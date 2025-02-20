Discover Splashtop's Latest Endpoint Management Features and Future Roadmap
すでに最高のリモートサポートソリューションを活用している大切なお客様として、セキュアで効率的なIT運用の重要性を理解されています。この45分間の限定ウェビナーに参加して、IT管理を効率化し、サイバーセキュリティの強化に役立つ新機能と改善点を探りましょう。
このウェビナーでは、Splashtopのサブスクリプションを活用してITインフラをさらに最適化する方法を学びます：
包括的なエンドポイント管理 – サードパーティソフトウェア管理、WindowsとMacの自動OSアップデート、新しいエンドポイント管理ダッシュボードで制御を得る。
Enhanced Logging & Auditing – 改善されたログ記録、クラウド録画機能、SIEM統合により、徹底的で信頼性のある記録を確保します。
高度なセキュリティ設定 – 予定されたアクセス制御やIPホワイトリストのような機能により、不正アクセスから保護します。
主要なエンタープライズ必須事項 – SSOや詳細な権限を含む既存の機能を活用して、組織全体で強力なセキュリティを維持します。
このセッションは、これらの最先端ツールで運用を最適化しようとするITマネージャーやセキュリティチームに最適です。Splashtop EnterpriseがどのようにIT戦略を向上させるかを学ぶ機会を逃さないでください—ビデオを見るためにフォームに記入してください！