パンデミックが教育向けのSplashtopリモートコンピュータラボソリューションのヨーロッパでの需要を10倍に増加させる
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カリフォルニア州サンノゼ、2021年1月7日—Splashtop Inc.は、リモートアクセスとリモートサポートソリューションの世界的リーダーとして、教育向けのリモートラボアクセスソフトウェアの需要がヨーロッパで急増し、2020年第2四半期から第4四半期にかけて顧客数が10倍以上に増加したと報告しています。
「COVID-19のパンデミックは、リモートアクセスを多くの状況で不可欠にしました。特に、学校施設が閉鎖されているときでも、学生や教職員がキャンパス内のコンピュータラボのリソースを使用できる能力が求められています」と、Splashtopのヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）担当ゼネラルマネージャーのAlex Draaijerは述べています。「ヨーロッパ全体、特に英国、フランス、ドイツでは、コンピュータラボ向けのリモートアクセスソリューションの需要が急速に高まっており、これは主に学校間の口コミによるものです。」
ヨーロッパにおけるSplashtopのリモートコンピュータラボアクセスの顧客は、ほぼすべてが高等教育機関です。需要は特に英国とアイルランドで強く、2020年の顧客にはロンドンのRoyal College of ArtとMiddlesex University、University of Westminster、University of the West of Scotland、Cardiff Metropolitan University、そしてダブリンのInstitute of Art, Design, and Technologyが含まれてい�ます。
Splashtopは、コンピュータラボのリソースをどこでも、いつでもアクセス可能にします
高等教育機関の学生や教師は、ビデオやサウンドの編集、3Dグラフィックスやモデリングを行うために、通常は高性能な処理能力を必要とするMacワークステーションや、コンピュータラボでのみ実用的な高価なライセンスを必要とする専門的なソフトウェアアプリケーションに依存しています。これらのアプリケーションには以下が含まれます：
Adobe Creative Suite（例：Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver、After Effects）
AutoDesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360、Maya、Avid Media Composer、Avid Pro Tools
Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks、その他の高性能なコンピュータ支援設計、3Dモデリング、分析、3Dグラフィックスソフトウェア
Splashtop リモートアクセスソフトウェア、特にSplashtop Enterprise for Remote Labsを使用すると、学生や教師は自分のコンピュータ、タブレット、携帯電話、または手頃な価格のChromebookを使って、キッチンテーブルやリビングのソファなど、どこからでもこれらの重要なリソースにアクセスできます。
さらに、Splashtopリモートアクセスは、貴重なコンピュータラボのリソースを24時間、週7日、物理的なラボアクセスに必要な予定されたクラス時間や指定された時間枠を超えて利用可能にします。
「学校や大学は、コンピュータラボのリソースの利用可能性が拡大することで、学生が学習に必要なソフトウェアアプリケーションを使ってより多くの時間を過ごせることを発見しています」とSplashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べました。��「この予期しない利点は、パンデミックの制限が解除された後も長く続くでしょう。」
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Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、学術機関、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。