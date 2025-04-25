Splashtop Connector と BeyondTrust Jumpoint の比較
VPNなしでマシンにアクセスするか、Splashtopでリモートアクセスエージェントをインストールする
Splashtop Connector により、エージェントレスでシステムにアクセスできます
Splashtop Connector をクローズド ネットワーク内の 1 台のマシンにインストールして、ブリッジまたはジャンプ ポイントとして機能し、ネットワーク上の他のすべてのコンピュータとサーバーに Splashtop アプリ内から RDP 経由でアクセスできるようにします。
Splashtop Connector は、インターネットにアクセスできない、またはリモートアクセスのためにサードパーティ製アプリをインストールできない内部ネットワーク上のコンピュータをリモートでサポートし、ユーザーがリモートで安全に作業できるようにするのに最適です。
Splashtop コネクタと BeyondTrust Jumpoint の比較
顔立ち
Splashtop
BeyondTrust
内蔵コンピュータに接続する
コネクタをブリッジとして使用する
Jumpoint をブリッジとして使用する
アクセス�権限
はい
はい
接続ログ
はい
はい
セッションの記録
はい
はい
マルチモニターのサポート
はい
はい
高性能
はい、Splashtop の高性能サーバー ファームを使用して接続を中継します
はい
スケジュールされたアクセス/リモートラボの使用
はい
はい
安全
安全性が高く、Connectorはシンプルな443ポートのアウトバウンドネットワークのみを備えています
はい
cloud サービス
はい
はい
オンプレミスサービス
はい
はい
使い��方は簡単
はい、シンプルで直感的に使用できます
よりテクニカルサポート中心で、リモートワークに必要な使いやすさを提供しません
導入のシンプルさ
コネクタをインストールし、簡単な設定を行うだけです
Jumpointをインストールして構成する
スケーラビリティ
複数のコネクタをデプロイして拡張する
複数のジャンポイントをインストールして拡張する
ファイル転送
はい
はい
リモート印刷
はい
はい
クライアントプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Web
Windows、Mac、iOS、Android、Web
RDSの
はい、RDS、コネクション ブローカー、その他のロード バランサー (F5 など)。
リモートサポート中心の製品であり、Splashtopのような複数の同時セッションのRDSプールはサポートしていません
RDPの
はい
はい
接続プール
はい (RDS と RDP の両方)
はい、ライセンスプール機能経由