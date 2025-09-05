Weinig dingen zijn zo schadelijk voor een bedrijf als een datalek. De verliezen kunnen catastrofaal zijn, aangezien de organisatie meer verliest dan alleen geld en belangrijke gegevens, maar ook het vertrouwen van zijn klanten. Elk jaar worden er meer kwetsbaarheden ontdekt, wat nieuwe kansen biedt voor hackers en het prioriteren van patches des te essentiëler maakt.
Aanvallers richten zich vaak op oudere veelvoorkomende kwetsbaarheden en blootstellingen (CVEs) op niet-gepatchte apparaten. Aangezien de lijst van CISA met Bekende Geëxploiteerde Kwetsbaarheden (KEV) meer dan duizend kwetsbaarheden bevat, is dat een aanzienlijke hoeveelheid potentiële kansen voor cyberaanvallen. Vermenigvuldig die kwetsbaarheden met het aantal eindpunten in je bedrijf, en de dreiging wordt nog duidelijker. Patching om deze kwetsbaarheden te dichten is een must.
Met dat in gedachten is het tijd om enkele recente spraakmakende inbreuken te onderzoeken, hoe ze plaatsvonden en hoe patchprioritering kan helpen ervoor te zorgen dat jouw bedrijf niet hetzelfde overkomt.
Lessen uit Recente Inbreuken - Waarom Patch Prioritering Belangrijker is dan Ooit
Laten we eerst eens kijken hoe datalekken kunnen gebeuren, evenals voorbeelden van grote inbreuken en de kwetsbaarheden die ze mogelijk maakten. Van daaruit kunnen we begrijpen hoe soortgelijke inbreuken in de toekomst kunnen worden voorkomen.
1. Bekende Kwetsbaarheden Zijn Gevaarlijk als Ze Niet Gepatcht Worden
De meeste kwetsbaarheden zijn geen geheimen die voor gebruikers verborgen worden gehouden. Veel zijn goed bekend en gedocumenteerd, met patches beschikbaar, dus het negeren ervan is gewoon nalatig. Het niet patchen van beveiligingsfouten is een open uitnodiging voor hackers, die ze maar al te graag accepteren.
Bijvoorbeeld, het Amerikaanse federale rechtssysteem werd recent gehackt, wat leidde tot de diefstal van gevoelige gerechtelijke gegevens. De hackers maakten gebruik van een kwetsbaarheid waarvan niet alleen het administratieve kantoor op de hoogte was, maar die ook eerder door buitenlandse hackers was gebruikt om gevoelige gegevens te stelen in 2020. Dat betekent dat het systeem vijf jaar lang ongepatcht en onbeschermd was gebleven – een enorme beveiligingsfout.
2. Zero-Day Exploits Slaan Toe Voor Patches – Monitor en Handel Vroeg
Zero-day kwetsbaarheden kunnen een race zijn tussen hackers die proberen ze te exploiteren en beveiligingsteams die proberen ze te patchen. Bijvoorbeeld, Microsoft SharePoint-gebruikers kwamen onlangs twee kritieke zero-day kwetsbaarheden (CVE-2025-53770 en CVE-2025-53771) tegen. Voordat er oplossingen werden uitgerold, waren al minstens 85 servers gecompromitteerd, wat de noodzaak van snelle detectie en tussentijdse maatregelen benadrukt.
Bovendien moeten bedrijven voorbereid zijn met tussentijdse beschermende maatregelen om hun systemen en apparaten te beveiligen totdat een juiste patch is uitgebracht. Zonder preventieve maatregelen wacht een bedrijf er gewoon op om het volgende slachtoffer te worden.
3. Patch-releases kunnen te laat zijn - Exploiters slaan als eerste toe
Patching is een race tegen hackers en andere kwaadwillenden. Als je een kwetsbaarheid kunt patchen voordat cyberaanvallers deze kunnen uitbuiten, win je. Als je verliest, kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Bijvoorbeeld, toen Microsoft een kwetsbaarheid ontdekte in het Windows Common Log File System (CLFS), bracht het zo snel mogelijk een patch uit om het te repareren. Helaas hadden cybercriminelen tegen die tijd de kwetsbaarheid al uitgebuit en verschillende doelen in IT, vastgoed, financiën en software getroffen, waarbij ze hen met ransomware infecteerden.
Organisaties zouden automatisering, testen en versnelde processen moeten gebruiken om kwetsbaarheden zo snel mogelijk te identificeren en te verhelpen. Elke moment dat een kwetsbaarheid niet gepatcht is, is een nieuwe kans voor aanvallers om toe te slaan.
4. Hulpmiddelen van derden vormen een hoog-risico blootstelling
Bedrijven vertrouwen op tools van derden voor een breed scala aan taken en processen, maar het is net zo belangrijk om deze gepatcht en beschermd te houden als elke andere cybersecurity maatregel. Niet-gepatchte applicaties kunnen hackers een aanvalsvector geven om direct in je netwerk te komen.
