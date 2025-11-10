Peter Pane Restaurantsは、オンデマンドリモートサポートと拡張現実でデバイスのダウンタイムを削減します
ヨーロッパのレストラン��グループは、Splashtop Enterpriseを使用して常に優れた顧客体験を提供しています
一目でわかる
挑戦
Paniceus Systems、Peter PaneレストランのITスペシャリストは、ドイツとオーストリアの46か所にある1,000以上のエンドポイント（モバイルPOSシステムやオフィスPCを含む）をリモートサポートする必要がありました。
対処方法
Paniceus Systemsの中央ITチームは、SplashtopのAR機能を使用してリモートサポート能力を向上させながら、GDPRに準拠することができました。
結果
Splashtop Enterpriseを使用して、Paniceus SystemsはPeter Paneの全従業員とデバイスを安全にリモートでサポートしています。その結果、Paniceusは移動時間とコストを削減し、ITサポートを改善し、効率と全体的な顧客体験を向上させました。Splashtop ARを使用することで、デバイスのダウンタイムを50％削減しました。
Paniceusより
従業員とFaceTimeで連絡を取り、問題について話し合うのも一つの方法です。Splashtop ARを使用すると、従業員をバーチャルリアリティ技術でサポートし、画面上で直接アイテムを指すことができるため、サポートがとても簡単になります。
Björn Runge - Head of IT for Paniceus
概要
Paniceus Systemsは、ドイツとオーストリアで46店舗を展開する成長中のレストランフランチャイズであるPeter PaneにITサポートを提供しています。PaniceusのIT責任者であるBjörn Rungeは、以前はリモートサポートにTeamViewerを使用していました。しかし、機能、ポリシー、展開の調整に多くの変更が加えられたため、リモートサポートが一貫性を欠き、過度に複雑になってしまいました。
彼らのサーバーの1つがモバイルPOSデバイスで技術的な問題を抱えると、ダウンタイムが発生し、全体的な顧客体験に悪影響を及ぼしました。 彼らのITチームは、TeamViewerに頼ってレストランの従業員を効果的にリモートサポートすることができませんでした。Peter Paneは、セキュリティリスクの増加と日常業務の遅延に直面していました。
現在、PaniceusはPeter PaneレストランをリモートでサポートするためにSplashtop Enterpriseを使用しています。Enterpriseを使用することで、現場のデバイス（ハンドヘルド、固定およびモバイルPOSシステム、オフィスPC）を集中管理された場所からサポートできます。PaniceusはSplashtop Enterpriseとそのすべての機能、ライブの対面サポート、拡張現実機能、Splashtop Augmented Reality (AR)にアクセスできます。AR機能により、ITチームは問題が発生した際のデバイスのダウンタイムを50%削減することができました。Peter Paneレストランは、Splashtop Enterpriseを使用することで、より�多くの自由、柔軟性、セキュリティを体験しています。
課題: 46の拠点で1,000以上のエンドポイントをサポートし、独自のサポートニーズに対応する
Paniceus Systemsは、Peter Paneフランチャイズ全体とその1,000以上のエンドポイント（Windows POSハンドヘルド端末と固定POS端末、iOSおよびiPad iOSデバイス、各店舗のビジネスPCおよび本社のコンピュータ）をサポートする10人の従業員を抱えています。
彼らの既存のリモートサポートソリューションであるTeamViewerは、過度に複雑になっていました。各拠点が独自のリモートサポートニーズを持っているため、ITは迅速にリモートサポートポリシーをカスタマイズし、各拠点の非技術的なチームと簡単に調整する必要がありました。BjörnがTeamViewerに連絡したとき、彼らは彼をオンラインサポートフォーラムに送った。彼はサポートの欠如に苛立ちを感じていました。
