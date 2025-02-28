メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Splashtop Business Access Performance has many uses

Splashtop Remote Access のパフォーマンス

ゲーム、クリエイティブプロフェッショナル、パワーユーザー向けの究極のリモートデスクトップソリューション

Splashtopを選ぶ理由

  • どのデバイスからでも簡単にアクセス
  • 高性能 60 fps リモートアクセス
  • 信頼できるセキュリティ
  • クリエイティブなプロとゲームのための追加機能

Splashtopでリモートアクセスのパフォーマンスを最大化

高度なパフォーマンスのために

リモートアクセスのパフォーマンス

4:4:4カラー、ハイファイオーディオなどを体験

¥1,950から

毎年 ¥23,400 で請求されます

ボリュームライセンス割引

  • 4-9 ユーザーが 20% 割引

  • 10+ ユーザーが 25% 割引

セキュリティと管理性を高めるために

企業

オールインワンのリモートアクセスとサポート:

  • SSO 統合

  • Granular 承認

  • 予定されたアクセス

  • サポートチームの技術者ライセンス

詳細はこちらお問い合わせ

すべてのSplashtop Remote Accessプランを見る

詳細はこちら

主な機能

4:4:4 color mode icon

4:4:4カラーモード

4:4:4カラーモードは、すべてのカラーコンポーネントのサンプリングレートが同じであることを意味し、最高の色精度と画像の鮮明さを得ることができます。

Audio icon

超高オーディオ忠実度設定

リモート コンピューターからのオーディオを、高いオーディオ ビットレート (256k/384k) を備えた最高の品質でローカル デバイスで聞くことができます。

USB Pass Thru icon

USBデバイスのリダイレクト

USB デバイス (スマート カード、セキュリティ キー、ゲーム コントローラー、プリンター、HID デバイス) をローカルコンピュータからリモート コンピューターにリダイレクトします。 リダイレクトされたデバイスは、リモート コンピューターに接続されているのと同じように機能します。

Stylus icon

リモートスタイラスと描画タブレット

ローカルデバイスでスタイラスを使用して、リモートコンピュータをリアルタイムで制御します。

Mic Pass Thru icon

リモートマイク

ローカルマイクをリモートコンピュータへの入力として使用します。

Devices icon

Splashtop Remote Access Proのすべて

マルチモニター対応サポート、ファイル転送、チャット、安全なユーザーとデバイス管理、リモート再起動とウェイクオンLANなど、リモートデスクトップのトップ機能をすべて入手してください。

Splashtop が他のリモートアクセスソリューションと異なる点は何ですか?

  • 幅広いデバイスサポート

    Windows、Mac、Linuxのコンピューターや仮想マシンに、任意のコンピューターやモバイルデバイス(タブレットやChromebookなど)からすばやくリモート接続できます。

  • 最大60fpsの信頼性の高いパフォーマンス

    最大60fpsの4Kストリーミング(および iMac Pro Retina 5Kストリーミング)、4:4:4カラー、高忠実度オーディオ、低遅延を可能にする一貫した高性能パフォーマンスを体験してください。

  • コラボレーション

    外出先でも、ワークステーションに接続された複数のモニターやソフトウェアプログラムにリモートでアクセスできます。

  • 信頼できるサポート

    メール、チャット、ライブ電話サポートで、すぐに軌道に乗せましょう。電話番号の隠しや自動エージェント、待ち時間が長くありません。

An audio editing application being controlled on a remote computer with Splashtop.

ワークステーションにどこからでもアクセス可能

ワークステーションにリモートアクセスしながら、まるでワークステーションの前に座っているかのように感じます。Splashtop Remote Access パフォーマンスは メディア&エンターテインメント のプロフェッショナルに最適で、グラフィックデザイン、アニメーション、VFX、ビデオ/オーディオの編集と制作、放送、建築、ゲーム開発などに使用できます。

対面でのリアルタイム体験を提供するのに十分な強力なツールを使用して、どのデバイスからでもコンピューターに安全に接続できます。

始める準備はできましたか?

