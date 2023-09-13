SyncroはSplashtopとのコラボレーションを深め、リモートアクセスを簡素化
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Syncroは現在、Splashtopとのシームレスな統合を強化し、成長するパートナーにさらなる価値を提供しています シアトル、2023年9月13日 – Syncro は、マネージドサービスプロバイダー（MSP）向けのオールインワンのプロフェッショナルサービスオートメーション（PSA）およびリモートモニタリングと管理（RMM）プラットフォームであり、パートナーに新しい Teamプラン の一環として、強化された Splashtop 機能を提供しています。Splashtopは、MSPがツールセットを統合し、多様な顧客環境をサポートするために使用できる、リモートアクセスとITサポートのリーディングソリューションです。このパートナーシップは、生産性を向上させ、Syncroプラットフォームからワンクリックでクライアントにリモートサポートを提供する新機能をもたらします。
「このパートナーシップは、Syncroが成長するMSPの運営コストを削減するもう一つの方法を示しています」と、SyncroのCEOであるEmily Glassは述べています。「私たちの目標は、コスト効率の高いツールのスイートを提供し、パートナーがクライアントにより良いサポートを提供できるようにす�ることです。このコラボレーションは、私たちの使命を実現するもう一つの例です。」
パートナーは、Syncroを通じてSplashtopの機能を強化したスイートにアクセスできます。
即時リモートコントロール: エンドユーザーの存在に関係なく、管理されたデバイスへの高速で途切れないリモート接続を楽しめます。あなたは、現場で行うのと同じように、迅速にトラブルシューティングを行い、タスクを実行できます。
簡単なワンクリックアクセス: Syncroプラットフォーム内から資産へのリモートセッションをワンクリックで開始し、時間を節約し、業務を効率化します。
リモートセッションの生産性向上: ファイルを転送し、印刷し、リモート接続中にエンドユーザーとチャットで交流できます。
自動セッションログ: Syncroのアクティビティ履歴にSplashtopセッションを自動ログし、透明性と責任を確保します。*
技術者のコラボレーションによる効率の向上: 複数の技術者が同じコンピュータにリモートで同時に接続できるようにし、簡単なコラボレーションを確保し、生産性を向上させます。
Seamless multi-monitor support: Easily view multiple monitors of a remote computer with a true マルチモニター対応 setup.
エンドユーザーがリモートで作業用コンピュータにアクセスできるようにする: エンドユーザーのリモートアクセスライセンスを購入し、クライアントがどこからでもリモートコンピュータで生産的に作業できるようにすることで、提供内容を拡大します。
「Syncroとの成長するパートナーシップは、MSPに対して強化されたリモートアクセスソリューションを提供するという我々のコミットメントを示しています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Syncroの統合されたPSAおよびRMMプラットフォーム内でリモートアクセス機能を拡張することで、MSPはより効率的かつ安全に運営できるようになります。ユーザーフレンドリーで相互運用可能、かつ安全なソリューションの重要性を理解しているSyncroのような企業と協力できることを嬉しく思います。」
SyncroとSplashtopのパートナーシップと、それが提供する強化されたリモートアクセス機能の詳細については、https://syncromsp.com/をご覧ください。
About Syncro SyncroのオールインワンPSA、RMM、リモートサポートソフトウェアは、マネージドサービスプロバイダーがより効率的で利益を上げやすいビジネスを実行するのを助けます。価格設定は驚くほどシンプルで、契約なしで全機能に対して一律料金です。人間味のあるテクノロジー企業であるSyncroは、多様性、包括性、公正な慣行にコミットしており、顧客や従業員から業界全体に利益をもたらします。詳細についてはhttps://syncromsp.com/を訪問するか、LinkedInで@syncromspをフォローしてください。
Splashtopについて
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポート向けの��ソリューションは、高速でシンプル、そしてセキュアな体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現することが可能です。Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。30万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
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Syncro@cracklepr.com