TivitはSplashtop Enterpriseを使用してリモートサポートの効率を向上させ、コストを削減しています
Splashtopの直感的で安全、かつコスト効果の高いリモートアクセスとサポートソリューションを通じて、グローバルクライアント向けのリモートサポートを最適化し、コストを削減します。
一目でわかる
挑戦
Tivitは、より効率的でコスト効果の高いリモートサポートソリューションを求めて、グローバルなクライアントサポート能力を強化し、既存のBeyondTrustソリューションの制限に対処しました。
対処方法
Splashtop Enterpriseは、コスト効率が高く直感的でセキュアリモートアクセスとサポートツールを提供し、Tivitのサポート能力を合理化し、サービスデスクの効率を向上させました。
結果
Splashtopは、TivitのITサポート業務の効率、顧客サービス、セキュリティを向上させ、コストを削減しました。
課題
TIVITは、既存のリモートサポートソリューションで、サービスデスク、フィールドサービス、デバイス管理チームにとってスケーラブルで使いやすく、コスト効果の高いプラットフォームが必要でした。彼らは企業環境でのセッション録画や多様なデバイスサポートのような機能を必要としていましたが、ライセンス、使いやすさ、高コストに制限を感じていました。TIVITは、さまざまな場所にいるクライアントにシームレスなグローバルサポートを提供するために、より効率的で予算に優しいリモートサポートソリューションを必要としていました。
お客様の声
Splashtopを選んだのは、手頃な価格で優れたエクスペリエンスを提供しているからです。Splashtopは最高のカスタマーサポートを提供しており、アカウントマネージャーと素晴らしい関係を築いています。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
対処方法
これらの課題に対処するために、TIVITはTeamViewerやVNC 接続を含むさまざまな代替案を評価しましたが、最終的には計画、機能、コストの面で最もニーズに合ったSplashtop Enterpriseの包括的なリモートアクセスとサポートソフトウェアを選びました。
重要な考慮事項
柔軟なライセンス: Splashtopは、Tivitの400人の技術者をサポートするために必要な同時ユーザーライセンスを提供しました。
サービスデスク運用の強化: Tivitは主にPCとMacにリモートサポートを提供し、月平均8,500回のリモートアクセスを行っています。Splashtopのサービスデスク機能により、Tivitのエージェントはクライアントにサポートリンクや6桁のPINコードを送信することで簡単にリモートセッションを開始できました。彼らはITチームをサポートチャネルを通じてグループ化し、技術者はオープンセッションを確認し、セッションで簡単に協力し、グループ間でセッションを転送して問題解決を迅速化しました。時には、同じセッションで3人以上の技術者が協力する必要があり、Splashtopはそれを可能にしました。
Robust Security: Splashtopは、シングルサインオン統合、詳細なアクセス制御、有人アクセスと無人アクセスのための高度な管理機能を提供しました。
効率的な実装: TivitはSplashtop Enterpriseを2週間で簡単に設定し、400人のアナリストのための運用指示を作成し、ファイアウォール、プロキシ、ローカルセキュリティポリシーを各クライアントの環境に合わせて調整しました。
コスト効果の高い代替案： Splashtopは、Tivitの以前のソリューションと同様の機能を競争力のある価格で提供し、コストを最適化しました。
優れたカスタマーサポート: TivitはSplashtopの強力なサポートシステムとアカウントマネージャーとの直接の連絡を評価し、迅速な支援が常に利用可能であることを確保しました。
Splashtopは、使いやすさとサポートの面でTivitの期待を超え、非常に直感的で満足のいく体験を提供しました。
結果
Splashtop Enterpriseの導入により、TIVITにとって大幅な改善とポジティブな成果がもたらされました：
コスト削減：Splashtop Enterpriseは、堅牢な機能を維持しながらコストを削減し、リソースの最適化を可能にしました。
ツール統合によるIT効率の向上：Splashtopのスケーラブルで直感的なプラットフォームを通じて、管理されたデバイスやその他のデバイスのリモートサポートの取り組みを統合することで、Tivitのエージェントは現地訪問なしで問題を迅速かつ効率的に解決し、ダウンタイムを減らし、顧客満足度を向上させ、ポジティブなカスタマーサポート体験を提供しました。
セキュアリモートアクセス: Splashtop Enterpriseのセキュリティ対策には、認証や監査が含まれており、セキュアなリモート接続とデータ送信を維持し、クライアントの信頼を強化します。
プロジェクトでの簡単なコラボレーション: Tivitは、複雑なプロジェクトでSplashtop Enterpriseをうまく活用し、複数のアナリストが同時にコラボレーションし、プロジェクトの完了を迅速化しました。
要するに、Splashtopの直感的なインターフェース、安全な接続、包括的な機能は、Tivitのリモートサポートの成功に貢献し、ハイブリッドでデジタルでハイパーコネクテッドな世界での主要な技術パートナーとしての地位を確立しました。
Tivitについて
Tivitは、ラテンアメリカの10か国で事業を展開する企業向けデジタルソリューションを提供する多国籍企業です。同社は、デジタルビジネス、クラウドソリューション、デジタルペイメント、テクノロジープラットフォームの4つの主要カテゴリに分かれた業界トップのデジタルソリューションを提供することで、クライアントのビジネスの発展を支援しています。