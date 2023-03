Het creëren van een Broadcasting Newsroom op Afstand te midden van COVID-19

Meer dan 30 miljoen professionals gebruiken Splashtop. Met Splashtop-toegang op afstand heeft iedereen op afstand toegang tot zijn pc's en Macs vanaf zijn smartphone, tablet of een andere computer - net alsof ze recht achter hun computer zitten. Door COVID19 is thuiswerken nu "het nieuwe normaal". Te midden van deze groeiende WFH-trend merkten we een sterke toename van de vraag naar toegang op afstand vanuit een bepaald segment: de media- en entertainmentindustrie.

Is het tijd voor uitzendingen op afstand?

Om beter te begrijpen hoe media- en entertainmentprofessionals Splashtop gebruiken, spraken we met Patrick Evans KESQ News Channel 3 meteoroloog en gastheer van Eye on the Desert. Patrick Evans gebruikt Splashtop Remote Desktop om toegang te krijgen tot zijn weerstation en het op afstand te laten werken.

Vraag: Hoe gebruik je de externe desktop van Splashtop?

Patrick: Ik maak verbinding met ons Baron Weather-systeem op het station met behulp van Splashtop op een IBM ThinkPad-laptop. Splashtop werkt geweldig. Ik log in op het weersysteem, bereid grafische afbeeldingen voor, stel sequenties voor shows in en bedien het weersysteem volledig op afstand.

V: Is de COVID-19-crisis de eerste keer dat u op afstand werkt met deze opstelling? Zo niet, wanneer en waarom heeft u het in het verleden gebruikt?

Patrick: Dit is de eerste keer dat we het weer op afstand doen. Ik heb Splashtop gebruikt voor bestandsoverdracht met mijn andere baan bij een lokaal radiostation (CV 104.3 FM), waar ik audiobestanden zou uploaden. Ik heb Splashtop aanbevolen vanwege mijn bekendheid ermee. Bij KESQ kocht onze IT-afdeling het voor alle weergebruikers. Ik geloof dat al onze weermedewerkers het gebruiken, evenals verschillende van onze verslaggevers die op afstand werken .

V: Is er een quote die u wilt delen over het bereiken van veerkracht tijdens deze COVID19-crisis?

Patrick: Splashtop heeft ervoor gezorgd dat onze weerafdeling op afstand kon werken terwijl we nog steeds de volledige middelen van ons weersysteem gebruikten.

Thuiswerken: een hernieuwd gevoel van vrijheid?

Hoewel Patrick's gebruik van Splashtop Remote desktop ongebruikelijk is, is het niet zo ondenkbaar. Radio- en studioapparatuur staat erom bekend vrij duur te zijn. Stelt u zich eens voor dat u een 10K-apparaat mee naar huis neemt en het kapot maakt of dat u meerdere machines moet kopen om gebruikers de mogelijkheid te geven op afstand te werken? Dat is niet alleen riskant, maar ook best duur.

Bryan Hughes Meteoroloog bij WOWK, credits: TVSpy

Met Splashtop kunnen professionals in de media- en entertainmentindustrie, met lage latency en 4K-resolutie, veilig en gemakkelijk op afstand toegang krijgen tot hun studio's of radiostations voor slechts €4.58 per maand. Dit is op zich al geweldig, maar voor velen die de nieuwe remote beweging omarmen, is een hernieuwd gevoel van vrijheid het beste aan het gebruik van Splashtop . Dus thuiswerkstudio's blijven misschien wel bestaan.

Bryan Huges van WOWK is een andere meteoroloog die volledig op afstand is gegaan vanwege COVID19. Bryan bracht zijn externe installatie naar een ander niveau: zijn boot ombouwen tot een externe redactiekamer door Splashtop te gebruiken om Weather Lynx-graphics uit te voeren! In een interview met TVSpy zei Brian enthousiast: "Het is alsof een droom uitkomt."