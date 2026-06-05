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User using Splashtop to connect to the school computer with Photoshop

Op afstand lesgeven aan een live Photoshop-les met toegang op afstand

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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De CFPCA van Wayne State University gebruikt Splashtop om studenten op afstand toegang te geven tot laboratoriumcomputers. Bekijk hoe een professor het gebruikte en geef een hands-on Photoshop-demo aan externe studenten.

Omdat veel scholen en hogescholen afstandsonderwijs omarmen, zijn beheerders op zoek naar oplossingen om ervoor te zorgen dat studenten tijdens de les nog steeds toegang hebben tot de bronnen die ze nodig hebben.

Dit is vooral belangrijk voor cursussen waarvoor studenten specifieke software moeten gebruiken, zoals Adobe Photoshop en Illustrator voor grafisch ontwerp, of videobewerkingstools zoals Premiere Pro.

De Academie voor Beeldende, uitvoeren, en Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University opgelost deze uitdaging is gebruik te maken van Splashtop remote desktop software om studenten in staat stellen om op afstand de school lab computers uit hun eigen apparaten.

De CFPCA gebruikte ook de planningsfunctie voor externe toegang van Splashtop om ervoor te zorgen dat een hele klas studenten toegang had tot een specifiek computerlab tijdens hun geplande lestijd.

De planningsfunctie heeft het voor Wayne State mogelijk gemaakt om door te gaan met het bieden van hoogwaardige synchrone leeromgevingen voor studenten die moeten werken vanaf labcomputers.

Virtueel een synchroon Photoshop-lab onderwijzen met Splashtop

A man wearing a face mask sits at a desk, working on a computer. A camera is set up nearby, and the computer screen displays Lab 2: Getting Started with Adobe Photoshop in a classroom or lab setting.

We vertellen hoe Splashtop voor externe labs een CFPCA-professor hielp bij het begeleiden van zijn leerlingen op afstand leren door middel van een live photoshop-demo:

'Een paar foto's van mijn synchrone lab vandaag. Ik geef les op de lesplek met een camera die op mij is gericht en ik heb soms een assistent die rondrent achter de 16 machines waarop studenten zijn ingelogd terwijl ze een photoshop-tutorial volgen die ik heb gemaakt. "

A classroom with several laptops and monitors displaying digital artwork of a stylized eye and red lines. A person wearing a mask sits at a desk in the background. The room has overhead lights and neutral-colored walls.
Two people work on separate laptops in a classroom with a blue accent wall. Many laptops are lined up on long tables, each connected with cables. The room appears to be used for tech setup or testing.

Chris Gilbert, een applicatietechnisch analist bij de CFPCA die een belangrijke rol speelde bij de implementatie van Splashtop aan de Wayne State University, had ook het volgende te zeggen:

“De eerste week (van het semester herfst 2020) zit erop en nu gaan we door naar de tweede week. Alles werkt zoals het hoort. Heel erg bedankt voor alles wat jij en je team hebben samengesteld. WSU en vooral CFPCA is erg blij en dankbaar.”

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Duizenden schooldistricten, hogescholen en universiteiten hebben zich tot Splashtop voor externe labs gewend als een strategisch onderdeel van hun manier voor afstandsonderwijs en hybride leren. Met Splashtop kunnen studenten Windows- en Mac-labcomputers op afstand bedienen vanaf hun eigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- en zelfs Chromebook-apparaten!

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