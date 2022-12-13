デジタルサイネージを簡単にサポートしてダウンタイムを最小限に抑える
SRS Premium を使用すると、いつでも Windows および Android ベースのデジタル サイネージにリモートでアクセスして制御できます。デバイスを適切に動作させ、問題が発生した瞬間に (不在中でも) 修正するためのサポートを提供し、画面上のコンテンツをリアルタイムで更新します。SRS Premiumは、複数のデジタルサイネージデバイスをサポートするためのシンプルなソリューションです。
完全なリモートアクセスを持ち、WindowsおよびAndroidデジタルサイネージをサポート
Splashtop の幅広いデバイス サポートにより、Mac、Windows、iOS、Android、または Chromebook デバイスからデジタル サイネージにリモートでアクセスして制御できます。
Android 8.0以降で実行されているデバイスにリモートアクセスして制御します。Splashtop は、Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、Huawei、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、Xiaomi、ZTEなどを含む Android ブランドのリモートコントロールをサポートしています。
主な利点
Easy 設定
設定パッケージを作成し、すべてのデジタルサイネージデバイスにストリーマーをインストールします。 インストールすると、デバイスにリモートアクセスしてサポートを提供できるようになります。
リモートで問題を解決する
デジタルサイネージは、問題なく常に稼働している必要があります。問題が発生した場合は、デバイスにリモート接続してトラブルシューティングを行い、問題を迅速に解決するだけです。
デバイスを素早くアップデート
複数の場所に設置されている場合でも、複数のデジタル サイネージ デバイスのコンテンツを更新する必要がありますか?更新が必要なものにはリモートでアクセスし、すぐに完了させます。
高いパフォーマンス
Splashtop の高性能エンジンにより、HD 品質とサウンドによる高速接続が実現します。デジタル サイネージのリモート制御とサポートの提供がこれまでになく簡単になりました。
ユーザー管理とグループ化
デジタル サイネージ デバイスをグループに整理して、アクセスを簡単に管理します。追加のユーザーをグループに追加し、その役割とアクセス権限を設定します。
安全
すべてのリモート セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化によって保護されます。すべての接続、ファイル転送、管理イベントがログに記録されます。Splashtopセキュリティについて詳しくはこちら。