ハイブリッドワークフォースのためのリモートアクセスソリューションを選ぶ5つの理由 – eBook
ハイブリッドワークフォースのための最高の価値を持つ高性能なリモートアクセスソリューションを見つけましょう
ハイブリッドワークフォースのサポートに苦労していますか？あなたは一人ではありません：ITプロフェッショナルの約3分の2がリモートワークの管理に圧倒されています。¹
適切なソフトウェアソリューションをすぐに利用できるようにすることがこれまで以上に重要です。さもなければ、生産性、従業員の満足度、顧客体験に大きな影響を与える可能性があります。
それは適切なリモートアクセスソリューションを導入することから始まります。それがなければ、ITチームは圧倒され、従業員はフラストレーションを感じます。
このeBookでは、リモートアクセスソリューションを評価する際に考慮すべき5つの重要な基準を学びます：
なぜ高速なパフォーマンスと一貫した信頼性が成功の鍵なのか。
なぜシンプルが最良なのか — あなたのチームはすでに忙しいので、管理するアプリを増やす必要はありません。
エンドユーザーが熱心に採用する際に最も重要な基準は何か。
なぜ一流のセキュリティがサイバー犯罪者を阻止するために絶対に重要なのか。
なぜ世界クラスのサポートがリモートアクセスプロジェクトの成功に大きな違いをもたらすのか
組織に最適なリモートアクセスソリューションを選ぶためのeBookを入手してください。
¹ ハイブリッドワークの移行がITプロフェッショナルを圧倒し、課題をもたらす、CIODive、2021年7月6日