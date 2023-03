Splashtop krijgt award voor 'Best Remote Support Software of 2021'

De remote support toepassingen van Splashtop hebben talloze awards en hoge gebruikersbeoordelingen gekregen op diverse review-sites. Zie waarom en probeer Splashtop gratis.

Of u nu een MSP bent die de computers van uw klant op afstand wil beheren, bewaken en ondersteunen, of een IT-/helpdeskteam dat remote support wil bieden aan elk apparaat, Splashtop heeft een oplossing die is afgestemd op uw behoeften.

Daarom heeft Splashtop al verschillende prijzen en onderscheidingen gekregen voor de beste softwareoplossing voor remote support van 2021.

De remote support oplossingen van Splashtop hebben veel lof gekregen van onafhankelijke beoordelaars vanwege de betrouwbaarheid, veiligheid, gebruiksgemak, functies en prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien vinden gebruikers Splashtop de prettigste leverancier van remote support om zaken mee te doen en met de beste klantenondersteuning.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven - bekijk alle aandacht die de remote support-software van Splashtop in 2021 heeft gekregen. Lees verder om de juiste Splashtop remote support-oplossing voor u te vinden en om gratis aan de slag te gaan.

Splashtop Remote Support Software - Awards en erkenningen

Digital.com - De beste software voor remote support van 2021

Digital.com is er om eigenaren van kleine bedrijven te helpen de juiste tools te vinden om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Na 40 uur onderzoek, waarbij meer dan 70 producten werden vergeleken, kwam Splashtop als beste uit de bus! Splashtop werd vermeld als een van de beste softwareoplossingen voor remote support in 2021. Voordelen waren onder meer de gratis proefversie van Splashtop (zonder creditcard of verplichting), de basisfuncties en de lage kosten. Bekijk hier het volledige artikel .

G2 Winter 2021 Awards voor Splashtop SOS

G2, een peer-to-peer beoordelingswebsite voor bedrijfssoftware, bekroonde Splashtop SOS met 30(!) badges voor Winter 2021. G2 kent badges toe op basis van een analyse van authentieke, geverifieerde beoordelingen van echte klanten in een bepaalde branche.

Splashtop SOS (ideaal voor IT en helpdesks voor remote support vanaf elk apparaat), heeft prijzen gewonnen in categorieen als: Aanbevolen Door Gebruikers, beste ROI, eenvoudigste installatie, beste ondersteuning, beste resultaten, eenvoudigste beheer en meer! Bekijk de Splashtop SOS-recensies op G2.

G2 Winter 2021 Awards voor Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support (ideaal voor MSPs voor ondersteuning op afstand met tools voor monitoring en beheer op afstand) verdiende 8 Winter 2021 badges van G2 op basis van gebruikersrecensies. Splashtop Remote Support verdiende badges voor Gemakkelijkst te gebruiken, Beste ROI, Voldoet het best aan de vereisten, Beste ondersteuning, en meer! Bekijk Splashtop Remote Support reviews op G2.

Probeer Splashtop gratis uit!

Ga nu aan de slag met een gratis proefversie om zelf te ervaren waarom gebruikers en brancheanalisten enthousiast zijn over Splashtop voor remote support. Er is geen creditcard of verplichting nodig om een gratis proefperiode te starten en het aanmelden duurt slechts een paar minuten. Begin nu!

Voor IT/helpdesks: start uw gratis proefperiode van Splashtop SOS

Krijg SOS

Voor MSPs: start uw gratis proefperiode van Splashtop Remote Support

Krijg remote support

Wilt u zien wat Splashtop nog meer te bieden heeft? Bekijk alle Splashtop-producten, inclusief een alles-in-één oplossing voor remote access en remote support met Splashtop Enterprise .

