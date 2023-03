Hoe Splashtop Enterprise u kan helpen uw IT-stack te consolideren

IT-leiders willen minder hulpmiddelen in hun omgeving gebruiken als een manier om hun werkstromen te vereenvoudigen, hun activiteiten te stroomlijnen, en de kopzorgen bij de aanschaf te verminderen. Dat snappen we helemaal. In feite zijn consolidatie en vereenvoudiging de belangrijkste drijfveren achter het succes van Splashtop Enterprise.

Als alles-in-één tool bevat Splashtop Enterprise zowel toegang op afstand als ondersteuning op afstand. Het verhoogt vervolgens de eenvoud door een lange lijst van waardevolle integraties en flexibele prijzen die het een no-brainer maken voor de ondersteuning van een hybride personeelsbestand.

Laten we alles eens op een rijtje zetten om te zien wat voor consolidatie- en eenvoudsfuncties Splashtop precies biedt voor elke Enterprise-klant.

Remote Access & Remote Support in Eén

Met Enterprise Remote Access kunnen gebruikers verbinding maken met een apparaat op het bedrijfsnetwerk (meestal een pc) en het vanaf elk apparaat op elke locatie gebruiken. Met Enterprise heeft u slechts één tool nodig om zowel fysieke als virtuele omgevingen te beheren, waardoor het de perfecte tool is voor hybride werk. Dankzij de remote supportfunctie van Enterprise kunnen IT-medewerkers zowel onbeheerde als beheerde support bieden aan elke externe gebruiker die technische assistentie nodig heeft. Naast de eenvoud, stelt de beheerde supportfunctie IT-helpdesks in staat om veilig 'live' support in realtime te bieden aan elk apparaat, zelfs als dat apparaat geen eigendom is van het bedrijf.

Brede ondersteuning voor apparaten

Splashtop Enterprise biedt IT-teams de flexibiliteit, controle, schaalbaarheid en het gebruiksgemak die nodig zijn om de remote access voor hun hybride IT-infrastructuur effectief te beheren. Splashtop ondersteunt Windows, Mac, Linux, mobiel (Android/iOS/Chrome), IoT en rugged devices. De tijden dat u verschillende tools moest gebruiken om verschillende apparaten te beheren, zijn voorbij - Splashtop doet het allemaal.

Talrijke integraties...die er toe doen

Splashtop Enterprise heeft een lange lijst van integratiepartners voor PSA/ticketing, RMM, malwarebeveiliging en helpdesk. Deze omvatten marktleiders als Bitdefender, Datto, Ninja, ServiceNow, Zendesk en vele anderen, zoals je kunt zien op onze Integraties pagina.

Ook Single sign-on (SSO)-integratie stroomlijnt gebruikerservaringen en security. Splashtop Enterprise gebruikt de SAML 2.0-standaard en kan worden geïntegreerd met alle belangrijke identityproviders, zoals ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin en Shibboleth. Nog handiger: door gebruik te maken van het System for Cross-domain Identity Management (SCIM), kan uw IT-beheerder SSO-accounts automatisch inrichten in Splashtop Enterprise en zelfs uw gewenste groeperingen van SSO-accounts automatisch configureren.

Voortdurende eenvoud vanaf het begin

Splashtop Enterprise is zo eenvoudig in te stellen en te gebruiken dat Splashtop de hoogste scores behaalde (van 40 bedrijven) in de G2 Usability Index for Remote Desktop, Spring 2021. Splashtop kreeg zelfs scores van 98% voor zowel 'Gebruiksgemak' als 'Beheergemak'. Meer informatie over Splashtop's geweldige bruikbaarheid en admin scores.

Alsof dat nog niet genoeg is, wint Splashtop Enterprise veel lofbetuigingen van klanten voor het leveren van een veelzijdig remote access en supportproduct tegen zeer aantrekkelijke prijzen - standaard! Dat maakt uw aankoopproces nog eenvoudiger. Voeg dat toe aan eenvoudige installatie, beheer en schaalbaarheid, en u zult uw IT-stack zeker vereenvoudigen en consolideren.

