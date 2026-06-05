Op afstand lesgeven aan een live Photoshop-les met toegang op afstand

De CFPCA van Wayne State University gebruikt Splashtop om studenten op afstand toegang te geven tot laboratoriumcomputers. Bekijk hoe een professor het gebruikte en geef een hands-on Photoshop-demo aan externe studenten.
Omdat veel scholen en hogescholen afstandsonderwijs omarmen, zijn beheerders op zoek naar oplossingen om ervoor te zorgen dat studenten tijdens de les nog steeds toegang hebben tot de bronnen die ze nodig hebben.
Dit is vooral belangrijk voor cursussen waarvoor studenten specifieke software moeten gebruiken, zoals Adobe Photoshop en Illustrator voor grafisch ontwerp, of videobewerkingstools zoals Premiere Pro.
De Academie voor Beeldende, uitvoeren, en Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University opgelost deze uitdaging is gebruik te maken van Splashtop remote desktop software om studenten in staat stellen om op afstand de school lab computers uit hun eigen apparaten.
De CFPCA gebruikte ook de planningsfunctie voor externe toegang van Splashtop om ervoor te zorgen dat een hele klas studenten toegang had tot een specifiek computerlab tijdens hun geplande lestijd.
De planningsfunctie heeft het voor Wayne State mogelijk gemaakt om door te gaan met het bieden van hoogwaardige synchrone leeromgevingen voor studenten die moeten werken vanaf labcomputers.
Virtueel een synchroon Photoshop-lab onderwijzen met Splashtop
We vertellen hoe Splashtop voor externe labs een CFPCA-professor hielp bij het begeleiden van zijn leerlingen op afstand leren door middel van een live photoshop-demo:
'Een paar foto's van mijn synchrone lab vandaag. Ik geef les op de lesplek met een camera die op mij is gericht en ik heb soms een assistent die rondrent achter de 16 machines waarop studenten zijn ingelogd terwijl ze een photoshop-tutorial volgen die ik heb gemaakt. "
Chris Gilbert, een applicatietechnisch analist bij de CFPCA die een belangrijke rol speelde bij de implementatie van Splashtop aan de Wayne State University, had ook het volgende te zeggen:
“De eerste week (van het semester herfst 2020) zit erop en nu gaan we door naar de tweede week. Alles werkt zoals het hoort. Heel erg bedankt voor alles wat jij en je team hebben samengesteld. WSU en vooral CFPCA is erg blij en dankbaar.”
Lees meer over Splashtop voor Labs op Afstand
Duizenden schooldistricten, hogescholen en universiteiten hebben zich tot Splashtop voor externe labs gewend als een strategisch onderdeel van hun manier voor afstandsonderwijs en hybride leren. Met Splashtop kunnen studenten Windows- en Mac-labcomputers op afstand bedienen vanaf hun eigen Windows-, Mac-, iOS-, Android- en zelfs Chromebook-apparaten!
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