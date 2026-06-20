Cire Services、SplashtopでITサポートの効率向上とコスト削減を実現
Cire Servicesの少人数のITチームに、安全かつ拡張性の高いリモートサポートを提供し、メルボルン南東部の複数拠点にいる1,000人以上のユーザーへのサービス向上を実現しています。
インパクト
より速く、より簡単なリモートサポート
Splashtopにより、Cire ServicesのITチームは複数の拠点にまたがるエンドユーザーデバイスに迅速に接続し、サポートすることができるようになりました。以前は複雑なワークフローが必要だった問題も、今では応答性が高く、操作しやすいリモートサポートプラットフォームを通じて解決可能となり、ユーザーがより早く仕事に戻れるよう支援しています。
IT運用の効率性向上
一元管理、カスタム設定オプション、効率的なユーザー体験を提供するSplashtopにより、ITチームの日々の管理が簡素化されました。リモートサポートツールの設定と管理が大幅に容易になり、ITチームは戦略的な取り組みやユーザーサポートにより多くの時間を割けるようになりました。
大幅なコスト削減
TeamViewerからSplashtopへ移行したことから、Cire Servicesはリモートサポートソフトウェアのコストを約75%削減しました。現在、組織は拡張性の高いリモートサポートプラットフォームのメリットを活用し、同時に年間数千ドルの節約を実現しています。
課題
Cire ServicesのICT担当シニアマネージャーであるIan Rennison氏は、メルボルン南東部で1,000人以上のエンドユーザーを抱える組織のITインフラをサポートする5人のチームを統括しています。ITサービスとインフラ管理に20年以上携わってきたIan氏は、分散型労働力をサポートする上で、信頼性が高く効率的なツールがいかに重要であるかを理解しています。
Ian氏が2026年初頭にCire Servicesに入社した際、ITチームはリモートのエンドポイントサポートにTeamViewerを使用していました。プラットフォームは基本的なリモートアクセス要件を満たしていたものの、複数の課題があり、拡張することも効果的に管理することも難しくなっていました。
主な課題は以下のとおりです。
大規模デバイス環境における展開管理の難しさ
管理上の不要な負担を増やす複雑な機能
高額なライセンス料と運用費
大規模デバイス管理の柔軟性不足
より効率的で一元化されたサポート体制の必要性
「機能性を維持しながらも、設定が簡単で、管理がシンプル、それから、コスト効率の高いソリューションを求めていました」とIan氏は語りました。
チームはScreenConnectやAnyDeskなど複数の代替案を評価し、Splashtopのトライアルを開始しました。
Splashtopを試してみたところ、応答性がとても良く、設定も簡単で使いやすいと感じました。また、カスタム設定ビルドや一元管理コンソールなど、高度な機能にもアクセスできるようになりました。これは私たちにとって非常に重要でした。
Ian Rennison, Senior Manager – ICT, Cire Services
解像度
評価の結果、Cire ServicesはSplashtop Remote Supportを採用し、管理対象デバイス最大900台をサポートする環境全体に導入しました。
簡単な設定と一元管理
チームはすぐにSplashtopを日々のヘルプデスク業務の一環として採用しました。プラットフォームの応答性に優れたリモート接続により、技術者はWindowsとMacの両方のデバイスで効率的にトラブルシューティング、ユーザーサポート、管理作業を行うことができます。
成長する組織のための拡張性
Splashtopは、最大900台の管理対象デバイスをサポートすることで、Cire Servicesが拡大するIT環境を支えるために必要な柔軟性を提供しています。このソリューションは、不要に複雑にせず、エンタープライズグレードの機能を提供します。
ITスタッフのユーザー体験の向上
操作しやすいインターフェースと簡素化されたワークフローにより、管理者の学習曲線が短くなり、ITチーム全体がリモートサポートを行いやすくなりました。その結果、技術者はツールの管理に費やす時間を減らし、ユーザーサポートに費やす時間を増やすことができます。
高い投資収益率
その中でも特に大きなメリットの一つは、ソフトウェアコストの削減です。前に使用していたソリューションと比べて、SplashtopはCire Servicesが当時支払っていたコストの約4分の1でありながら、日常のIT業務を支えるために必要な機能性と信頼性を提供し続けて�います。
「Splashtopのスケーラビリティ、機能性、そして手頃な価格から、これが私たちの取るべき選択だと明確になりました。」
お客様情報
Cire Servicesは、教育、研修、幼児教育、地域支援プログラムを通じて、より強い地域社会の構築に取り組む非営利団体です。1976年に設立されたCireは、メルボルン東部郊外および周辺地域のコミュニティを対象に、あらゆる年代の人々が学習機会を得て、新たなスキルを身につけ、必要な支援サービスにつながることができるよう支援しています。人々がそれぞれの可能性を最大限に発揮できるよう支援するというビジョンに基づき、Cireはコミュニティスクール、幼児教育、研修、地域プログラムなど、幅広いプログラムを提供しています。