セキュアリモートアクセスを強化
AB Leisure Exponent IncがSplashtopでITサポートをどのように変革したか
成果
在宅勤務の従業員のためにセキュアリモートアクセスを有効にし、ビジネスの継続性を確保しました。
ITチームに異なるオペレーティングシステムをサポートする効率的なツールを提供しました。
シングルサインオン（SSO）統合により、セキュリティが向上し、認証が簡素化されました。
課題
AB Leisure Exponent IncのIT部門は、オンプレミスとクラウドシステムの両方にまたがる複雑なインフラを管理する責任があります。会社はハイブリッドワークモデルの下で運営されており、複数の場所にいる従業員をサポートするために安全でスケーラブルなリモートアクセスソリューションが必要です。
Splashtopを導入する前、AB Leisure Exponent Incは、十分なセキュリティ対策がなく、会社のファイアウォールに大きな負荷をかけるリモートアクセスソリューションに依存していました。さらに、ITチームは安全でも効果的でもない無料のリモートサポートツールを使用しており、トラブルシューティングとリモートアシスタンスが非効率的でした。これらの制限により、安全でスケーラブル、かつコスト効果の高い代替案を探すことになりました。
ソリューション
Splashtop Enterpriseは、AB Leisure Exponent IncのリモートアクセスとITサポートのアプローチを革新しました：
For End-Users: Employees working remotely or from different locations gained seamless access to their office computers from any デバイス. これにより、途切れないワークフローと生産性の向上が確保され、強力なセキュリティ基準が維持されました。
ITチーム向け: Splashtopは包括的なリモートサポートソリューションを提供し、ITスタッフが組織全体のデバイスを効率的に管理し、トラブルシューティングを行えるようにしました。主な機能には以下が含まれます：
無人リモートアクセス: IT管理者はトラブルシューティングのために、会社が管理するデバイスへいつでもリモートアクセスできるため、ダウンタイムを削減し、エンドユーザーの体験を向上できます。
Single Sign-On (SSO): セキュアな認証が従業員のアクセスを簡素化し、セキュリティと使いやすさを向上させます。
マルチプラットフォームサポート: ITチームはユーザーのオペレーティングシステムに関係なく支援を提供し、シームレスなサポート体験を保証します。
軽量で効率的なパフォーマンス: 以前のソリューションとは異なり、Splashtopはリソース消費を最小限に抑え、ファイアウォールの負担を軽減しながら接続速度と安定性を向上させました。
Splashtopへの移行はスムーズで、直感的なプラットフォームにより迅速なオンボーディングが可能となり、従業員とIT担当者が最小限のトレーニングでソリューションを活用できるようになりました。
Splashtopを使用することで、AB Leisure Exponent Incはセキュリティを強化し、運用の非効率を削減し、ITサポートの応答性を向上させました。プラットフォームの手頃な価格と豊富な機能環境は、組織のハイブリッドワークモデルにとって不可欠なツールとなり、従業員がどこからでも生産的に働けるようにしながら、ITがセキュリティとシステムの整合性を維持できるようにしました。
顧客について
AB Leisure Exponent Incは、伝統的および電子ビンゴゲーム、プルタブ、ラピッドビンゴを提供するゲームおよびエンターテインメント業界で活動しています。AB Leisure Exponent Incは、フィリピン全土に多数のビンゴパーラーを設立し、コミュニティの拠点として機能し、その運営を通じて政府の収入に貢献しています。同社はまた、社会的および教育的な資金調達イニシアチブをサポートしています。さらに、彼らは責任あるゲームの実践を促進しながら、顧客に活気あるエンターテインメント体験を提供することを目指しています。