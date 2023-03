Architecten kunnen vanuit huis werken en dat doen ze - met Splashtop

"Architecten kunnen niet vanuit huis werken" beweert een recent artikel uit het Britse Architectenblad.

"Bedrijven hebben niet genoeg laptops; het is moeilijk om CAD-tekeningen vanuit huis te coördineren - als je thuis al CAD hebt omdat de licenties zo duur zijn; je moet dingen kunnen printen en samen ideeën uitschetsen; zelfs als er werklaptops beschikbaar zijn, kun je Revit niet gebruiken, aldus" architecten van het UK Architect's Journal.

Dit resulteerde in nogal een verhit debat op twitter. Wij denken dat wat het artikel bedoelde te zeggen niet is dat architecten niet thuis kunnen werken; maar eerder dat ze dat niet kunnen zonder de juiste opzet of WFH-hulpmiddelen.

Hoe kunnen architecten op afstand toegang krijgen tot Revit of andere CPU/resource-intensieve software?

Hoe kunnen ze thuis werken alsof ze op kantoor zijn?

Als leider in oplossingen voor externe toegang kennen we de antwoorden op deze vraag: met Splashtop Remote Access Solutions.

Maar geloof ons niet zomaar op onze woorden. We hebben een verhaal om het te ondersteunen.

Hoe een toonaangevend architectenbureau in 48 uur 1350 medewerkers in staat stelde om aan thuiswerken te doen

BDP, een internationaal, interdisciplinair bureau van architecten, ontwerpers, ingenieurs en stedenbouwkundigen, liet alle medewerkers in 48 uur op afstand werken met Splashtop Remote Access Solutions.

Het bedrijf had soortgelijke uitdagingen als hierboven genoemd:

>Zouden werknemers een eigen computer hebben waarmee ze thuis verbinding kunnen maken, of zouden ze alleen een door het bedrijf verstrekte laptop hebben?

>Hoe kon BDP alles stabiel houden, inclusief het gebruik van software als Revit?

Naast deze uitdagingen was er een gevoel van urgentie vanwege COVID-19.

BDP had een personeelsbestand van ongeveer 1.350 medewerkers op 16 locaties over de hele wereld, die al 650 laptopgebruikers hadden, en die allemaal via Microsoft Direct Access verbinding konden maken met het BDP-netwerk, zodat dagelijks werken vanaf elke locatie mogelijk was. Maar terwijl dit systeem met succes werkte voor de meeste software die architecten gebruikten, werkte het niet voor Revit. Naast Revit had BDP meer dan 400 afzonderlijke softwaretitels die op de machine van elke gebruiker geïnstalleerd moesten worden als ze die wilden gebruiken om op afstand te werken.

"Het zou een onmogelijke opgave zijn geweest om deze allemaal in eigen beheer te installeren, omdat vele helemaal niet werkten wanneer ze niet op LAN's stonden," aldus Alistair Kell, directeur en hoofd informatietechnologie en processen bij BDP. Het zou ook vrij kostbaar zijn geweest om zoveel extra licenties voor 400 softwaretitels aan te schaffen.

En toen kwam Splashtop daar.

Splashtop: Een betrouwbare, veilige, gebruiksvriendelijke oplossing voor toegang op afstand die niet duur is.

Met Splashtop Business Toegang konden 1.350 BDP-architecten op afstand toegang krijgen tot hun werkapparatuur alsof ze ervoor zaten. Het was dus niet langer nodig om native software op de laptops te installeren en werk op afstand kon sneller worden ingeschakeld.

Het interne IT-team van BDP implementeerde de Splashtop streamer op alle machines en liet personeel op elke locatie medewerkers koppelen aan machine-ID's en de registratie ondersteunen om

Splashtop, terwijl een centrale groep gebruikers aan hun werk-pc's koppelde.

Dit hele proces duurde een week, en toen BDP eenmaal aankondigde dat het volledig op afstand moest gaan, duurde het slechts 48 uur om het bedrijf op afstand te maken.

BDP gebruikt Splashtop Business Access nu op alle locaties, van Toronto tot het VK, MENA, India en China. Het volledige BDP-verhaal kun je hier lezen.

De volgende keer dat je iemand hoort vragen of architecten thuis kunnen werken, weet je het antwoord: Met Splashtop en de juiste opstelling KUNNEN ze dat.

Waarom architecten en andere ontwerpers van Splashtop houden