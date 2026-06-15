Ontdek het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise

In de onderling verbonden wereld van vandaag is de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot en het beheren van resources meer dan alleen een gemak geworden: het is een noodzaak. Terwijl bedrijven omgaan met de uitdagingen van verspreide teams, werken op afstand en de altijd aanwezige behoefte aan robuuste IT-support, is de vraag naar betrouwbare en kosteneffectieve remote accessoplossingen enorm gestegen.
Splashtop Enterprise, een koploper op dit gebied, biedt een reeks functies die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van moderne bedrijven. Maar wat Splashtop echt onderscheidt, is het innovatieve en kosteneffectieve prijsmodel, ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven alleen betalen voor wat ze echt nodig hebben.
In deze blog onderzoeken we de flexibele licentieopties van Splashtop Enterprise en hoe deze tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden in vergelijking met andere remote accesstools.
Hoe zit het aanbod van Splashtop Enterprise in elkaar
Splashtop Enterprise is niet zomaar een remote accessoplossing; het is een uitgebreid platform dat is ontworpen om tegemoet te komen aan de veelzijdige behoeften van grote en kleine bedrijven.
Splashtop Enterprise is een alles-in-één remote accessoplossing voor eindgebruikers om werken op afstand mogelijk te maken, en voor remote IT-support voor helpdeskactiviteiten en endpointmanagement. Laten we enkele opvallende kenmerken en voordelen eens uitlichten:
Hoogwaardige remote access: Met Splashtop kunnen gebruikers 4K-streaming met 60 fps en zelfs iMac Pro Retina 5K-streaming ervaren met minimale latency. Dit zorgt ervoor dat remote werk- of supportsessies net zo soepel en efficiënt verlopen als wanneer u daadwerkelijk op het apparaat zou werken.
Geavanceerde securityfuncties: In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, legt Splashtop Enterprise extra nadruk op beveiliging. Splashtop beschikt over een veilige infrastructuur, inbraakbeveiliging en SSL/AES 256-bit-codering. Dit zorgt ervoor dat elke remote sessie niet alleen naadloos, maar ook veilig verloopt.
Brede apparaatondersteuning: Of u nu een Mac, Windows, Linux, iOS, Android of zelfs een Chromebook gebruikt, Splashtop heeft de oplossing voor u. De uitgebreide apparaatondersteuning zorgt ervoor dat medewerkers en IT-teams vanaf vrijwel elk apparaat en overal toegang hebben tot bronnen of ondersteuning kunnen bieden.
Servicedesk-workflows: Naast remote access beschikt Splashtop Enterprise over geavanceerde servicedesk-workflows. Deze tools stellen IT- en supportteams in staat superieure ervaringen te leveren, of ze nu interne teams of externe klanten assisteren.
Integratie en maatwerk: De integratiemogelijkheden van Splashtop, vooral met Single Sign-On (SSO) identityproviders en toonaangevende PSA-ticketing- en ITSM-oplossingen, zorgen ervoor dat bedrijven Splashtop naadloos kunnen inpassen in hun bestaande IT-ecosystemen. Bovendien kunnen bedrijven, met opties voor IP-restrictie, SIEM-integratie en de Splashtop Connector, hun remote accesservaring verder afstemmen.
Door zo'n uitgebreid pakket aan functies aan te bieden, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat bedrijven over alle tools beschikken die ze nodig hebben om te gedijen in een wereld die op 'remote' gericht is.
De noodzaak van een flexibel licentiemodel
In het dynamische landschap van de bedrijfsvoering is het duidelijk dat een one-size-fits-all aanpak zelden of nooit voldoet aan de uiteenlopende behoeften van verschillende organisaties. Naarmate bedrijven evolueren, groeien ook hun eisen. Deze evolutie onderstreept de dringende behoefte aan een flexibel licentiemodel:
Variërende bedrijfsbehoeften: Niet alle bedrijven werken op dezelfde manier. Sommigen hebben mogelijk een overwegend extern personeelsbestand, waardoor frequente toegang op afstand tot bedrijfsbronnen noodzakelijk is. Anderen hebben misschien een meer gecentraliseerd team, maar hebben robuuste IT-supportmogelijkheden nodig om een uitgebreid netwerk van apparaten te beheren. Het spectrum aan behoeften is enorm en een rigide licentiemodel kan vaak leiden tot onnodige kosten of onvervulde vereisten.
