Cryptic Studiosは、Splashtopを使用してグローバルにリモートゲーム開発を可能にしています。
クリエイティブチーム向けの高性能リモートアクセ�ス、厳格なデータ管理、成功するオンラインゲームのためのグローバルなコラボレーション。
影響
グローバルなクリエイティブチームの生産性向上
150人以上のゲーム開発者が高性能ワークステーションに低遅延でリモートアクセスし、Wacomスタイラスのフルサポートを受け、スタジオ内と同じ精度と品質を維持しています。
独自のゲーム資産のためのより高いセキュリティ
シングルサインオンの統合、厳格なアクセス制御、MFAにより、機密性の高いソースコードやクリエイティブ資産が安全かつプライベートに保たれました。
プロジェクトのスケジュールと収益性の加速
複数の大陸にわたる分散チームが、米国ベースのシステムでシームレスに協力し、生産スケジュールを加速し、遅延を排除しました。
課題
Cryptic StudiosのオペレーションディレクターであるRalph Lacyは、Neverwinter、Star Trek オンライン、Champions オンラインなどのオンラインゲームを構築するグローバルチームのITオペレーションを担当しています。
スタジオのアーティスト、アニメーター、開発者は、プロプライエタリなゲームエンジンとカスタムツールセットを実行する強力なマルチテラバイトのワークステーションに依存しており、これらのリソースは単にラップトップにインストールすることはできません。
Splashtopの前は、スタジオのリモートワークフローが崩壊していました:
VNCのような既存のリモートツールは、Wacomタブレットからのスタイラスデータ、傾き、または圧力感度を送信できませんでした。RDPはユーザーとは別のセッションで実行され、リアルタイムのコラボレーションとテストを妨げました。
レガシーツールにはMFAがなく、暗号化が弱く、役割ベースの権限が限られていたため、知的財産の漏洩リスクがありました。
ファイル転送は面倒で安全ではなく、VPNのみの転送が必要で、ワークフローを遅くしました。
世界中の分散チームはレイテンシーに苦しみ、リアルタイムのコラボレーションが困難でした。
「私たちは独自のエンジンを構築しました。独自のソースコントロールを構築しました。これらは単にノートパソコンにインストールできるツールではありません。私たちは、オンプレミス環境を安全かつ�グローバルにアクセス可能にする方法が必要でした。」と、ラルフは説明しました。
Cryptic Studiosは、Wacomを使用したクリエイティブなワークフローをサポートし、独自のゲーム資産を保護し、世界中のチームを接続するために、セキュアで高性能なリモートアクセスソリューションを必要としていました。
お客様の声
2週間で100%オンサイトから完全リモートに移行しました。Splashtopは、セキュリティに妥協することなく、それを可能にしてくれました。
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
お客様の声
私たちのアーティストは、ドイツ、シンガポール、東ヨーロッパから毎日Splashtopを使って、ここカリフォルニアのシステムにアクセスしています。パフォーマンスと信頼性は優れています。
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
お客様の声
私たちは、Wacomやカスタムツールと連携し、ファイル流出のリスクがゼロのものが必要でした。Splashtopがそれを実現しました。
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
解決策
リモートアクセスとWacomおよびスタイラスサポート: SplashtopのWacom Bridgeは、フルスタイラス圧力、傾き、ボタン制御を提供し、アーティストが現場と同じ精度でリモート作業を可能にします。
強力なセキュリティ管理: Active Directory、MFA、エンドツーエンド暗号化、ロールベースのアクセス許可との統合により、すべてのリモートセッションでコンプライアンスを確保し、完全な監査証跡を残せるようになりました。また、ファイル転送などの操作は、一部のユーザーについて無効化されていました。
迅速な展開と長期的な採用: 事前に設定されたパッケージにより、2週間以内に150以上のワークステーションに設定が可能となり、Splashtopは今日もCrypticのグローバルなワークフローの中心にあります。
スピーディな大陸間接続: 分散チームは、リアルタイムのコラボレーションに必要なパフォーマンスと信頼性を備えた米国ベースのシステムに接続します。
「これは一時的な修正ではありませんでした。それは私たちの分散チームの働き方の核心となりました。Splashtopはただ動作しました。」~ Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
顧客について
Cryptic Studiosは、PCおよびコンソールプラットフォーム向けの無料プレイ型の大規模マルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームの開発における業界リーダーです。イノベーション、高品質なビジュアル、没入感のあるオーディオに焦点を当て、スタジオは世界中の観客に魅力的で世界クラスのゲーム体験を提供します。