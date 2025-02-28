無料トライアルを開始
Splashtopを選ぶ理由
- どのデバイスからでも簡単にアクセス
- 高性能 60 fps リモートアクセス
- 信頼できるセキュリティ
- クリエイティブなプロとゲームのための追加機能
主な機能
4:4:4カラーモード
4:4:4カラーモードは、すべてのカラーコンポーネントのサンプリングレートが同じであることを意味し、最高の色精度と画像の鮮明さを得ることができます。
超高オーディオ忠実度設定
リモート コンピューターからのオーディオを、高いオーディオ ビットレート (256k/384k) を備えた最高の品質でローカル デバイスで聞くことができます。
USBデバイスのリダイレクト
USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピューターにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。
リモートスタイラスと描画タブレット
ローカルデバイスでスタイラスを使用して、リモートコンピュータをリアルタイムで制御します。
リモートマイク
ローカルマイクをリモートコンピュータへの入力として使用します。
Splashtop Remote Access Proのすべて
マルチモニター対応サポート、ファイル転送、チャット、安全なユーザーとデバイス管理、リモート再起動とウェイクオンLANなど、リモートデスクトップのトップ機能をすべて入手してください。
Splashtop が他のリモートアクセスソリューションと異なる点は何ですか?
幅広いデバイスサポート
Windows、Mac、Linuxのコンピューターや仮想マシンに、任意のコンピューターやモバイルデバイス(タブレットやChromebookなど)からすばやくリモート接続できます。
最大60fpsの信頼性の高いパフォーマンス
最大60fpsの4Kストリーミング(および iMac Pro Retina 5Kストリーミング)、4:4:4カラー、高忠実度オーディオ、低遅延を可能にする一貫した高性能パフォーマンスを体験してください。
コラボレーション
外出先でも、ワークステーションに接続された複数のモニターやソフトウェアプログラムにリモートでアクセスできます。
信頼できるサポート
メール、チャット、ライブ電話サポートで、すぐに軌道に乗せましょう。電話番号の隠しや自動エージェント、待ち時間が長くありません。
ワークステーションにどこからでもアクセス可能
ワークステーションにリモートアクセスしながら、まるでワークステーションの前に座っているかのように感じます。Splashtop Remote Access パフォーマンスは メディア&エンターテインメント のプロフェッショナルに最適で、グラフィックデザイン、アニメーション、VFX、ビデオ/オーディオの編集と制作、放送、建築、ゲーム開発などに使用できます。
対面でのリアルタイム体験を提供するのに十分な強力なツールを使用して、どのデバイスからでもコンピューターに安全に接続できます。