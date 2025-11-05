カナダのOCIL社がSplashtopを活用してIT運用を自動化・簡素化
カナダ全土のIT運用を近代化し、Office of the Commissioner of Indigenous Languages（OCIL）が安全かつ効率的�なリモートサポートとエンドポイント管理を利用できるように支援します。
影響
世界中でより速いリモートサポート
Splashtop は、OCIL がカナダおよび世界中のオフィスや遠隔地でスタッフをシームレスにサポートすることを可能にします。以前は長時間の調整や移動が必要だった問題が今では数分で解決され、スムーズな運営が維持されています。
効率的なリーンITチームのために
Splashtopは手動更新やオンサイトでのトラブルシューティングの必要をなくしました。自動化されたパッチ適用と集中管理により毎週大幅な時間を節約でき、単一のITリーダーがOCILのすべてのインフラを管理し、効率的にスケールで運営することができます。
より強力な可視性と制御
SplashtopをMicrosoft Intuneに補完することで、OCILはリアルタイムの可視性、強化されたエンドポイントコンプライアンス、およびより安全性が低く柔軟性のないリモート接続方法に依存せず、より広範なシステムアクセスを実現しました。
課題
Office of the Commissioner of Indigenous Languages（OCIL）で唯一のIT責任者であるHannah Lavalleeは、Intuneポリシーやサイバーセキュリティからサーバー、バックアップ、ユーザーサポートに至るまで、組織のテクノロジー基盤のあらゆる側面を管理しています。フルタイムのIT担当者が1人しかおらず、スタッフがカナダ全土に分散している状況では、一貫したリアルタイムのサポートを提供することがますます困難になってきていました。
OCILはデバイス管理においてMicrosoft Intuneに大きく依存していますが、いくつかの運用上の問題点により、日常的なサポートが困難になっていました。主な課題は以下のとおりです。
州をまたいでリモートで働く従業員をリアルタイムでサポートするシンプルな方法がない
Intuneのみで問題のトラブルシューティングを行う場合、可視性が限られる
エンドポイント間でパッチ適用とアップデートのコンプライアンスに一貫性がない
iPhoneやモバイルデバイスでは、ユーザー環境を表示したりサポートしたりするオプションがない
速度が遅く、セキュリティが低いリモート接続方法への依存
「私一人だけよ」とHannahは言います。「私たちはカナダ国内だけでなく世界中にユーザーを抱える小規模な組織です。オタワの本社から、勤務場所に関係なく全員を簡単にサポートできる方法が必要でした。 」
Hannahは、キャリアの中で以前はConnectWise、 LogMeIn、TeamViewerといったツールも使用していましたが、企業レベルでの使用には使い勝手が悪く、機能が限られていたり、信頼性に欠けると感じていました。
OCILは、パッチ適用、デバイス管理、可視性のギャップの解消、地理的に分散した従業員へのサポートの簡素化を統合した、ユーザーフレンドリーで安全なソリューションを必要としていました。
お客様からの満足の声
パッチと更新のリアルタイムコントロールを持つことで、特にIntuneの更新リングやユーザー再起動を待つのと比べて、驚くほどの時間を節約できます。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
お客様からの満足の声
Splashtopは小規模組織でも十分に活用できる、使いやすいエンタープライズクラスのリモートシステムで、私たちが支払うコストに対して多くの利点があります。
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
解像度
OCILは、可視性の向上、SSOによる安全なアクセスの簡素化、分散した従業員全体へのリモートサポートの効率化を図るため、Splashtop EnterpriseとAutonomous Endpoint Management（AEM）を導入しました。
無人リモートアクセスと制御：OCILのWindows、 macOS、およびサーバー環境全体にSplashtopがインストールされました。Hannahは、エンドユーザーが不在の場合でも、トラブルシューティング、アップデート、メンテナンスに関する安全な無人サポートを提供できるようになり、すべてのデバイスが最新の状態に保たれ、安全な状態を確保しています。
エンドユーザーおよびモバイルデバイスのサポート： Splashtop SOSによるSOSを使用することで、Hannahは、OCILが管理するiPhoneのユーザー画面を表示し、スタッフをガイドできます。この機能により、口頭での説明のやり取りが不要になり、彼女はモバイル端末の問題をリアルタイムで解決できるようになります。彼女はまた、システムが誤って削除されたり、エージェントが認識していない状態で誤って送信されたりといった問題が発生した場合に、SOSオプションが役立つと考えています。
Intuneをリアルタイムで補完：Splashtop AEMを使用することで、ハンナは毎週Windows Updateのチェックをスケジュールし、リアルタイムのステータスに基づいて、注意が必要なデバイスを迅速に特定します。それに対し、Intuneの更新リングは遅延することが多く、必ずしもユーザーに通知されるとは限らず、ユーザーによる再起動が必要になることが多かったため、更新プロセスが遅くなっていました。Splashtopを使用することで、Intuneの同期やユーザーの操作を待つことなく、彼女はOSのアップデートをリアルタイムでプッシュ配信したり、必要に応じて再起動をトリガーしたり、ファームウェアのアップデートによってBitLockerの問題が発生した後にデバイスを復元するなどの予期せぬ問題を解決したりすることができます。
静かなトラブルシューティングのためのバックグラウンドツール：Splashtopのバックグラウンドツールを使用すると、ユーザーの操作を妨げることなく、ログへのアクセス、コマンドの実行、および管理上の操作を実行できます。かつては調整やシステム停止が必要だったサポート業務が、今ではバックグラウンドでシームレスに実行されるようになりました。
インベントリレポートによるデバイスの可視性：Splashtopのインベントリレポートは、誰がオンラインであるかを特定し、指定されたマシンの位置をを特定し、デバイスがセキュリティまたはパフォーマンスの問題を報告したときに初期チェックを実行するための迅速な方法を提供します。これにより、Hannahはツールを切り替えることなく、複数のエンドポイント全体にわたる明確な可視性を維持できます。
どこからでもセキュアリモートアクセス：国外に出張中でも、HannahはOCIL環境への安全な暗号化されたアクセスを維持できます。彼女は引き続きリモートで社内チームやパートナーをサポートし、どこにいてもシステムの稼働時間と業務継続性を��確保しています。
「Splashtopのおかげで、いつでもどこでも誰にでも、安心してサポートできるという自信が持てます。すべてが安全に守られているという安心感も得られます。」
お客様情報
Office of the Commissioner of Indigenous Languages（OCIL）は、カナダ全土の先住民言語の促進と擁護を目的として、先住民言語法（Indigenous Languages Act）に基づいて設立された連邦公的機関です。OCILは政府から独立して活動し、先住民族の言語の回復、再活性化、維持、強化を支援しています。