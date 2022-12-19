NissayはSplashtopを使用して従業員に安全で迅速なリモートアクセスを提供
Nissayは、すべてのリモートアクセスニーズを満たすためにSplashtop On-Premをサーバー内に導入しました
概要
Nissay Asset Managementは、従業員が在宅勤務できるようにするためのVPNを導入していましたが、特に緊急時に従業員がオフィスに行けない場合に備えて、すべてのリモートアクセスニーズを満たす新しいシステムを求めていました。
Nissayのシステム開発部のゼネラルマネージャーであるHiroshi Otagakiは、従業員に安全で迅速なリモートアクセスを提供するためにSplashtop On-Premを選択し、実装した方法についての話をします。
課題: すべてのニーズに合ったリモートアクセスソリューションを探すこと
Otagakiが自社のためにリモートアクセスソリューションを探し始めた理由はいくつかありました。
Nissay Asset Managementは、Windowsコンピュータでのみ動作するVPNを使用していました。しかし、多くのNissayの従業員は自宅にMacのコンピュータやタブレットを持っており、それらのデバイスからアクセスできるリモートデスクトップツールが必要でした。「Macやタブレットで使えるシステムが必要でした」とOtagakiは言いました。
彼は、あまりにも多くの人が同時にVPNを使用すると、会社のインターネットに大きなトラフィックが発生するかもしれないと心配していました。VPNが過負荷になると、信頼性の低い接続が生じ、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。ネットワークトラフィックを効果的に検査できないため、VPNにもセキュリティの問題が発生する可能性があります。SplashtopがVPNより優れている理由を読む。
東日本大震災の翌日、Nissayの一部の従業員は物理的に出勤できなかったため、会社はすぐに以前のVPNツールから追加のライセンスを購入することを余儀なくされました。次の災害がいつ発生するかわからなかったため、Hiroshiとチームはスケーラブルなリモートアクセスソリューションを望んでいました。
会社には、従業員がリモートで働けるようにするという重要なニーズがありました。「私たちの会社は顧客の資産を管理しているため、市場の急変時に緊急対応を取る必要があり、夜中や早朝に海外のパートナーに連絡する必要があります」とOtagakiは述べています。そのため、Nissayは、勤務時間外に従業員がオフィスのコンピュータにリモートアクセスできる信頼性の高いソリューションを必要としていました。
従業員がオフィス外から仕事用のコンピュータにアクセスするため、ヒロシはセキュリティ目的で2段階認証を提供するソリューションも求めていました。もう一つの重要な要件は、従業員がWake-on-LANでコンピュータをリモートで起動できることでした。
解決策：柔軟性とトップ機能を提供する信頼性の高いリモートアクセスソリューション
ある従業員が個人的にSplashtopを使用しており、会社でも採用できるか尋ねました。
Splashtopと話した後、ヒロシはSplashtop On-Premが完璧なソリューションであると決定しました。Splashtop On-Premは、エンドユーザーが自宅で生産的かつ安全に作業できるようにするための機能を備えており、マルチモニター対応、ファイル転送、チャット、リモート印刷、2段階認証、SSOなどが含まれています。
Splashtopを使用すると、従業員は勤務時間外にオフィスのコンピュータにリモートでアクセスでき、高パフォーマンスのリモート接続でHD品質を提供し、4kストリーミングを40フレーム毎秒で実現します。VPNとは異なり、Splashtopは多くの人が同時に使用している場合でも、迅速で信頼性の高いリモートアクセス接続を保証します。
Splashtopはまた、Macコンピュータやタブレットで動作するリモートアクセスソリューションを求めるNissayの要求を満たしました。Splashtopは、Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからWindowsおよびMacコンピュータへのリモートアクセスをサポートしています。
さらに、会社は日常的に使用する人々のためにSplashtopライセンスを購入し、緊急時のBCP（事業継続計画）のための特別なライセンスを購入することができ、Nissayチームは安心感を得ました。
結果：簡単なインストール + 管理が簡単 = 顧客満足
システム開発部のシステム企画室の南慎太郎アシスタントマネージャーが、サーバーの設置と運用を社内で監督しました。
Nissayは、Splashtop On-Premの設定プロセスに満足しており、社内認証サーバーとの統合とWake-On-LAN機能の設定が簡単でした。認証はADとRSA認証サーバーで行われます。Minamiは、「私たちがしなければならないのは、ユーザーを追加および削除し、接続状況と設定を確認することだけです。シンプルで管理が簡単です。」と付け加えました。
Splashtopが導入されると、Hiroshiは、従業員が育児と仕事のバランスを取る必要があるケースが増えたため、簡単にテレワークができることを喜んでいました。
全体として、NissayはSplashtop On-Premに非常に満足しており、すべてのリモート�アクセスのニーズを満たすのに役立ったことを喜んでいます。
制限事項
Nissay Asset Managementについて
Nissay Asset Management Corporationは、投資顧問サービスを提供しています。同社は、ポートフォリオ管理、ファイナンシャルプランニング、コンサルティングサービスを提供しています。Nissay Asset Managementは、日本のクライアントにサービスを提供しています。
Splashtop On-Prem（オンプレム）
Splashtop On-Prem は、企業ネットワーク内で完全にセルフホストできるリモートサポートおよびリモートアクセスソリューションです。Splashtop On-Prem は、今日のデジタル企業のニーズに応えるために構築されています。堅牢なセキュリティ、高いパフォーマンス、便利な機能を数多く備えています。さまざまなツールやオペレーティングシステムに対応しており、カスタマイズも可能です。
完全な機能の概要をご覧ください。
お客様の声
サーバーは社内に設置したので、セットアップにそれほど時間はかかりませんでした。社内の認証サーバーとの連携も良く、Wake-on-LAN 機能も搭載されていることもあり、Splashtop On-Premを導入して本当に良かったと思っています。
Mr. Shintaro Minami, Assistant Manager, System Planning Office, Nissay Asset Management