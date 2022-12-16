La Tecnocreativaは高評価のハイブリッド学習を提供し、プログラムの提供を拡大しています
Splashtop Enterprise for Remote Labsを使用して、40か国の学生に高性能ラボへの予定されたリモートアクセスを提供
一目でわかる
挑戦
La Tecnocreativaは、対面およびバーチャルの学生が個人デバイスにプログラムをインストールして実行することなく、キャンパスのコンピュータ上の産業用3Dワークステーションにアクセスできる方法を必要としていました。
対処方法
彼らは、すべての学生が同じリソースにアクセスできるようにするために、Splashtop Enterprise for Remote Labsを活用しました。これにより、教育プログラムが世界中に広がりました。
結果
La Tecnocreativaはリソースを最適化し、プログラムを拡大し、オンラインおよびハイブリッドプログラムで4.8/5の評価を獲得しました。
La Tecnocreativaより
Splashtopを使用すると、現地にいる学生とオンラインの学生の両方が同じリソースにアクセスできるようになるため、地理的な障壁がなくなり、教育プログラムを全世界と共有できるようになります。
I�ñigo Becerril - Co-founder
高性能な3Dおよび産業用ソフトウェアへのアクセスを可能にするハイブリッド学習の課題
La Tecnocreativa は、スペイン語圏でのデザインとテクノロジーのリーディングスクールであり、デジタルファッション、アバター、バーチャル環境、オートクチュール、メタバースの国際的なリファレンスです。彼らは、世界中の40カ国以上にいる2,000人以上の学生に最先端の教育プログラムと継続的なトレーニングを提供しています。
共同創設者のIñigo Becerrilは、30人のプロフェッショナルと100人以上の教師と共に、教育製品、クラス、その他のEdTechプロジェクトのためのすべての視聴覚コンテンツを監督しています。彼の日常業務の一部には、各特定の部門（例：商業、マーケティング、オンラインコース、修士課程など）に適切なタイプのコンテンツを提供することが含まれます。
La Tecnocreativaは、学生がどこにいても授業に参加し、リソースを利用できるようにハイブリッド教育プログラムを実施する必要がありました。Iñigoはまた、学生がキャンパスのコンピュータにある高度に専門的な3Dおよび産業用ソフトウェアに物理的にインストールすることなくアクセスできるようにしたいと考えていました。
「私たちは、学生がセッションをスケジュールし、リモートで接続してハードウェアとソフトウェアのライセンスをコスト効率よく利用できるようにする一方で、インフラのセキュリティを確保する必要がありました」とイニゴは説明します。彼は、どのデバイスからでもどこからでも学生に対面の体験を提供できるように、学校がコンピュータを各学生に割り当てることができる安全なソリューションを必要としていました。
解決策: Splashtop Enterprise for Remote Labsで世界中の学生にリモートアクセスを提供
Splashtop Enterprise for Remote Labsを導入する前に、IñigoはAnyDesk、TeamViewer、LogMeIn、RemotePCを含む8つの異なるソリューションを調査しテストし、VPNトンネリングも検討しました。教育目的にはどれも適していませんでした。
「Splashtopは、学生のための予定されたアクセスを提供してくれた唯一のソリューションでした。これにより、私たちの学校はリソースを最大限に活用し、物理的および仮想的なユーザーを効率的にサポートすることができました。」
Splashtop Enterprise for Remote Labsを使用することで、La Tecnocreativaは次のことができました：
全面的なハイブリッド学習プログラムを実施します。
これにより、学生は高性能なワークステーションへの完全なリモートアクセスを持つことができます。そして、物理的なインストールが必要だったであろうリソース集約型の3Dおよび産業用ソフトウェアを利用できます。
学生がどのデバイスからでもラボコンピュータにリモートアクセスできるようにする、モバイルデバイスやChromebookを含め、オペレーティングシステムに関係なく。
リモートセッションをスケジュールし、学生間のコラボレーションのためにユーザーグループを作成
IT部門が教職員と学生の両方に迅速にリモートサポートを提供できるようにする、学校のデバイスだけでなく、個人のコンピュータ、タブレット、モバイルデバイスもサポート��します。
世界中の学生に対応することで、リソースの効率を最適化し、新しいビジネスモデルを作成します。
「Splashtopはスムーズに適応し、まるで手袋のように私たちの手にフィットし、私たちが必要とする通りに動作します。」
結果: La Tecnocreativaがプログラムを拡大し、ハイブリッド教育で高評価を獲得
La Tecnocreativaは、学術部門からの最小限の調整で1週間以内にSplashtopを導入しました。Iñigoと彼のチームは、物理的な学生とバーチャルな学生を同じラボで同時にホストするハイブリッド学習プログラムを成功裏に実施しました。
教育プログラムが実践的なトレーニングと細部への注意を必要とするにもかかわらず、学生は学校の高性能ワークステーションへのアクセスをスケジュールし、自分の都合で学ぶことができました。これにより、la Tecnocreativaはリソースを最適化し、プログラムを拡大するだけでなく、オンラインおよびハイブリッドプログラムで4.8/5の評価を得ることができました。
「キャンパス内のワークステーションへのリモートアクセスをスケジュールできることは、ハイブリッド教育にとって優れたツールであることが証明されました。Splashtopは、物理的および仮想の学生に同じリソースへのアクセスを提供し、地理的な障壁を取り除き、教育プログラムを世界中に届けるのに役立ちます。」