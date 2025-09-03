成功のデザイン
Splashtopで強化されたリモートアクセスとエンドポイント管理
Impact
IT効率の向上
pb2はSplashtop Enterpriseを使用してITサポートとリモートアクセスを効率化し、3人のITチームがハイブリッドワークフォースを効率的に管理し、458%のROIに貢献しました。完全なROIケーススタディを読む。
安全でコスト効果の高いリモートアクセス
Splashtopは160人の従業員に安全で手頃なリモートアクセスを提供し、柔軟性と生産性を向上させ、わずか11週間で完全な回収を達成しました。
ユーザーフレンドリーで信頼性が高い
pb2はSplashtopの使いやすさ、強力な機能、手頃な価格を称賛し、彼らの技術エコシステムの重要な部分となっています。
課題
アーカンソー州に拠点を置く建築・エンジニアリング会社pb2は、Splashtop Enterpriseを使用してITサポートとリモートアクセスの運用を効率化しました。このソリューションは、160人の従業員がリモートで作業するための安全でコスト効果の高いリモートアクセスを提供し、ハイブリッドワークフォースのためのリモートサポートとエンドポイント管理を行い、3人のITチームの効率を向上させました。Splashtopの使いやすさ、強力な機能、手頃な価格は、エンドユーザーとITスタッフの両方から高く評価され、pb2の技術エコシステムの不可欠な部分となっています。
お客様の声
他のソリューションはコストが高く、増大するハイブリッド勤務の従業員をサポートするために必要な使いやすさや機能が不足していましたが、Splashtopはシンプルさ、優れたパフォーマンス、包括的な機能セットを備え、期待以上の成果をもたらしました。職場のコンピュータに安全にリモート接続している設計担当者から、デバイスのサポート、システムの監視、コンプライアンスの維持に取り組んでいるITチームまで、Splashtopにより、他のどの製品よりも比類のない価値が提供されています。
pb2 Architecture + Engineering
お客様の声
一部のエンドポイント管理機能についてはIntuneに依存していますが、Splashtopによってさらに機能が補完され、ソフトウェア更新の可視性の向上や制御の強化、ドキュメントの改善など、重要なギャップが埋められています。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムの積極的な監視、ソフトウェアパッチの適用の自動化、コンプライアンスの確保が実現しています。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
解像度
Splashtop Enterpriseは、pb2の従業員とITチームの運営方法を変革しました：
エンドユーザー: ハイブリッド、リモート、または出張中の従業員は、個人デバイスや会社のノートパソコンから強力なオフィスワークステーションに簡単に接続できます。これは、Autodesk Revitのようなリソース集約型アプリケーションを実行するために不可欠であり、建築家やデザイナーの高いパフォーマンスと生産性を確保します。ポジティブなフィードバックは、ソリューションのシンプルさと優れたパフォーマンスを強調しました。
ITチーム: Splashtopのリモートサポートとエンドポイント管理機能は、pb2の重要なニーズに対応しました。
リモートサポート: pb2はSplashtopの無人アクセス:を利用して、問題が発生したときに会社管理のデバイスにリモートで接続し、トラブルシューティングを行うことができました。また、Splashtop リモートサポートを利用して、エンドユーザーがいる状態でトラブルシューティングが必要な個人およびモバイルデバイスに接続することができました。Splashtop Streamerを使用すると、会社のコンピュータは完全なリモートアクセスが有効になり、トラブルシューティングとメンテナンスを支援するためのエンドポイント管理機能も備えています。
バックグラウンドアクション: バックグラウンドアクションにより、ITチームはユーザーのセッションを中断することなく�デバイスのトラブルシューティングを行い、コンピュータのデバイス、実行中のタスク、レジストリを監視し、コマンドラインやPowerShellを使用してリモートコマンドを送信することができます。
設定されたアラートとアクション: ITチームは、ソフトウェアのインストール/アンインストールやシステムリソースの低下などの重要なイベントを通知するアラートを設定しました。これらのアラートにより、ダウンタイムを減らし、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために積極的に行動できます。
ソフトウェア Patching: 未パッチのソフトウェアのリスクを考慮し、彼らはChromeや他のビジネスクリティカルなソフトウェア、Splashtopアプリを含むアプリケーションのパッチ管理を行い、業務時間外に更新をスケジュールして中断を避けました。
インベントリ Management: ITチームは、Splashtopのインベントリレポート機能を利用して、すべてのハードウェアとソフトウェア資産の正確な記録を維持し、コンプライアンスを確保し、リソースの最適化を図っています。
ログと監査: 定期的にログとオンラインコンピュータページをレビューすることで、チームはコンプライアンスを維持し、異常を特定できます。これらのログは監査目的にも使用され、すべての活動が十分に記録されていることを保証します。
ポリシー Framework: pb2は、Splashtopのポリシーフレームワークを活用して、完全に管理されたデバイスの設定を標準化し、ネットワーク全体の一貫性とセキュリティを向上させました。
�詳細設定: 過去のデータ流出の懸念から、ITチームはファイル転送を制限し、リモート印刷やコピー＆ペーストなどの必要な機能を有効にしました。この詳細設定により、リスクを最小限に抑えつつ、ユーザーの生産性を維持しました。
シングルサインオン (SSO): SSOの実装により、ユーザー認証が簡素化され、セキュリティが向上し、従業員がリソースに安全にアクセスしやすくなりました。
いくつかの方法でIntuneをエンドポイント管理に置き換えました：pb2の一部のエンドポイント管理機能に対するIntuneへの依存は、Splashtopによって補完され、ソフトウェアアップデートの可視性と制御の向上、ドキュメントの改善など、重要なギャップを埋めました。
無敵の価値: Splashtopの競争力のある価格設定と包括的な機能セットは、他の選択肢と比較して無類の価値を提供しました。時間が経つにつれて、pb2はリモートアクセスのためだけにSplashtopを使用することから、リモートサポートを追加し、最終的にはSplashtop Enterpriseに移行し、進化するニーズを満たすための追加機能を享受しました。
顧客について
1963年に設立されたpb2は、小売、商業、医療、多目的施設の設計を専門とするフルサービスの建築およびエンジニアリング会社で、全米50州、ワシントンD.C.、プエルトリコ、カナダの一部でライセンスを取得しています。新築、リフォーム、再利用プロジェクトの専門知識で知られるpb2は、Walmart、Sam's Club、HEB Groceryなどの主要な全国クライアントと長年の関係を築いてきました。