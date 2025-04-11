Splashtop Streamerの大量設定
お客様のストリーマーを簡単に設定するか、管理しているコンピュータをすべてSplashtopに切り替えましょう。
ステップ1
カスタム Splashtop Streamer インストーラーを作成
Splashtop Streamerは、リモートアクセスと管理を行いたいコンピュータで動作するソフトウェアです。
Splashtop Web管理コンソールにログインして、設定パッケージを作成してください。その後、インストーラーをEXEまたはMSIとしてダウンロードできます。
こちらをクリック 詳細はこちら にこの設定方法を知る。
ステップ2
管理およびアクセスしたいコンピュータにカスタムSplashtop Streamerをインストールしてください。
Splashtopをリモートでインストールするには、既存のリモートサポートツールを使用してコンピュータにリモート接続します。そのリモートコンピュータにストリーマーインストーラーをダウンロードし、インストーラーを実行します。
Microsoft グループ ポリシー、SCCM、またはRMMツールをお持ちの場合、MSIまたはEXEを使用して、一度に多くのコンピュータにストリーマーをインストールできます。MSIおよびEXEインストーラーのインストールプロセスは、サイレントインストールやその他のためにコマンドラインパラメータを追加したり、MSIを編集することでカスタマイズできます。
さまざまな設定方法の概要はこちらです。
現在LogMeIn Centralをお持ちの場合、One2Many機能やコマンドプロンプトを使用して、コンピュータにリモート接続せずにSplashtopを静かに設定できます。
Apple リモートデスクトップ経由で設定する場合は、これらの手順を参照してください。
私たちの簡単なチュートリアルビデオをご覧いただくか、サポートチームにお問い合わせください。