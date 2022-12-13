メインコンテンツへスキップ
Access Your Digital Signage Anytime, Anywhere, From Any Device, a Splashtop Digital Signage Outdoor Banner

デジタルサイネージ向けSplashtop Remote Access

いつでも、どこでも、どのデバイスからでもデジタルサイネージにアクセス

デジタルサイネージを簡単にサポートしてダウンタイムを最小限に抑える

SRS Premium を使用すると、いつでも Windows および Android ベースのデジタル サイネージにリモートでアクセスして制御できます。デバイスを適切に動作させ、問題が発生した瞬間に (不在中でも) 修正するためのサポートを提供し、画面上のコンテンツをリアルタイムで更新します。SRS Premiumは、複数のデジタルサイネージデバイスをサポートするためのシンプルなソリューションです。

完全なリモートアクセスを持ち、WindowsおよびAndroidデジタルサイネージをサポート

Splashtop の幅広いデバイス サポートにより、Mac、Windows、iOS、Android、または Chromebook デバイスからデジタル サイネージにリモートでアクセスして制御できます。

Android 8.0以降で実行されているデバイスにリモートアクセスして制御します。Splashtop は、Acer、Alcatel、Asus、Blackberry、Essential、Google、Honor、HTC、Huawei、Lenovo、LG、Motorola、Nokia、OnePlus、OPPO、Realmi、Samsung、Sony、Vivo、Xiaomi、ZTEなどを含む Android ブランドのリモートコントロールをサポートしています。

主な利点

Easy 設定

設定パッケージを作成し、すべてのデジタルサイネージデバイスにストリーマーをインストールします。 インストールすると、デバイスにリモートアクセスしてサポートを提供できるようになります。

リモートで問題を解決する

デジタルサイネージは、問題なく常に稼働している必要があります。問題が発生した場合は、デバイスにリモート接続してトラブルシューティングを行い、問題を迅速に解決するだけです。

デバイスを素早くアップデート

複数の場所に設置されている場合でも、複数のデジタル サイネージ デバイスのコンテンツを更新する必要がありますか?更新が必要なものにはリモートでアクセスし、すぐに完了させます。

高いパフォーマンス

Splashtop の高性能エンジンにより、HD 品質とサウンドによる高速接続が実現します。デジタル サイネージのリモート制御とサポートの提供がこれまでになく簡単になりました。

ユーザー管理とグループ化

デジタル サイネージ デバイスをグループに整理して、アクセスを簡単に管理します。追加のユーザーをグループに追加し、その役割とアクセス権限を設定します。

安全

すべてのリモート セッションは TLS と 256 ビット AES 暗号化によって保護されます。すべての接続、ファイル転送、管理イベントがログに記録されます。Splashtopセキュリティについて詳しくはこちら。

SRS Premium の使用を開始する

