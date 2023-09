Ontdek het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise

In de onderling verbonden wereld van vandaag is de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot bronnen en deze te beheren meer dan alleen een gemak geworden: het is een noodzaak. Terwijl bedrijven omgaan met de uitdagingen van gedistribueerde teams, werken op afstand en de altijd aanwezige behoefte aan robuuste IT-ondersteuning, is de vraag naar betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen voor externe toegang enorm gestegen.

Splashtop Enterprise, een koploper op dit gebied, biedt een reeks functies die zijn afgestemd op de uiteenlopende behoeften van moderne bedrijven. Maar wat Splashtop echt onderscheidt, is het innovatieve en kosteneffectieve prijsmodel, ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven alleen betalen voor wat ze echt nodig hebben.

In deze blog onderzoeken we de flexibele licentieopties van Splashtop Enterprise en hoe deze tot aanzienlijke besparingen kunnen leiden in vergelijking met andere tools voor externe toegang.

Het aanbod van Splashtop Enterprise begrijpen

Splashtop Enterprise is niet zomaar een oplossing voor externe toegang; het is een uitgebreid platform dat is ontworpen om tegemoet te komen aan de veelzijdige behoeften van grote en kleine bedrijven.

Splashtop Enterprise is een alles-in-één oplossing voor externe toegang van eindgebruikers om werken op afstand mogelijk te maken, en voor IT-ondersteuning op afstand voor helpdeskactiviteiten en eindpuntbeheer. Laten we even de tijd nemen om enkele van de opvallende kenmerken en voordelen uit te lichten:

Hoogwaardige toegang op afstand : met Splashtop kunnen gebruikers 4K-streaming met 60 fps en zelfs iMac Pro Retina 5K-streaming ervaren met minimale latentie. Dit zorgt ervoor dat werk- of ondersteuningssessies op afstand net zo soepel en efficiënt verlopen alsof u rechtstreeks op het apparaat zou werken.

Geavanceerde beveiligingsfuncties : In een tijdperk waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren, legt Splashtop Enterprise een premie op beveiliging. Splashtop beschikt over een veilige infrastructuur, inbraakbeveiliging en SSL/AES 256-bit-codering. Dit zorgt ervoor dat elke sessie op afstand niet alleen naadloos, maar ook veilig verloopt.

Brede apparaatondersteuning : of u nu een Mac, Windows, Linux, iOS, Android of zelfs een Chromebook gebruikt, Splashtop heeft de oplossing voor u. De uitgebreide apparaatondersteuning zorgt ervoor dat medewerkers en IT-teams vanaf vrijwel elk apparaat en overal toegang hebben tot bronnen of ondersteuning kunnen bieden.

Servicedesk-workflows : Naast externe toegang beschikt Splashtop Enterprise over geavanceerde servicedesk-workflows. Deze tools stellen IT- en ondersteuningsteams in staat superieure ervaringen te leveren, of ze nu interne teams of externe klanten assisteren.

Integratie en maatwerk: de integratiemogelijkheden van Splashtop, vooral met Single Sign-On (SSO) identiteitsproviders en toonaangevende PSA-ticketing- en ITSM-oplossingen, zorgen ervoor dat bedrijven Splashtop naadloos kunnen verweven in hun bestaande IT-ecosystemen. Bovendien kunnen bedrijven, met opties voor IP-beperking, SIEM-integratie en de Splashtop Connector, hun ervaring met externe toegang verder afstemmen.

Door zo'n uitgebreid pakket aan functies aan te bieden, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat bedrijven over alle tools beschikken die ze nodig hebben om te gedijen in een op afstand gerichte wereld.

De noodzaak van een flexibel licentiemodel

In het dynamische landschap van de bedrijfsvoering is het duidelijk dat een one-size-fits-all aanpak zelden of nooit voldoet aan de uiteenlopende behoeften van verschillende organisaties. Naarmate bedrijven evolueren, groeien ook hun eisen. Deze evolutie onderstreept de dringende behoefte aan een flexibel licentiemodel:

