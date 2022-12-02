Qualcomm Snapdragonに最適化され、Windows 8ジェスチャーをサポートする無料アプリとしてAndroidフォン�向けのSupercharged Splashtop 2が登場
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次世代のSplashtopソフトウェアは、600万人のAndroidスマートフォンユーザーに最速で最も安全なモバイルリモートデスクトップアプリを提供する予定です
November 6, 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、受賞歴のあるリモートデスクトップアプリの最新世代であるSplashtop 2 – リモートデスクトップのAndroidバージョンをリリースしたことを発表しました。8月にAndroidタブレット向けにSplashtop 2をリリースした後、推定6億人のAndroidスマートフォンユーザーが、最新のWindows 8 PCを含むMacintoshおよびPCデスクトップへの同じセキュアで高パフォーマンスなリモートアクセスを楽しむことができるようになります。
現在までに、Splashtopはタブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの1000万人以上のユーザーに、どこからでもコンピュータにリモートアクセスしてお気に入りのMacやWindowsアプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HD映画を視聴し、グラフィック集約型のゲームをプレイする力を与えています。
Android携帯向けのSplashtop 2アプリは、Qualcomm Snapdragonプロセッサに最適化され、CPU使用率が5倍向上し、バッテリー寿命が延びました。さらに、ネットワークの状況に適応する自己最適��化技術を備えており、ユーザーは3Gまたは4Gネットワークやインターネット接続の帯域幅を最大限に活用できます。
Android向けSplashtop 2は、最新のWindows 8 PCにネイティブのWindows 8ジェスチャーを使用してリモートアクセスするために完全に最適化された唯一のリモートデスクトップアプリケーションです。Microsoft Office 2013は、Windows 8でのタッチ体験に最適化されており、Splashtop 2は、Androidデバイス向けにタッチ最適化されたMicrosoft Officeを提供することで生産性を向上させます。Windows 8のタッチ最適化されたアプリは、Androidタブレットで楽しむことができます。
Splashtop 2を始めるために、コンピュータに接続するために必要な唯一の設定はユーザー名とパスワードです。ルーターやファイアウォールを設定したり、IPアドレスやセキュリティコードを手動で入力する必要はありません。Splashtop Anywhere Access Packを、14日間の無料試用期間後にアプリ内購入で利用可能にすると、同じ簡単なプロセスで世界中のどこからでもインターネットを介してデバイスに信頼性のある接続が可能になります。
「Androidフォンは、より大きな画面、より鮮明なディスプレイ、より速いマルチコアプロセッサを備えて登場しています。「これにより、電話でのSplashtop体験がますます良くなっています」とSplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「最適化されたパフォーマンスと比類のないセキュリティにより、Androidのお客様は今や、いつでもどこでもすべてのアプリやファイルにアクセスできます。」
Splashtop Streamer
Splashtop 2は、Windows PCまたはMacに無料のSplashtop Streamerソフトウェア��をダウンロードしてインストールする必要があります。対応プラットフォーム：Windows 8, 7, Vista, および XP (Home Premiumを含む)、Mac OS X 10.6+ (MacユーザーにはSnow LeopardまたはLionが必要です)。デュアルコアCPUを搭載したコンピュータが最適なパフォーマンスを発揮します。Splashtop 2の購入には、最大5台のコンピュータにアクセスするライセンスが含まれています。
サポートリソース
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
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Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビをつなぐ最高クラスのリモートデスクトップ体験を提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。 Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。1,000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloud™は、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高いパフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
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