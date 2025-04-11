メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Splashtop Streamerの大量設定

お客様のストリーマーを簡単に設定するか、管理しているコンピュータをすべてSplashtopに切り替えましょう。

ステップ1

カスタム Splashtop Streamer インストーラーを作成

Splashtop Streamerは、リモートアクセスと管理を行いたいコンピュータで動作するソフトウェアです。

Splashtop Web管理コンソールにログインして、設定パッケージを作成してください。その後、インストーラーをEXEまたはMSIとしてダウンロードできます。

こちらをクリック 詳細はこちら にこの設定方法を知る。

ステップ2

管理およびアクセスしたいコンピュータにカスタムSplashtop Streamerをインストールしてください。

Splashtopをリモートでインストールするには、既存のリモートサポートツールを使用してコンピュータにリモート接続します。そのリモートコンピュータにストリーマーインストーラーをダウンロードし、インストーラーを実行します。

Microsoft グループ ポリシー、SCCM、またはRMMツールをお持ちの場合、MSIまたはEXEを使用して、一度に多くのコンピュータにストリーマーをインストールできます。MSIおよびEXEインストーラーのインストールプロセスは、サイレントインストールやその他のためにコマンドラインパラメータを追加したり、MSIを編集することでカスタマイズできます。

さまざまな設定方法の概要はこちらです。

現在LogMeIn Centralをお持ちの場合、One2Many機能やコマンドプロンプトを使用して、コンピュータにリモート接続せずにSplashtopを静かに設定できます。

Apple リモートデスクトップ経由で設定する場合は、これらの手順を参照してください。

私たちの簡単なチュートリアルビデオをご覧いただくか、サポートチームにお問い合わせください。

リソース

リモートでアクセスしたいコンピュータを設定するには？

詳細

配布パッケージを作成するにはどうすればよいですか？

詳細

配布パッケージのストリーマー設定を作成する方法

詳細

配布可能なSplashtopストリーマーをサイレントインストールするためのコマンドラインパラメータ

詳細

Orcaを使用してMSIを編集し、Splashtop Streamerをサイレントインストールする

詳細

インストーラーに展開コードを埋め込むにはどうすればよいですか？

詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。