Variërende bedrijfsbehoeften: Niet alle bedrijven werken op dezelfde manier. Sommigen hebben mogelijk een overwegend extern personeelsbestand, waardoor frequente toegang op afstand tot bedrijfsbronnen noodzakelijk is. Anderen hebben misschien een meer gecentraliseerd team, maar hebben robuuste IT-ondersteuningsmogelijkheden nodig om een uitgebreid netwerk van apparaten te beheren. Het spectrum aan behoeften is enorm en een rigide licentiemodel kan vaak leiden tot onnodige kosten of onvervulde vereisten. Zorgen over schaalbaarheid: Naarmate bedrijven groeien, kunnen hun behoeften op het gebied van externe toegang dramatisch veranderen. Dankzij een flexibel licentiemodel kunnen bedrijven hun oplossingen voor externe toegang opschalen naarmate ze groeien, zodat ze niet te veel betalen en niet te weinig uitgerust zijn. Budgettaire beperkingen: Elke dollar telt in het bedrijfsleven, en investeren in technologie zou een tastbaar rendement op de investering moeten opleveren. Met een rigide prijsmodel kunnen bedrijven merken dat ze moeten betalen voor functies die ze niet gebruiken of voor functies die ze hard nodig hebben. Een flexibel model zorgt ervoor dat bedrijven alleen betalen voor wat ze gebruiken, waardoor hun technologie-investeringen worden geoptimaliseerd.

Het flexibele licentiemodel van Splashtop Enterprise uitgelegd

Splashtop Enterprise valt niet alleen op door zijn robuuste functieset, maar ook door zijn innovatieve benadering van licentieverlening. Splashtop erkent de uiteenlopende behoeften van bedrijven en heeft een licentiemodel ontwikkeld dat flexibiliteit en kosteneffectiviteit biedt. Laten we de twee belangrijkste beschikbare licentieopties opsplitsen:

Licenties voor eindgebruikers voor werken op afstand

Gelicentieerd per gebruiker: bij dit model zijn maximaal 10 eindpunten per gebruikerslicentie mogelijk. Het is ontworpen met de moderne beroepsbevolking in gedachten en zorgt ervoor dat werknemers de flexibiliteit hebben om toegang te krijgen tot de middelen die ze nodig hebben, ongeacht hun locatie.

Belangrijkste voordelen:

Gedistribueerde empowerment van het personeel : Of werknemers nu op kantoor, thuis of onderweg zijn, ze hebben veilig toegang tot hun werkbronnen met hoogwaardige, platformonafhankelijke externe toegang.

Single Sign-On (SSO) : SSO vereenvoudigt de toegang, vermindert het gedoe van het onthouden van meerdere wachtwoorden en biedt IT-teams een gecentraliseerde manier om toegangsrechten te beheren.

Geavanceerde functies: Van geplande toegang en gedetailleerde machtigingen tot high-definition weergave op meerdere monitoren en bestandsoverdrachten, Splashtop zorgt voor een naadloze werkervaring op afstand.

Licenties voor technici voor remote support en endpointmanagement

Gelicentieerd per gelijktijdige technicus: dit model is geschikt voor maximaal 300 beheerde eindpunten per technicuslicentie. Het is op maat gemaakt voor IT-professionals en ondersteuningsteams, zodat zij over de tools beschikken om eersteklas ondersteuning te bieden en eindpunten effectief te beheren.

Belangrijkste voordelen:

Uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden : Technici kunnen zowel begeleide als onbeheerde ondersteuning op afstand bieden, waardoor tijdige hulp wordt gegarandeerd, ongeacht de beschikbaarheid van de eindgebruiker.

Eindpuntbeheer : Naast alleen ondersteuning kunnen technici eindpunten beheren en monitoren, systeemlogboeken bekijken, updates beheren en meer.

Integratie en maatwerk: Splashtop Enterprise kan naadloos worden geïntegreerd met toonaangevende ticketing- en ITSM-oplossingen, waardoor sessies eenvoudig op afstand kunnen worden gestart en sessiedetails automatisch kunnen worden vastgelegd.

Door deze twee verschillende licentiemodellen aan te bieden, zorgt Splashtop Enterprise ervoor dat bedrijven hun oplossing voor externe toegang en ondersteuning kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften. Of het nu een bedrijf is dat zijn externe medewerkers wil versterken of een IT-team dat zijn ondersteuningsmogelijkheden wil verbeteren, de flexibele licenties van Splashtop bieden de perfecte pasvorm.

En het beste deel? Bedrijven betalen alleen voor wat ze echt nodig hebben, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen en geoptimaliseerde operationele efficiëntie.