Paniceusは、インベントリとセキュリティの観点から何も見落としがないように、専門的な調整と強力なドキュメントが必要でした。「どのデバイスが何に接続されているかなどを知る必要があるため、ドキュメントを正確に作成する必要があります。「既存のソリューションではあまりにも複雑で高価になってしまった」とBjörnは言いました。
その結果、Björnは、彼のチームが迅速に導入できるリモートサポートソリューションの代替を見つけることに決めました。Peter Paneフランチャイズの継続的な成長と変化に対応するために、簡単に設定可能である必要がありました。「私たちにとって最も重要なのは、安全で直感的で使いやすいソリューションを持つことでした」とBjörnは言いました。
TeamViewerを置き換え、技術的および非技術的なユーザーの両方にリモートサポートを提供するために、Paniceusは次の特性を持つソリューションを必要としていました。
セキュリティ: 最高のセキュリティ基準に準拠したGDPR対応ソリューション。
シンプルさ: 直感的で使いやすく、設定が簡単なソリューション。
オンボーディングの効率化: 迅速な展開と自己説明的なポインターを備えたオンラインポータル。
シングルポイントベンダーサポート: 複数の場所への展開中に問題が発生した場合、迅速に回答を得るためのカスタマーサポートとのシングルポイントコンタクト。
監査対応のドキュメント: 誰がシステムにアクセスしたかを確認するためのセキュリティチェックを容易にするための監査とログファイル。
明確で手頃な価格設定: リモートサポートのコストを予測し、最小限に抑えて、パンデミック後の拡大を可能にします。
ソリューション: PaniceusはSplashtop EnterpriseとSplashtop ARに切り替えました
AnyDeskやFastViewerを含むいくつかのリモートアクセスソリューションを評価した後、Paniceusは使いにくいTeamViewerソリューションからSplashtop Enterpriseに切り替えることを決定しました。テストの結果、ITチームはSplashtop Enterpriseが必要なすべての機能を備えていることを確認しました。拡張現実も含まれています。
実装が超簡単: IT技術者とエンドユーザーの両方が、Splashtop Enterpriseのオンデマンドリモートサポート機能（SOS）を日常的に非常に簡単に実装し、利用できると感じました。「あらゆる面でとても簡単です: 実装、場所への展開、必要に応じたカスタム設定」とBjörnは言いました。「クライアントのポリシーは非常にクリーンで、設定が特に簡単です。」
GPOによる簡素化された設定: Paniceusは設定ポリシーの設定に苦労することが多かったです。クライアントに設定をクラウド経由で配布する必要があるとき、問題が発生し、XMLファイルを書いてインストールプロセスの一部としてアップロードしなければならなかった。それには時間とリソースがかかるだけでなく、製品をアンインストールするたびに設定が消えてしまい、再度配布しなければなりませんでした。
Splashtopのシンプルなグループポリシーオブジェクト（GPO）設定を使用して、ITはユーザーおよびグループ固有の変更を迅速に行うことができます。「もう心配する必要はありません。『ここに設定インターフェースがない』とか『Adobe Readerがどう動作したか��、Windowsがどう動作したか』と言う必要はありません。GPO設定は、Splashtopの動作を一貫した方法で制御します」とBjörnは言いました。
あらゆるデバイスをサポート: Paniceusは、同じユーザーセッション内で複数のデバイスタイプとオペレーティングシステムをサポートするSplashtopの機能に特に惹かれました。単一のレストランでも、短期間のダウンタイムで数千ユーロの売上を失う可能性があります。
「緊急時には、サポートが同僚から別の同僚に、PCからiPhoneに移行することがあります。ITが『ああ、あなたがハンドヘルドを使っているので、画面で何が起こっているのかわからないから助けられない』と言うときは混乱します。そんなことは望まないでしょう」とBjörnは言いました。「Splashtopは非常に完璧で、途中でデバイスを切り替えることができます。簡単なサポートを可能にする多くの可能性があります。」
視覚的ニーズのためのAR: 多くのPeter Paneの店舗では、主にホスピタリティに焦点を当てた従業員がいます。彼らにとって、標準的なリモートサポートは、問題がケーブル、ルーター、サーバーに関連している場合には機能しないかもしれません。Paniceusはそのような状況でFaceTimeや他のビデオアプリを試しましたが、ITサポート技術者は何をすべきか正確に指摘することができませんでした。
