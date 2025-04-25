メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop Connector Demo
Splashtop Connector Demo

Splashtop Connector と BeyondTrust Jumpoint の比較

VPNなしでマシンにアクセスするか、Splashtopでリモートアクセスエージェントをインストールする

お問い合わせ

Splashtop Connector により、エージェントレスでシステムにアクセスできます

Splashtop Connector をクローズド ネットワーク内の 1 台のマシンにインストールして、ブリッジまたはジャンプ ポイントとして機能し、ネットワーク上の他のすべてのコンピュータとサーバーに Splashtop アプリ内から RDP 経由でアクセスできるようにします。

Splashtop Connector は、インターネットにアクセスできない、またはリモートアクセスのためにサードパーティ製アプリをインストールできない内部ネットワーク上のコンピュータをリモートでサポートし、ユーザーがリモートで安全に作業できるようにするのに最適です。

Splashtop コネクタと BeyondTrust Jumpoint の比較

顔立ち

Splashtop

BeyondTrust

内蔵コンピュータに接続する

コネクタをブリッジとして使用する

Jumpoint をブリッジとして使用する

アクセス権限

はい

はい

接続ログ

はい

はい

セッションの記録

はい

はい

マルチモニターのサポート

はい

はい

高性能

はい、Splashtop の高性能サーバー ファームを使用して接続を中継します

はい

スケジュールされたアクセス/リモートラボの使用

はい

はい

安全

安全性が高く、Connectorはシンプルな443ポートのアウトバウンドネットワークのみを備えています

はい

cloud サービス

はい

はい

オンプレミスサービス

はい

はい

使い方は簡単

はい、シンプルで直感的に使用できます

よりテクニカルサポート中心で、リモートワークに必要な使いやすさを提供しません

導入のシンプルさ

コネクタをインストールし、簡単な設定を行うだけです

Jumpointをインストールして構成する

スケーラビリティ

複数のコネクタをデプロイして拡張する

複数のジャンポイントをインストールして拡張する

ファイル転送

はい

はい

リモート印刷

はい

はい

クライアントプラットフォームのサポート

Windows、Mac、iOS、Android、Web

Windows、Mac、iOS、Android、Web

RDSの

はい、RDS、コネクション ブローカー、その他のロード バランサー (F5 など)。

リモートサポート中心の製品であり、Splashtopのような複数の同時セッションのRDSプールはサポートしていません

RDPの

はい
(VNCとシェル)

はい

接続プール

はい (RDS と RDP の両方)

はい、ライセンスプール機能経由

SplashtopとBeyondTrustの比較を見る

Splashtop を使い始める

始める詳細情報
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。