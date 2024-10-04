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Splashtop Quick Setup ガイド

  1. リモートアクセスしたいデバイスにSplashtop Businessアプリをインストールしてください。

    1. ビジネスアプリをこちらからダウンロードしてください。ダウンロード後、ファイルをクリックしてインストールを開始します。

    2. インストールが完了したら、アプリを開きます。注：初回ログイン時にはデバイスの確認が必要です。確認が成功したら、ビジネスアプリを再度開いてください。

  2. リモートアクセスしたいデバイスにSplashtop Streamerをインストールしてください。

    1. 管理ポータルにログインし、「コンピュータを追加」をクリックします。Streamerのダウンロードリンクをコピーして、リモートアクセスしたいコンピュータに送信します。

    2. これらのコンピュータで、リンクを開いてストリーマーをダウンロード、インストール、実行します。その後、「OK」をクリックしてアクセス許可を付与します。

  3. リモートデバイスに接続する:

    1. リモートアクセスしたいデバイスでBusinessアプリを開きます。

    2. Streamerがインストールされたコンピュータのリストが表示されます。希望するコンピュータをクリックしてリモート接続を確立します。


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Splashtop Remote Access Demo Video
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