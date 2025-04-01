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Logo for Platypus Networks with the company name in orange. To the right, an orange square contains a white stylized platypus with an orange bill and webbed foot visible.

ITサポート効率の最適化

Platypus NetworksがSplashtopでリモートアクセスをどのように強化したか

課題

Platypus Networksは、クライアントのために多数のエンドポイントをサポートするITマネージドサービスプロバイダーです。信頼性が高くコスト効果のあるリモートアクセスソリューションは、ビジネス運営にとって重要です。

会社の以前のリモートシステムは、特定のビジネスニーズに合わない追加機能とともに、ますます高価になっていました。この価格の上昇と、クライアント管理システムへのより良い統合の必要性が相まって、より効率的な代替案を探すことになりました。彼らは、以前のシステムのコア機能を維持しながら、簡単な移行と最小限の変更管理を確保するソリューションを必要としていました。

ソリューション

Splashtop Enterpriseは、Platypus Networksに機能性、コスト効率、実装の容易さの最適なバランスを提供しました。

ITサポートチーム向け:

  • シームレスなリモートアクセス: IT技術者は、クライアントデバイスに効率的に接続し、問題をトラブルシューティングし、遅延なくサポートを提供できます。

  • 効率的な統合: Splashtopのクライアント管理システムとの互換性は、リモートセッション管理を合理化しました。

  • コスト最適化: 提供されたソリューションは、不要な機能に無駄な費用をかけることなく、必要なリモートアクセス機能を提供しました。

クライアント向け:

  • 信頼性の高いパフォーマンス: より速く、より安定したリモート接続が全体的なサポート体験を向上させました。

  • 最小限のサービス中断: Splashtopへのスムーズな移行により、導入中のクライアントサポートが途切れることはありませんでした。

Splashtopへの移行は、Splashtopチームの積極的で効率的なサポートのおかげでスムーズでした。設定と導入の容易さにより、ITスタッフは迅速に適応し、高品質のサービスを提供し続けることができました。

Splashtopを使用することで、Platypus Networksはリモートクライアントとのやり取りの効率を大幅に向上させました。強力な機能セットとシームレスな統合により、会社は高いサービスレベルを維持しながら運用コストを削減することができました。

顧客について

Platypus Networksはオーストラリアに拠点を置くITサポートおよびサービスプロバイダーで、不動産、自動車、製造、医療サービスを含むさまざまな業界向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。ネットワーク最適化、ハードウェア調達、ソフトウェアサポート、Voice Over IP (VOIP) 電話システムなど、さまざまなサービスを提供しています。10年以上の経験を持つPlatypus Networksは、ビジネスのIT管理を簡素化し、信頼性と効率的な運営を確保することに注力しています。