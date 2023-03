Hoe EPAD IT 250 computers migreerde van LogMeIn naar Splashtop

EPAD Business IT, een IT- en computerserviceprovider, schakelde over van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support en migreerde alle 250 beheerde computers in slechts één avond.

Laat de angst voor ontelbare uren en hoofdpijn bij het migreren van je beheerde computers naar een nieuw platform voor ondersteuning op afstand je er niet van weerhouden om over te stappen op iets beters.

In feite hoeft het migratieproces niet moeilijk te zijn. Dat is wat Eric Gravens, eigenaar van EPAD Business IT, leerde toen hij binnen een paar uur zijn 250 beheerde computers van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support migreerde.

'Ik verwachtte enorme hoofdpijn', zei Gravens, 'maar het was geweldig! Met geweldig bedoel ik GEWELDIG! Het kostte een avond om bijna al onze pc's van LogMeIn Central 250 Basic naar [Splashtop Remote Support] te migreren. ”

Er zijn veel redenen waarom men zou willen overstappen van LogMeIn naar Splashtop, zoals Gravens ons vertelde in zijn casestudy. Splashtop is het beste alternatief voor LogMeIn Centralen kan u veel tijd besparen in vergelijking met de prijzen van LogMeIn Central. Maar als de angst voor een moeilijk migratieproces u ervan weerhoudt de trekker over te halen, lees dan verder om te ontdekken hoe EPAD Business IT profiteerde van het vereenvoudigde migratieproces van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support.

Migreren van Splashtop naar LogMeIn met behulp van One2Many

We hebben een paar manieren gevonden om het gemakkelijk te maken om al je beheerde computers te migreren naar Splashtop van LogMeIn. In feite, hebben we de stappen geschetst die je kunt nemen om je computers over te schakelen naar Splashtop.

Dat is wat Gravens deed toen hij met het migratieproces begon. Hij las de hierboven gelinkte pagina door en besloot LogMeIn's One2Many functie te gebruiken om Splashtop in te zetten op zijn beheerde computers.

"Het bespaarde ons een onbekend aantal manuren en ik kon de migratie zelf in één nacht doen," zei Gravens.

Dit proces omvat twee eenvoudige stappen. Eerst maak je je deployment package aan in de Splashtop webconsole. Het implementatiepakket installeert de Splashtop Streamer op je beheerde computers. Zodra het implementatiepakket op de computer is geopend, downloadt het de Splashtop Streamer die aan je account is gekoppeld, zodat je op elk moment onbeperkt toegang op afstand tot die computer hebt.

Nadat je het implementatiepakket hebt gemaakt, is de tweede stap het gebruik van LogMeIn's One2Many functie om de Splashtop Streamer stilletjes op je computers uit te rollen.

Gravens schetste hoe eenvoudig het proces was:

"Voordat ons abonnement op LogMeIn afliep, begonnen we met een proef van LogMeIn Premier of Premium, hoe hun hoogste product ook heet met de One2Many functie," zei Gravens.

"We maakten elke groep aan in Splashtop en maakten voor elke groep de deployment streamer aan. Splashtop heeft een artikel op hun website over het inzetten van hun streamer met behulp van One2Many. Ik stel voor dat uit te zoeken.

Het hele implementatieproces van Splashtop duurde minder dan 3 uur voor al onze PC's. We hadden een paar klanten die vergaten hun PC's aan te laten staan, dus die moesten we de volgende dag onder handen nemen. Geen probleem, het overgrote deel was die avond klaar."

Andere manieren om te migreren

U kunt ook migreren van LogMeIn naar Splashtop met behulp van andere implementatietools zoals Microsoft Groepsbeleid, SCCM of een RMM-tool. Via die tools kunt u de Splashtop Streamer in één keer op al uw beheerde computers installeren door MSI of EXE te gebruiken.

Waarom overstappen van LogMeIn naar Splashtop?

Splashtop presteert beter, heeft dezelfde topfuncties, en kost minder dan LogMeIn. Je kunt tot 70% op je kosten besparen door over te stappen van LogMeIn naar Splashtop, net als Eric Gravens bij EPAD Business IT.

Ontdek waarom Splashtop het beste LogMeIn-alternatiefis en u helpt tot 50% of meer te besparen in vergelijking met LogMeIn-prijzen.

Wilt u meer weten over waarom EPAD Business IT de overstap heeft gemaakt? Bekijk onze EPAD Business IT-casestudy om meer te weten te komen over de uitdagingen waarmee Gravens werd geconfronteerd met LogMeIn (inclusief het feit dat zijn jaarlijkse prijs bijna verdubbelde in één jaar) en hoe hij een beter huis vond met Splashtop.