Zorgen over schaalbaarheid: Naarmate bedrijven groeien, kunnen hun behoeften op het gebied van remote access dramatisch veranderen. Dankzij een flexibel licentiemodel kunnen bedrijven hun remote accessoplossingen opschalen naarmate ze groeien, zodat ze niet te veel betalen en niet onvoldoende uitgerust zijn.
Budgettaire beperkingen: Elke dollar telt in het bedrijfsleven, en investeren in technologie zou een tastbaar rendement moeten opleveren. Met een rigide prijsmodel kunnen bedrijven soms moeten betalen voor functies die ze niet gebruiken of juist functies missen die ze hard nodig hebben. Een flexibel model zorgt ervoor dat bedrijven alleen betalen voor wat ze gebruiken, waardoor hun technologie-investeringen worden geoptimaliseerd.
Het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise uitgelegd
Splashtop Enterprise valt niet alleen op door zijn robuuste functieset, maar ook door zijn innovatieve benadering van licentieverlening. Splashtop erkent de uiteenlopende behoeften van bedrijven en heeft een licentiemodel ontwikkeld dat flexibiliteit en kosteneffectiviteit biedt. Laten we de twee belangrijkste beschikbare licentieopties opsplitsen:
Eindgebruikerslicenties voor werken op afstand
Gelicentieerd per gebruiker: In dit model zijn maximaal 10 endpoints per gebruikerslicentie mogelijk. Het is ontworpen met de moderne beroepsbevolking in gedachten en zorgt ervoor dat werknemers de flexibiliteit hebben om toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig hebben, ongeacht hun locatie.
Belangrijkste voordelen:
Versterking van een verspreid personeelsbestand: Of werknemers nu op kantoor, thuis of onderweg zijn, ze hebben veilig toegang tot hun werkbronnen met hoogwaardige, platformonafhankelijke remote access.
Single Sign-On (SSO): SSO vereenvoudigt de toegang, vermindert het gedoe van het onthouden van meerdere wachtwoorden en biedt IT-teams een gecentraliseerde manier om toegangsrechten te beheren.
Geavanceerde functies: Van geplande toegang en gedetailleerde machtigingen tot high-definition weergave op meerdere monitoren en bestandsoverdracht, Splashtop zorgt voor een naadloze remote werkervaring.
Licenties voor technici voor remote support en endpointmanagement
Gelicenseerd per gelijktijdige gebruiker: Dit model is geschikt voor maximaal 300 beheerde endpoints per technicuslicentie. Het is afgestemd op IT-professionals en supportteams, zodat zij over de tools beschikken om uitstekende ondersteuning te bieden en endpoints effectief te beheren.
Belangrijkste voordelen:
Uitgebreide supportmogelijkheden: Technici kunnen zowel beheerde als onbeheerde remote support bieden, waardoor tijdige hulp wordt gegarandeerd, ongeacht de beschikbaarheid van de eindgebruiker.
Endpointmanagement: Naast alleen ondersteuning kunnen technici endpoints beheren en monitoren, systeemlogs bekijken, updates beheren en meer.
Integratie en maatwerk: Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met toonaangevende ticketing- en ITSM-oplossingen, waardoor sessies eenvoudig op afstand kunnen worden gestart en sessiedetails automatisch kunnen worden vastgelegd.
Door deze twee verschillende licentiemodellen aan te bieden, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat bedrijven hun remote access en supportoplossing kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften. Of het nu een bedrijf is dat zijn externe medewerkers wil versterken of een IT-team dat zijn ondersteuningsmogelijkheden wil verbeteren, de flexibele licenties van Splashtop passen altijd perfect.
En het beste nieuws? Bedrijven betalen alleen voor wat ze echt nodig hebben, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en geoptimaliseerde operationele efficiëntie.
Kostenbesparingen met Splashtop Enterprise
In de competitieve zakenwereld is elke financiële beslissing van belang. Met zijn flexibele licentiemodel biedt Splashtop Enterprise bedrijven een unieke kans om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Dat werkt als volgt:
Betaal alleen voor wat u nodig heeft: Een van de opvallende kenmerken van het licentiemodel van Splashtop is de mate van aanpasbaarheid. Of u nu een startup bent met een handvol externe medewerkers of een grote onderneming met een uitgebreid IT-supportteam, u kunt uw Splashtop-licentie aanpassen aan uw behoeften. Dit betekent dat u niet te veel geld uitgeeft aan onnodige licenties of functies.