CVE-2023-38831 werd maandenlang uitgebuit totdat RARLAB WinRAR 6.23 uitbracht. Veel gebruikers bleven kwetsbaar omdat WinRAR niet automatisch bijwerkt, dus patches vereisten handmatige installaties. Meer recent werd CVE-2025-8088 ook uitgebuit voordat gebruikers naar 7.13 updateerden. Beide incidenten tonen aan waarom patching van apps van derden deel moet uitmaken van het beleid.
Lessen omzetten in patchprioritering beste praktijken
Na elke datalek is er één vraag die iedereen zou moeten stellen: Wat kunnen we hiervan leren? Kijkend naar deze recente spraakmakende inbreuken, zijn er verschillende waardevolle lessen die we kunnen leren om toekomstige incidenten te helpen verminderen.
1. Maak Gebruik van Dreigingsinformatie
Kwetsbaarheden verschijnen niet zomaar uit het niets. We hebben tools en middelen die kunnen helpen bij het identificeren van bekende kwetsbaarheden en manieren om ze aan te pakken, dus IT-teams zouden ze moeten gebruiken. Zorg ervoor dat je de KEV-catalogus en het Common Vulnerability Scoring System (CVSS) doorzoekt om je meest kritieke en urgente kwetsbaarheden te identificeren, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt.
2. Adopteer real-time patching mogelijkheden
De beste tijd om een systeem te patchen is zodra de patch beschikbaar komt, maar dat vereist realtime monitoring en patching. Traditionele tools hebben de neiging om op een vast interval naar updates te zoeken, meestal variërend van 8 uur tot zelfs dagen, maar dat creëert een groot venster van mogelijkheden voor aanvallers. Het gebruik van een oplossing met realtime patching helpt ervoor te zorgen dat je eventuele kwetsbaarheden zo snel mogelijk kunt sluiten, waardoor vertragingen worden geminimaliseerd en de beveiliging wordt verbeterd.
3. Integreer Inventaris & Compliance Data
Wanneer je meerdere apparaten moet beheren, kan het gemakkelijk zijn dat een of twee door de mazen van het net glippen, maar het niet patchen van die apparaten creëert een enorme kwetsbaarheid. Het gebruik van een oplossing met patchzichtbaarheid en inventarisbeheer helpt ervoor te zorgen dat je elk eindpunt kunt bijhouden en patchcompliance voor allemaal kunt handhaven. Op deze manier kun je elk apparaat eenvoudig beschermen vanuit een enkele, uniforme console.
4. Automatiseer waar mogelijk
Handmatig eindpunten volgen, patchstatussen controleren, zoeken naar nieuwe patches en deze installeren op apparaten kan een tijdrovend proces zijn, gevoelig voor menselijke fouten en vertraging. Dus waarom niet automatiseren? Met tools zoals Splashtop AEM kun je automatisch nieuwe patches detecteren en ze uitrollen over eindpunten, met behulp van beleidsgebaseerde instellingen om prioriteit en updateschema's te bepalen. Dit houdt apparaten up-to-date en veilig zonder dat handmatige updates van elk individueel apparaat nodig zijn.
Hoe Splashtop AEM Je Helpt Voorop te Blijven
Gelukkig is er een oplossing die IT-teams in staat stelt om meerdere eindpunten in gedistribueerde omgevingen te monitoren, realtime waarschuwingen en geautomatiseerde oplossingen te krijgen, automatisch patches uit te rollen, en meer.
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) maakt het eenvoudig om taken te automatiseren, eindpunten te beschermen en beveiligingscompliance te handhaven vanuit één console. Het geeft IT-teams inzicht in elk apparaat, inclusief patchstatussen en kwetsbaarheden, zodat ze elk eindpunt up-to-date en beschermd kunnen houden zonder alles handmatig te hoeven updaten.
Splashtop AEM omvat:
Real-time patchimplementatie over OS en apps van derden.
Proactieve waarschuwingen en geautomatiseerde oplossingen.
CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten met AI-gestuurde prioritering.
Aanpasbaar beleidskader dat wordt afgedwongen op endpoints.
Ring-gebaseerde implementatie om het risico te verminderen bij het toepassen van urgente patches.
Een verenigd dashboard om de gezondheid van endpoints, patchstatus en IT-compliance te monitoren.
Gedetailleerde rapporten over systeem-, hardware- en software-inventaris.
Cyberaanvallers wachten niet geduldig tot je je apparaten of applicaties patcht; als je je apparaten kwetsbaar laat, geef je hackers een open uitnodiging. Echter, met goed patchbeheer kun je aanvallen op afstand houden.
Elke datalek is een kans om te leren van de fouten van anderen. Door de lessen te trekken uit spraakmakende inbreuken en real-time, geprioritiseerd patchen met Splashtop AEM te adopteren, kun je je IT-teams in staat stellen om je netwerk en eindpunten beter te beschermen, en alle kwetsbaarheden te dichten voordat aanvallers ze kunnen exploiteren.
Bescherm je organisatie met real-time patching en kwetsbaarheidsinzichten van Splashtop AEM. Begin vandaag nog met je gratis proefperiode: