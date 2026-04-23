統合、簡素化、拡張：Lean ITの実践
ハイブリッドワークが拡大するにつれ、IT リーダーは、ツールが多すぎる、コストが上昇している、限られたスタッフで分散したチームをサポートする必要があるといった、山積する課題に直面しています。解決策は？統合。
Splashtopの顧客であるpb2は、Autonomous Endpoint Management (AEM)を備えたSplashtop Remote Supportを導入することで、25ユーザーの試験導入から、わずか3人のITチームで全国200人の従業員をサポートする規模にまで拡張しました。結果：チケット解決の高速化、毎週最大15時間の管理時間を節約、エンドポイントあたり月100ドル以上のライセンスコスト削減、11週間の投資回収期間で458%のROIを実現。
Splashtopが主催するこのウェビナーでは、Nucleus Researchとpb2のCameron Marshが、リモートサポートとエンドポイント管理を単一のプラットフォームに統合することで、全米規模の建築およびエンジニアリング会社であるpb2がIT運用を効率化し、コストを削減しながら、同時にセキュリティとコンプライアンスを強化できた方法を紹介します。
学習内容：
pb2とは？事業内容、チームの規模、IT部門の規模など。
ITツールを統合すると業務効率とROIが向上するのはなぜでしょうか？
pb2のITリーダーがSplashtop Remote Support+AEMを評価し、導入し、スケールさせた方法
分散型ワークフォースを支えるLean ITチームのための、アナリスト推奨ベストプラクテ�ィス
ITスタックを簡素化することで、コストを削減し、時間を節約し、ITサポートを戦略的な強みに変える方法をぜひご覧ください。