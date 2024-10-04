Splashtop Quick Setup ガイド
リモートアクセスしたいデバイスにSplashtop Businessアプリをインストールしてください。
ビジネスアプリをこちらからダウンロードしてください。ダウンロード後、ファイルをクリックしてインストールを開始します。
インストールが完了したら、アプリを開きます。注：初回ログイン時にはデバイスの確認が必要です。確認が成功したら、ビジネスアプリを再度開いてください。
リモートアクセスしたいデバイスにSplashtop Streamerをインストールしてください。
管理ポータルにログインし、「コンピュータを追加」をクリックします。Streamerのダウンロードリンクをコピーして、リモートアクセスしたいコンピュータに送信します。
これらのコンピュータで、リンクを開いてストリーマーをダウンロード、インストール、実行します。その後、「OK」をクリックしてアクセス許可を付与します。
リモートデバイスに接続する:
リモートアクセスしたいデバイスでBusinessアプリを開きます。
Streamerがインストールされたコンピュータのリストが表示されます。希望するコンピュータをクリックしてリモート接続を確立します。
デモビデオを視聴する
Splashtop Remote Access Demo Video