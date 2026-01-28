Splashtalks：20年間のイノベーションと2026年冬の最新の製品リリースアップデート
Splashtopの20周年を記念して、IT運用の簡素化、セキュリティ確保、拡張を支援する最新のイノベーションをご紹介するSplashtalksの特別版にご参加ください。
SplashtopのCEOであるMark Leeが登壇し、今後のビジョンについてお話しします。その後、皆様のフィードバックを元に形作られた強力なアップデートが満載の2026年冬の製品リリースをご覧いただきます。
新しい機能で効率性が高められたエンドポイントの管理とセキュリティをご覧ください。デバイスのタグ属性を定義・追加する「デバイスのタグ付けサポート」で、より適切な整理が実現します。
CrowdStrikeとのAV/EDR統合 – エンドポイントの可視性を統合し、Splashtopから直接CrowdStrikeを購入
ポリシー駆動型デバイス管理 – 構成を標準化し、BitLockerを有効にし、キーを一元的に保存
スクリプトの改善 – インターフェース、ワークフロー、リアルタイム実行フィードバックの強化
新しいUIエクスペリエンス - より速く簡単にナビゲーションできるようメニュー構成を刷新
ポリシーによるmacOSアップデートのサポート – エンドポイント全体でmacOSアップデートを自動化
AIにようるパッチインサイトと製品オンボーディング – AIを活用したガイダンスで設定を加速し、パッチ適用を最適化
このリリースは、実際のIT��ニーズに応えて構築されており、これまでよりもスマートで迅速、かつ安全性高く作業できるようにすることで、ITチームが2026年以降も常に一歩先を進み続けることができるようにします。