Kostenbesparingen met Splashtop Enterprise

In de competitieve zakenwereld is elke financiële beslissing van belang. Met zijn flexibele licentiemodel biedt Splashtop Enterprise bedrijven een unieke kans om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Hier is hoe:

Betaal alleen voor wat u nodig heeft: een van de opvallende kenmerken van het licentiemodel van Splashtop is het aanpassingsvermogen. Of u nu een startup bent met een handvol externe medewerkers of een grote onderneming met een uitgebreid IT-ondersteuningsteam, u kunt uw Splashtop-licentie aanpassen aan uw behoeften. Dit betekent dat u niet te veel geld uitgeeft aan onnodige licenties of functies. Vergelijking met andere oplossingen: Wanneer Splashtop wordt gestapeld met andere oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op ondernemingsniveau, komt hij consequent naar voren als een kosteneffectievere optie. Bedrijven kunnen 50% of meer besparen op de kosten voor externe toegang zonder dat dit ten koste gaat van de functies of prestaties. Verminderde IT-overheads: Met functies zoals Single Sign-On, integratie met bestaande ITSM-oplossingen en gecentraliseerd beheer vermindert Splashtop de administratieve lasten voor IT-teams. Dit leidt ertoe dat er minder uren worden besteed aan installatie, beheer en probleemoplossing, wat zich vertaalt in directe kostenbesparingen. Verbeterde productiviteit: tijd is geld. Met de krachtige streamingmogelijkheden van Splashtop en een reeks geavanceerde functies kunnen werknemers en IT-teams efficiënter werken. Of het nu gaat om snellere bestandsoverdracht, naadloze ondersteuning voor meerdere monitoren of efficiënte servicedesk-workflows, de bespaarde tijd telt op en draagt bij aan het bedrijfsresultaat. Vermijd verborgen kosten: Sommige oplossingen voor externe toegang brengen verborgen kosten met zich mee, zij het in de vorm van extra hardwarevereisten, aanvullende software of periodieke upgrades. De transparante prijzen en de allesomvattende functieset van Splashtop zorgen ervoor dat bedrijven nauwkeurig kunnen budgetteren zonder onaangename verrassingen. Toekomstbestendig maken: Investeren in technologie kan soms aanvoelen als een gok, vooral met het snelle tempo van de technologische vooruitgang. De toewijding van Splashtop aan innovatie en regelmatige updates betekent echter dat bedrijven investeren in een oplossing die op de lange termijn relevant en effectief zal blijven, waarbij de kosten worden vermeden die gepaard gaan met frequente systeemrevisies of vervangingen.

Met zijn combinatie van prestaties, flexibiliteit en kosteneffectiviteit biedt Splashtop Enterprise bedrijven een duidelijk pad naar het behalen van onmiddellijke en duurzame financiële voordelen.

Real-world scenario's: hoe bedrijven hiervan profiteren

Het begrijpen van de voordelen van een product of dienst kan vaak het beste worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een voorbeeld is PETstock, een toonaangevend Australisch bedrijf voor de levering van huisdieren, dat uit de eerste hand de voordelen ondervond van de overstap naar Splashtop Enterprise.

Het IT-team van PETstock, onder leiding van IT-manager Shaun Dunstan, had een missie om hun IT-activiteiten te stroomlijnen en optimaliseren. Hoewel ze aanvankelijk TeamViewer gebruikten voor hun ondersteuningsbehoeften op afstand, werden ze geconfronteerd met uitdagingen vanwege de hoge operationele kosten en de grote vraag van de software naar computerbronnen.

Na het evalueren van verschillende tools ontdekte PETstock Splashtop Enterprise. Het bood niet alleen alle functies die ze gewend waren van TeamViewer, maar had ook aanzienlijk lagere kosten en was minder arbeidsintensief.

PETstock stapte over naar Splashtop en profiteerde van een betrouwbaardere en gebruiksvriendelijkere oplossing voor externe toegang, en ze behaalden ook een kostenbesparing van 20% na de overstap.

"We ontdekten dat Splashtop een heel goed alternatief is voor TeamViewer, lichter in gebruik en standaard prettig dat het geen lokale client-ID en pas heeft die iedereen kan gebruiken om verbinding te maken." - Shaun Dunstan, IT-manager bij PETstock.

Ga aan de slag met Splashtop Enterprise

In een tijdperk waarin toegang en ondersteuning op afstand een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, is het kiezen van de juiste oplossing van cruciaal belang. Splashtop Enterprise komt naar voren als een duidelijke koploper en biedt hoogwaardige functies, robuuste beveiliging en een flexibel, kosteneffectief licentiemodel.

Maar geloof ons niet zomaar op ons woord. Ervaar de kracht en flexibiliteit van Splashtop Enterprise uit de eerste hand. Of u nu dieper in de functies wilt duiken, een demo wilt plannen of de mogelijkheden ervan wilt testen met een gratis proefperiode, ons team staat voor u klaar.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over Splashtop Enterprise.

