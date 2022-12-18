WFH時代のリモートアクセスニーズに応える次世代エンタープライズソリューションの構築
ある大手MSPがSplashtopをソリューションに統合し、現代の企業のリモートアクセスニーズを満たした方法
概要
COVID19はリモートワークのデジタル革命を加速させ、多くの業界がこの新しい常態に迅速に適応することを余儀なくされました。企業はどのようにして従業員が効果的に在宅勤務できるようにするのでしょうか？どのようにしてそれを安全に行うことができるのでしょうか？ITインフラのスケーラビリティと管理性はどうでしょうか？
多くのITインフラを所有するMSPsは、その中心にいます。このケーススタディでは、フランスのMSPであるAmedisのITディレクター、Frederic Renouと共に、彼の会社がどのようにしてSplashtop On-PremとVMwareを用いてクライアントがこれらの新しい課題に対応できる統合ソリューションを構築したかを探ります。
課題: 企業にリモートアクセスソリューションを提供すること
最初は、Amedisが単純なユースケースの解決策を探しているように見えました：多くの従業員がオンプレミスのオフィスコンピュータに接続し、在宅勤務（WFH）を行うことを可能にすること。しかし、Amedisが必要としていたのはそれよりも複雑なものでした。
「私たちは、200人以上のユーザーにオンプレミスのWFH機能を拡張できるリモートアクセスソリューションを探していました」とFredericは説明しました。「しかし、私たちはただのツールを探していたわけではなく、VMwareツールと互換性があり、MacとPCをサポートするソリューションが必要でした。」
Amedisは市場でいくつかのソリューションを探りました。これには、VMware Horizon View、MicrosoftのRDP/TSE、RAS Parallelsが含まれます。どれもAmedisの特定のニーズを満たしていませんでした：高価で、不要な機能が多すぎ、使いにくく、VMwareとの統合が難しいものでした。
解決策: 信頼性が高く、手頃な価格のリモートアクセスソリューションを適切な機能とともに提供
Splashtop On-Premは、Amedisにオンプレミスでホストされるリモートアクセスインフラストラクチャを簡単に拡張し、すべてのカスタムニーズを満たす方法を提供しました。
エンタープライズレベルの管理とカスタマイズを手頃な価格で
Splashtop On-Premは、IT管理者がシステムセキュリティに取り組み、設定パッケージをカスタマイズすることを可能にする集中管理データベースと管理コンソールを備えており、それによってエンドユーザーを面倒なインストールと設定ステップから免除しました。これにより、AmedisはVMwareツール内にSplashtop On-Premを統合することでリモートアクセスをカスタマイズすることもできました。市場の他のソリューションとは異なり、Splashtop On-Premは非常に手頃な価格でした。Splashtopは、業界で最も価値のあるリモートアクセスソリューションとして認識されており、価格は競合他社の80％以下であることが多いです。
スムーズなストリーミング体験と便利な機能セット
Splashtopを使用すると、従業員はVPNのような遅くて鈍い接続を心配することなく、リモートコンピュータでまるで目の前に座っているかのように作業できます。Amedisの多くのクライアントは、Splashtopのパフォーマンスを称賛しました。特に、120人以上の従業員が同時に接続しているにもかかわらず、リモートセッションがどれほどスムーズであるかを評価しました。Splashtopは、40フレーム/秒以上のフレームレートで、低遅延の4Kストリーミングを提供します。
このストリーミング体験に加えて、Splashtop On-Premは、エンドユーザーが生産的かつ安全に作業できるようにする一連の機能を備えていました：マルチモニター対応、ファイル転送、チャット、リモート印刷、2段階認証、SSOなど多数。
幅広いAndroidおよびiOSデバイスのサポート
Splashtopは、WindowsとMacコンピュータの両方にリモートコンピュータアクセスを拡張するために構築されました。その結果、Amedisのユーザーは、Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイス（タブレットやスマートフォンを含む）からSplashtopを使用してリモートアクセスできます。
結果: ハッピーなクライアントとハッピーなMSP
Splashtop On-Premは、AmedisのニーズとAmedisのクライアントのニーズの両方を満たしました。その結果、AmedisはSplashtopをVMwareといくつかの他の機能（Amedisが公開しないことを決定した独自の機能）と組み合わせたツールを構築しました。今後、Amedisはこの新しいツールを使用して、企業レベルのクライアントのすべてのリモートアクセスニーズを処理します。
追加のボーナス: Splashtopの専用カスタマーサポートチーム
フレデリックによれば、すべてをまとめたのは、Splashtopサポートチームの応答性と可用性のレベルです。
Amedisのように、多くの満足しているMSPsが、世界中のクライアントとユーザーをサポートするためにSplashtop リモートアクセスソリューションを使用しています。
制限事項
Amedisについて
Amedisは、フランスのMSPで、安全な在宅勤務（WFH）インフラの構築、堅牢なセキュリティ対策の導入、動的ディスプレイの有効化、大企業の他のITニーズの管理を専門としています。
Splashtop On-Premについて
Splashtop On-Prem は、企業ネットワーク内で完全にセルフホストできるリモートサポートおよびリモートアクセスソリューションです。Splashtop On-Prem は、今日のデジタル企業のニーズに応えるよう設計されています。堅牢なセキュリティ、高いパフォーマンス、便利な機能を数多く備えています。さまざまなツールやオペレーティングシステムに対応しており、カスタマイズも可能です。
お客様の声
市場に出回っているすべてのソリューションを検討すると、Splashtop On-Premが最有力候補であることは明らかでした。営業チームとサポートチームの対応の素晴らしさにより、私たちは迷うことなく決断できました。私が受けたサポートに対して評価を付けるとしたら、10点満点中10点です。
Frederic Renou, IT Director of Amedis