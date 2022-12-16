Splashtop Classroomはエンゲージメントを向上させます
Splashtop Classroomは、教師がデスクトップやアプリケーションを学生のデバイスと共有できるようにします
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Splashtop Classroomに接続すると、学生はモバイルデバイスから直接レッスン内容を表示、操作、注釈を付けることができます。Splashtop Classroomは、教室全体を巻き込んで授業を行いたい教師やインストラクターに最適です！
Splashtop Classroomは、オンプレミスソリューションをインストールできない学校や教師向けにクラウドオプションを追加し、画面と共にオーディオのストリーミングをサポートし、複数の学生が自分のデバイスで直接レッスンをコントロールできるようにします。
また、Splashtop Mirroring360を提供しており、Chromebook、iPad/iPhone、Windows/Macの画面をコンピュータにミラーリングすることができます。Mirroring360をSplashtop Classroomと組み合わせて使用すると、ミラーリングされたデバイスの画面を他のiPad、Android、PC、Mac、Chromebookを含むすべてのデバイス（ローカルまたはリモート）と共有できます！
Demo Video: Splashtop Classroom allows teachers to share their desktop and applications with student devices