Splashtop ARを使用して、Paniceusはこれらの従業員の視覚的ニーズをサポートできます。「今、ITは『ちょっと見てみましょう』と言って、サポートされているユーザーは技術者がアイテムを直接指し示し、共有ビデオで注釈を付けるのを見ることができます。どのユーザーでもそれに従うことができます。ケーブルの変更や再起動などの問題を解決するのはとても簡単です」とBjörnは言いました。
Splashtopを使用した感想を3つの言葉で表現するように求められたとき、Björnは正直に言って3つだけを思いつくのに苦労しました：「3つの言葉は簡単、手頃、そして非常にスマートなサポートです。「それは5つの言葉かもしれませんが、とても賢いサポートが重要です。」
結果: 革新的なAR、迅速な実装、カスタマイズが強力なROIを実現
成功するためには、レストランビジネスとITサポートの両方において、シンプルさとスピードが必要です。だからこそ、BjörnはSplashtop EnterpriseがPaniceus Systemsに与えた影響は非常に大きかったと言っています。「Splashtopは、レジストリ、グループポリシー、関連項目のすべてを簡単にコントロールできるようにしました。これにより、私たちは環境内でSplashtopを迅速に導入することができました。最初のクライアントを導入してからわずか1日後に、設定を少し調整し、すぐにSplashtopを100の新しいクライアントに展開しました。」
その結果、Peter PaneレストランはPOSシステムや他のデバイスに問題が発生した際のダウンタイムが減少しました。実際、複雑なビジュアルサポートシナリオでは、Peter PaneレストランはSplashtop ARを使用することでデバイスのダウンタイムを50%削減しました。さらに、ITはドイツやオーストリアの物理的な場所に移動する必要がなくなりました。問題が発生した際に解決でき、時間とお金を節約できます。
全体として、PaniceusはSplashtop Enterpriseで素晴らしい経験をしています。ダウンタイムを減らすのに役立っただけでなく、Peter Paneの拡張をサポートするための完璧なソリューションです。これまでのSplashtopの経験に基づいて、Björnと彼のチームは将来的にさらに多くの機能を試すことに興奮しています（例:Splashtopの新しいサービスデスク機能）。
「私は誰にでもSplashtopを��お勧めします」とビョルンは言いました。「使いやすさと素晴らしいカスタマーサポートを体験するために、ぜひ試してみてください。」
Peter PaneとPaniceus Systemsについて
Paniceus Systemsは、ドイツとオーストリアで46のレストランを運営するリューベックを拠点とする成長中のレストランフランチャイズPeter PaneにITサポートを提供しています。Peter Paneは、1,700人以上のサービス業のプロフェッショナルからなる献身的なスタッフのおかげで、素晴らしいバーガーと優れたカスタマーサービスを提供しています。
Splashtop Enterpriseについて
Splashtop Enterprise は、組織向けのオールインワンリモートアクセスとリモートサポートソリューションです。高性能なリモートセッションと充実した機能セットにより、クリエイティブなプロフェッショナルが高性能なワークステーションやソフトウェアにアクセスする必要がある場合でも、生産的なリモートワークが可能です。ITチームは、従業員のためにセキュアリモートアクセスを簡単に設定し管理でき、ワークステーションや従業員のデバイスを効果的にサポートすることもできます。
Splashtop AR
Splashtop AR は、オフサイトの問題を迅速にリモートで解決するために構築されています。同僚が技術的な問題を即座に仮想的に現地で解決できるようにすることで、時間とお金を節約しましょう。iOSまたはAndroidのモバイルデバイスカメラを通じて、リアルタイムで問題をリモートで確認します��。その後、拡張現実の注釈と双方向のコミュニケーションを使用して、ライブでガイドし、トラブルシューティングし、問題を解決します。
お客様からの
Splashtopは誰にでもお勧めできます。ぜひお試しいただき、その使いやすさとカスタマーサポートの素晴らしさを実感してください。Splashtopを使用することで、レジストリ、グループポリシー、および関連項目に関するあらゆる要素を簡単に制御できるようになりました。そのおかげで、Splashtopを私たちの環境に迅速に実装することができました。
Björn Runge, Head of IT for Paniceus