Stephen Ng Appointed as Board メンバー of HDI San Francisco Bay Area
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新たにコミュニケーション担当副社長に就任したNgは、コミュニティの関与を高め、チャプターの認知度を向上させ、IT専門家が直面する進化する課題に対処することを目指しています。
CUPERTINO, Calif., Mar. 13, 2024 – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーであり、技術サポートとサービス管理コミュニティを支援することに専念する主要な非営利団体であるHDI San Francisco Bay Areaは、新しいコミュニケーション副社長としてStephen Ngの任命を発表できることを嬉しく思います。技術とサポート業界で30年以上の経験を持つNgは、HDIに豊富な知識と専門知識をもたらし、変革を推進し、知識を活用し、チームを変革し、つながりを作り、課題を機会に変えるという使命をさらに進めています。
現在Splashtopのグローバルテクニカルサポートのシニアディレクターを務めるStephen Ngは、テクサポートとサービス管理分野で影響力のある人物です。彼の広範なバックグラウンドは、サポートチームの構築とスケーリング、コミュニティエンゲージメントの促進、業界内および主要イベントでのリーダーシップの推進を含んでおり、SupportWorld LiveなどのHDIが主催するイベントでも活躍しています。
HDI San Francisco Bay Areaチャプターでの新しい役割において、Ngは彼の経験と洞察を活用してコミュニティのエンゲージメントを強化し、業界内でのチャプターの認知度を高め、分野の専門家が直面する進化する課題に対処することを目指しています。彼の戦略的関与は、技術の旅を始めたばかりで貴重なつながりを求める人々から、経験豊富な専門家まで、キャリアのあらゆる段階にいる個人の活気あるコミュニティを育むことに焦点を当てます。
「HDI San Francisco Bay Areaにコミュニケーション担当副会長として参加することは、私のキャリアの重要な一部であったコミュニティに恩返しをする素晴らしい機会です」とStephen Ngは述べました。「私の目標は、プロフェッショナルが接続し、知識を共有し、一緒に成長できる魅力的でサポート的な環境を育むことです。」HDIは、次世代のテクノロジー人材を育成するだけでなく、私のような経験豊富なベテランがコミュニティに貢献し、知識を共有し、他の人が自分の成功への道をナビゲートするのをガイドするための道を提供する最高のプラットフォームです。
HDI San Francisco Bay Areaは、メンバーの戦略、運用、チームを向上させるために設計された包括的なトレーニングと認定コース、業界をリードする会議、ネットワーキングの機会を提供しています。新しい役割において、Ngは地域チャプターのエンゲージメントを活性化し、HDIの使命と価値を全国および地域レベルで促進することに焦点を当てる予定です。
「Stephen Ngを私たちのリーダーシップチームに迎えることを嬉しく思います」とHDIサンフランシスコベイエリアの社長、Terri Oropezaは述べました。「彼の実績、深い業界知識、ITコミュニティへの関与へのコミットメントは、私たちの組織にとって非常に貴重な資産です。彼が私たちのメンバーや広範な技術サポートおよびサービス管理コミュニティにもたらすポジティブな影響を楽しみにしています。」
HDIサンフランシスコベイエリアと今後のイベントに関する詳細は、SFHDI.orgをご覧ください。
HDIサンフランシスコベイエリアについて
HDI San Francisco Bay Areaは、技術サポートとサービス管理コミュニティを支援することに専念する非営利団体です。30年以上の経験を持つHDIは、包括的なトレーニング、認定、会議、コンサルティングサービス、ネットワーキングの機会を通じて、パフォーマンスの向上を目指して専門家や組織と提携しています。技術サポートとサービス管理のグローバルリーダーであるHDIの一部として、HDI San Francisco Bay Areaは、メンバーと広範なコミュニティの利益のために業界標準と実践を向上させることに尽力しています。SFHDI.org
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