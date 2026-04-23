Splashtalks：2025年秋製品リリース最新情報
よりスマートに、より強く、より安全に。この秋の新製品をご覧ください。Splashtopは、サポートの高速化やデバイス管理の合理化から、セキュリティや自動化の強化まで、ITチームやMSPの業務効率化を支援するために設計された強力な新しいアップデートを提供しています。
リモートエンドポイントの管理、ハイブリッドチームのサポート、成長する環境のセキュリティ保護など、どのような作業でも、このリリースにより、よりスマートに作業できるようになります。
この特別セッションでは、次の内容について学びます。
監査とコンプライアンスを容易にする集中管理されたソフトウェアインベントリ
エンドポイントをより柔軟に管理するためのカスタムエンドポイント属性、EDRによるエンドポイントセキュリティの強化
エンドポイント構成およびコンプライアンス管理機能（例：WiFiまたはローカルファイアウォールの設定）
AI CVEサマリーを含むOS CVEの識別
これらの新機能は、顧客からのフィードバックと現実のIT課題に基づいて構築されており、応答時間の短縮、リスクの最小化、可視性の向上、確信あるサポートの拡大など、お客様にとって最も重要な問題を解決するために構築されています。
ぜひご参加いただき、新機能とその最大限に活用する方法をご確認ください。