT-personeelsproblemen met behoud van een sterke cybersecurity.

Meer goed nieuws: uitbesteding aan MSP's kan tekorten aan cybersecuritypersoneel aanpakken

MKB's zullen nooit over voldoende personeelsbudget kunnen beschikken om professionals in te huren voor alle belangrijke applicaties en services die de bedrijven moeten ondersteunen. Dit is waar managed service providers (MSP's) de vaardigheden voor veel MKB bedrijven aanvullen. MSP's werken doorgaans als een verlengstuk van het interne IT-team van een bedrijf en zorgen ervoor dat zelfs de kleinste bedrijven de beste technologieën kunnen gebruiken tegen een betaalbare prijs.

Volgens Datto's 2021 State of the MSP-rapport biedt meer dan 99% van de MSPs beveiligingsdiensten aan. Daarvoor moeten ze beveiligingsspecialisten in dienst hebben. Sterker nog, aangezien MSP's diensten kopen voor meerdere klanten, hebben ze onderhandelingskracht over de aankoopprijs die individuele bedrijven niet hebben. De meest populaire MSP-services (anything-as-a-service) bevatten beveiligingsoplossingen. Veel MSP's vertrouwen zelfs op Splashtop om oplossingen voor ondersteuning op afstand te bieden aan het MKB. Sommige van deze zelfde MSP's integreren Splashtop met oplossingen voor endpointbeveiliging en identiteitstoegangsbeheer om de beveiliging voor hun klanten te optimaliseren.

Het is fijn om tegenwoordig opties te hebben

MKB's worden nog steeds geconfronteerd met de drievoudige uitdaging van krappe budgetten, beperkt cybersecurityspersoneel en nooit genoeg tijd om alles wat met IT te maken heeft te beheren. Toch zullen managers in het MKB die wat tijd investeren om te zien wat er mogelijk is met cloud- en MSP-gebaseerde oplossingen, ontdekken dat productiviteitswinst in 2022 gepaard kan gaan met veel meer veiligheid dan tot voor kort mogelijk was.