Vergelijking met andere oplossingen: Wanneer Splashtop wordt vergeleken met andere remote access en supportoplossingen voor ondernemingen, komt het consequent naar voren als de voordeligste optie. Bedrijven kunnen 50% of meer besparen op de kosten voor remote access, zonder dat dit ten koste gaat van de functies of prestaties.
Verminderde IT-overhead: Met functies zoals Single Sign-On, integratie met bestaande ITSM-oplossingen en gecentraliseerd beheer vermindert Splashtop de administratieve lasten voor IT-teams. Dit leidt ertoe dat er minder uren worden besteed aan installatie, beheer en probleemoplossing, wat zich vertaalt in directe kostenbesparingen.
Verbeterde productiviteit: Tijd is geld. Met de krachtige streamingsmogelijkheden van Splashtop en een reeks geavanceerde functies kunnen werknemers en IT-teams efficiënter werken. Of het nu gaat om snellere bestandsoverdracht, naadloze ondersteuning voor meerdere monitoren of efficiënte servicedeskworkflows, de bespaarde tijd telt op en draagt bij aan het bedrijfsresultaat.
Vermijd verborgen kosten: Sommige remote accessoplossingen brengen verborgen kosten met zich mee. Bijvoorbeeld in de vorm van extra hardwarevereisten, aanvullende software of periodieke upgrades. De transparante prijzen en de allesomvattende functieset van Splashtop zorgen ervoor dat bedrijven nauwkeurig kunnen budgetteren zonder onaangename verrassingen.
Toekomstbestendig maken: Investeren in technologie kan soms aanvoelen als een gok, vooral met het snelle tempo van de technologische vooruitgang. De toewijding van Splashtop aan innovatie en regelmatige updates betekent echter dat bedrijven investeren in een oplossing die op de lange termijn relevant en effectief zal blijven, waarbij de kosten worden vermeden die gepaard gaan met frequente systeemrevisies of vervangingen.
Met de combinatie van prestaties, flexibiliteit en kosteneffectiviteit biedt Splashtop Enterprise bedrijven de mogelijkheid om onmiddellijke en duurzame financiële voordelen te realiseren.
Praktijkscenario's: Hoe bedrijven hiervan profiteren
Het begrijpen van de voordelen van een product of dienst kan vaak het beste worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een voorbeeld is PETstock, een toonaangevend Australisch bedrijf voor huisdierbenodigheden, dat uit de eerste hand de voordelen ondervond van de overstap naar Splashtop Enterprise.
Het IT-team van PETstock, onder leiding van IT-manager Shaun Dunstan, moest de IT-activiteiten stroomlijnen en optimaliseren. Ze gebruikten altijd TeamViewer voor hun remote supportbehoeften, maar werden geconfronteerd met uitdagingen vanwege de hoge operationele kosten en de grote beslag dat de software op computers legde.
Tijdens het evalueren van verschillende tools ontdekte PETstock Splashtop Enterprise. Het bood niet alleen alle functies die ze gewend waren van TeamViewer, maar had ook aanzienlijk lagere kosten en was minder zwaar voor hun computers.
PETstock stapte over naar Splashtop en profiteerde van een betrouwbaardere en gebruiksvriendelijkere remote accessoplossing, en ze bespaarden ook nog eens 20% op de kosten.
"We zien dat Splashtop een heel goed alternatief is voor TeamViewer, lichter in gebruik en prettig dat het geen lokale client-ID en Pass heeft die iedereen kan gebruiken om verbinding te maken." - Shaun Dunstan, IT-manager bij PETstock.
Ga aan de slag met Splashtop Enterprise
In een tijdperk waarin remote access en support een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, is het kiezen van de juiste oplossing van cruciaal belang. Splashtop Enterprise komt naar voren als de duidelijke koploper en biedt hoogwaardige functies, robuuste beveiliging en een flexibel, kosteneffectief licentiemodel.
Maar u hoeft ons niet zomaar op ons woord te geloven. Ervaar de kracht en flexibiliteit van Splashtop Enterprise uit de eerste hand. Of u nu meer wilt weten over alle functies, een demo wilt plannen of alle mogelijkheden wilt testen tijdens een gratis proefperiode, ons team staat voor u klaar.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Splashtop Enterprise.
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