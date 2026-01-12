Hoe toolconsolidatie de productiviteit van IT-ondersteuning verbetert

Systeembeheerders moeten vaak honderden en soms wel duizenden verschillende apparaten beheren. Voor het beheren van zoveel endpoints is verschillende software nodig om verschillende soorten apparaten en besturingssystemen te helpen begrijpen en onderhouden. Het beheren van meerdere tools en het heen en weer schakelen tussen verschillende software om die endpoints te beheren is inefficiënt en een onhoudbare praktijk.
Het adopteren van een tool als Splashtop Enterprise kan helpen bij het consolideren van belangrijke IT-functies en het stroomlijnen van processen door de hoeveelheid wisselingen van tools die een technicus moet doen tot een minimum te beperken.
Waarom is toolconsolidatie zo belangrijk?
Het is niet ongebruikelijk om nieuwe tools in te voeren als de behoefte zich voordoet. Het is logisch: je hebt snel een oplossing nodig, dus je voegt iets toe dat het probleem oplost. Bij dit proces wordt echter geen rekening gehouden met de schaalbaarheid en interconnectiviteit van elke tool en hoe deze binnen de gehele workflow functioneert. IT-teams hebben waarschijnlijk één tool om endpoints te beheren, aparte software voor helpdesksupport en andere software voor remote access.
Het verbinden van dergelijke software voor eenmalig gebruik kan problemen veroorzaken met bepaalde integraties en samenwerking met andere tools. Sommige tools kunnen met andere worden geïntegreerd, maar als er één tool in uw tech-stack is die niet integreert, kan dit meer handmatig werk in uw proces veroorzaken en meer ruimte voor fouten introduceren.
Iets anders waar u rekening mee moet houden, is dat het toevoegen van extra tools aan uw tech-stack een potentieel veiligheidsrisico met zich meebrengt. Van elke nieuwe tool die u aan uw tech-stack toevoegt, moeten IT-teams de beveiliging controleren om ervoor te zorgen dat deze in lijn is met de beveiligingsrichtlijnen van het team, en daarnaast inzicht krijgen in hoe de tool klantgegevens beheert.
Het is niet ongebruikelijk dat de gemiddelde werknemer per dag rond de tien verschillende apps gebruikt, maar dit kan de productiviteit verlagen. Uit een onderzoek uit 2021 bleek dat het wisselen van apps individuen 26% minder efficiënt kan maken. Splashtop kan helpen het aantal app-wisselingen dat IT-supportteams moeten doen, te minimaliseren door veelgebruikte functies in één applicatie te consolideren en informatie uit andere apps op één plek te synchroniseren.
Belangrijkste Splashtop-functies die helpen bij het consolideren van IT-functies
Splashtop Enterprise kan helpen bij het consolideren van de belangrijkste IT-functies die technici dagelijks uitvoeren. Laten we eens kijken hoe Splashtop kan helpen uw IT-technologiestack te consolideren.
Service Desk Console biedt een sneller overzicht van remote sessies en verbetert de workflows
Met de Splashtop Service Desk-console kunnen technici duidelijk de status van actuele sessies zien, wie hulp krijgt en wat er met elk van die sessies gebeurt.
De Service Desk-console biedt technici ook verschillende manieren om verbinding te maken met een eindgebruiker. Technici kunnen kiezen of ze een uitnodigingslink of een 6-cijferige pincode willen delen om verbinding te maken. Met de link kunnen eindgebruikers de Splashtop-app downloaden en starten om verbinding te maken.
Zodra gebruikers verbinding maken met Splashtop, kunnen technici eenvoudig de statuswijziging zien van "Wachtend" naar "Actief" in de Splashtop Service Desk-console. Zodra de sessie actief is, kunnen technici toestemming vragen om verbinding te maken door 'Start remote sessie' te kiezen. In dit dialoogvenster wordt de eindgebruiker gevraagd de technicus af te wijzen of toestemming te verlenen.
Als er meerdere technici zijn, biedt de Service Desk-console een 'high level overview' van sessies die in bezig zijn of moeten worden afgerond. Technici kunnen snel identificeren welke gebruikers vervolgens hulp nodig hebben en een consistente supportworkflow creëren, met minder pauzes ertussen.
Beheer en onderhoud endpoints op afstand
Het beheren van duizenden endpoints is geen eenvoudige opgave, en ervoor zorgen dat er voldoende technici zijn om elke eindgebruiker te ondersteunen is een zware taak voor slechts één persoon. Gelukkig biedt Splashtop supportkanalen en sessieroutering om ervoor te zorgen dat eindgebruikers de juiste technicus krijgen voor de ondersteuning die ze nodig hebben.
Binnen Splashtop kunnen IT-teams endpoints aan de backend indelen op basis van een specifieke categorie, zoals apparaattypen, besturingssystemen of fysieke locaties. Dit zorgt ervoor dat eindgebruikers de juiste ondersteuning krijgen van iemand met expertise voor dat specifieke apparaat. Wanneer er een supportvraag binnenkomt, kan Splashtop helpen deze vragen door te sturen naar een aangewezen technicus om die apparaten of problemen te ondersteunen.
Ondersteuningskanalen bieden ook de mogelijkheid om efficiëntere scripts en taken voor technici te creëren. Technici kunnen eenvoudig kiezen welke apparaten bepaalde acties, applicaties, updates of onderhoud ontvangen. Mocht iOS een nieuwe update hebben, dan kunnen technici honderden apparaten tegelijkertijd bijwerken zonder elk apparaat handmatig te hoeven selecteren en bijwerken.
Al deze mogelijkheden zijn op afstand beschikbaar, waardoor technici voor ondersteuning niet naar eindgebruikers toe hoeven te gaan. Eindgebruikers kunnen veel snellere oplossingstijden verwachten, omdat hun problemen sneller naar gespecialiseerde technici worden doorgestuurd en indien nodig hulp kunnen krijgen van meer dan één persoon.
Augmented Reality zorgt ervoor dat ervaren technici een groter bereik hebben
Geschoolde technici zijn moeilijk te vinden; ze ter plaatse krijgen om een probleem te beoordelen is misschien niet de moeite waard als hun waardevolle vaardigheden effectiever kunnen worden gebruikt. Dit probleem kan worden opgelost met behulp van augmented reality.
Augmented reality helpt zowel ervaren technici als technici in het veld met mogelijkheden om meer problemen op te lossen en tegelijkertijd de hoeveelheid reizen die moet plaatsvinden tot een minimum te beperken. Technici kunnen op locatie problemen diagnosticeren, eenvoudige zaken oplossen zonder dat ze hulp nodig hebben. Als er een meer bekwame technicus nodig is, kunnen ze bellen en om assistentie vragen met behulp van augmented reality. Hierdoor worden de hoeveelheid reizen en problemen waarvoor een meer bekwame technicus verantwoordelijk is, tot een minimum beperkt, en kunnen zij hun tijd daar besteden waar hun expertise het meest nodig is.
Consolideer tools en verhoog de productiviteit met Splashtop Enterprise
Geïnteresseerd in het consolideren van uw IT-supporttechnologie? Splashtop Enterprise maakt apparaatbeheer op afstand eenvoudig voor zowel technici als eindgebruikers. Met eenvoudig te communiceren manieren om verbinding te maken met eindgebruikers en manieren om sessies te organiseren, kan Splashtop helpen bij het stroomlijnen van algemene IT-supportmogelijkheden en het minimaliseren van het aantal benodigde tools.
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