Hoe u kostenbesparingen en IT-efficiëntie kunt balanceren met Splashtop

Terwijl teams zich voorbereiden op het nieuwe fiscale jaar, dringt externe druk door in belangrijke besluitvormingsprocessen. Het algemene economische klimaat zorgt ervoor dat veel belangrijke zakelijke beslissingen beperkt worden, waaronder personeelsoverwegingen en bezuinigingen.
Hoe kunnen IT-managers, onder deze beperkende druk, processen bouwen om hun teams te helpen efficiënt te blijven ondanks het gebrek aan middelen? Eén manier om dit te doen is door belangrijke tools en functies te consolideren om zowel de kosten te verlagen als de efficiëntie van het IT-team te behouden.
De huidige staat van IT: toegenomen vraag, afnemende budgetten
Alle teams, en niet alleen IT, zien een toename van kostenbesparende initiatieven en de druk om meer met minder te doen. Teams zijn meer gefocust op het vinden van manieren om reguliere taken te automatiseren, belangrijke tools te consolideren en de uitgaven te verminderen.
Ondanks deze beperkingen die de teams onder druk zetten, wordt verwacht dat de prestaties bij het oude zullen blijven, of zelfs beter zullen zijn dan voorgaande jaren. De toenemende druk van hoge prestaties met minder middelen kan een grote stress op IT-managers veroorzaken.
Het te klein maken van IT-teams kan de kans op burn-out, ziekteverzuim en zelfs personeelsverloop vergroten. Managers moeten de juiste balans vinden om de IT-efficiëntie te behouden, ondanks de bezuinigingen op hun middelen. Het vinden van kostenefficiënte manieren om de productiviteit op peil te houden, zoals automatisering en toolconsolidatie, is een van de beste manieren om uw lean team soepel te laten draaien.
Vind de balans met Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise is de perfecte balans om de kostenefficiëntie en teamproductiviteit te behouden. Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor uw behoeften op het gebied van remote access, remote support en apparaatbeheer.
Splashtop kan niet alleen helpen bij het consolideren van belangrijke IT-functies, maar het is ook kostenefficiënt. Door Splashtop Enterprise te adopteren, kunt u het aantal tools waarvoor u betaalt minimaliseren en de totale kosten verlagen dankzij het flexibele licentiemodel.
Hoe Splashtop kostenbesparende uitdagingen helpt overwinnen
Het mooie van Splashtop Enterprise is de flexibiliteit. Bedrijven zijn uniek en organisaties hebben verschillende behoeften. Daarom werkt het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise goed voor bedrijven van elke omvang.
Het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise omvat technicuslicenties voor remote support en endpointmanagement (gelicentieerd per gelijktijdige gebruiker) en eindgebruikerslicenties voor werken op afstand (geprijsd per gebruiker).
Splashtop-klanten kunnen kiezen hoeveel van elke licentie ze willen, op basis van hun unieke behoeften.
De technicuslicenties worden gelicentieerd per gelijktijdige gebruiker. Dit model biedt per technicuslicentie ruimte voor maximaal 300 beheerde endpoints. Alleen betalen per gelijktijdige gebruiker is een groot voordeel van Splashtop Enterprise - u betaalt alleen voor wat u gebruikt. Andere vergelijkbare providers vragen dat u betaalt voor een licentie per technicus, wat voor sommige IT-teams veel te veel kan zijn.
Als uw IT-team er verantwoordelijk voor is dat gebruikers op afstand toegang krijgen tot hun werkcomputers om op afstand te kunnen werken, kunt u dat ook doen met de licentieoptie voor eindgebruikers. Eindgebruikers kunnen gebruikmaken van de krachtige remote verbinding van Splashtop, met alle topfuncties zoals bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere monitoren en meer, om op afstand te werken.
Door u de flexibiliteit te geven om het aantal van elk licentietype te kiezen dat u nodig heeft, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat u alleen betaalt voor precies wat u nodig heeft, waardoor u honderden of zelfs duizenden euro's bespaart in vergelijking met andere producten voor remote support, remote access voor eindgebruikers en endpointmanagement.
Naast flexibele prijzen kan Splashtop ook op andere manieren helpen de kosten te verlagen. Dat doen we zo:
Minimaliseer de fysieke infrastructuur: IT kan apparaten fysiek op één plek consolideren wanneer uw hele team de flexibiliteit heeft om op afstand te werken. Hierdoor kan geld worden bespaard op overhead in de vorm van kantoorruimte of opslag.
Verminder de behoefte aan IT-support op locatie: Het assisteren van teamleden via remote support vermindert de noodzaak voor technici om ter plaatse te zijn. Technici kunnen tijd besparen door alleen naar locaties te reizen als dat nodig is. Hierdoor bespaart uw bedrijf op de reiskosten en wordt de efficiëntie van uw IT-team verbeterd door oplossingstijden te verkorten.
Consolideer de IT-technologie: Softwarelicenties zijn duur en het kopen van meerdere licenties voor verschillende software kan flink oplopen. Splashtop helpt door belangrijke IT-functies te consolideren in één tool met een flexibel licentiemodel: u betaalt alleen voor wat u gebruikt.
Hoe Splashtop Enterprise de IT-efficiëntie verhoogt
Splashtop Enterprise heeft de veelzijdigheid om om te gaan met veel verschillende veranderingen, en is ontworpen met IT-gebruikers in gedachten. Het doel hier is dat IT-teams de efficiëntie kunnen vergroten en processen kunnen stroomlijnen wanneer dat nodig is. Hier zijn een paar manieren waarop dit zich manifesteert.
Pas workflows aan met integraties: het Splashtop-platform kan worden geïntegreerd met andere populaire software zoals Datto, Jira en ServiceNow. Custom workflows kunnen teams helpen processen te ontwikkelen die goed werken voor hun specifieke teamstructuur en werkwijze.
Geautomatiseerde events en configureerbare alerts: Automatisering is de sleutel tot een snel werkend en efficiënt IT-team. Handmatige, terugkerende taken zijn tijdverspilling voor een technicus, en als ze geautomatiseerd kunnen worden, zouden ze dat ook moeten doen. Geautomatiseerde events en configureerbare alerts kunnen helpen om een hele reeks apparaten snel te beheren, zonder veel inspanning van een technicus.
Consolidatie van tools: Regelmatig wisselen tussen tools kan de productiviteit ondermijnen en de dynamiek van het werk minimaliseren. Door tools te consolideren, kunt u het steeds heen en weer schakelen tussen verschillende applicaties tot een minimum beperken, wat zowel de productiviteit als de focus kan vergroten.
Omdat efficiëntie voorop staat, kan het adopteren van een remote supporttool, zoals Splashtop Enterprise, uw team helpen bij het ontwikkelen van efficiënte werkwijzen en kunt u op het juiste moment opschalen.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
Als uw IT-teams de taak hebben om meer te doen met minder, is dit het moment om remote supportsoftware te overwegen die elk team de functies kan bieden die ze nodig hebben. Splashtop Enterprise biedt hoogwaardige functies voor elk apparaat, plus een flexibel prijsmodel, zodat teams alleen betalen voor wat ze gebruiken.
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