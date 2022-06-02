SplashtopのMirroring360とリモートデスクトップがInFocus Mondopad、JTouch Whiteboard、DigiEaselとバンドルされ、デバイス間での会議とコラボレーションを可能にします
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
Mirroring360を使えば、プレゼンターはiOS、Android、Windows、MAC、Chromebookの画面をマルチタッチHD Mondopad、JTouch Whiteboard、DigiEaselに簡単にキャストできます。
San Jose, CA — October 1, 2015 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Mirroring360とSplashtop リモートデスクトップがInFocusのマルチタッチ1080p Mondopad（57”、70”、80”）、JTouch Whiteboard（40”、65”）、およびDigiEasel（40”）とバンドルされ、会議室、教室、遠隔教育センター、マルチポイントオフィスを対象としていることを発表しました。会議の参加者は、PC、Mac、Chromebook、タブレット、スマートフォンなどの任意のデバイスを使用して、InFocus会議製品と安全に接続し、コンテンツを共有することができ、会議をより生産的にします。With Splashtop リモートデスクトップ bundled in Mondopad, users can remotely control the Mondopad from any デバイス, including advancing slides or annotating.
「会議に参加するとき、異なるデバイスを持つ人々に直面することが多く、デバイス間でコンテンツを効果的に共有する方法は常に課題です」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「私たちは、あらゆるタイプのデバイスをサポートする、統合された会議室コラボレーションソリューションを�提供するためにInFocusと提携できることを嬉しく思います。」
“Mirroring360とSplashtop リモートデスクトップは、InFocusの幅広いコラボレーションソリューションに強力な追加です,” とInFocusの副社長、Surendra Aroraは言います。 “ユーザーはケーブルなしでどのデバイスからでも瞬時に接続できるため、人々はより生産的にコラボレーションできます。”
Mirroring360は最新のiOS9 Airplay MirroringとChromebookの画面共有を完全にサポートし、企業や学校での大規模な導入を管理するための機能やツールを提供します。パッケージとプリセット構成オプション。
Splashtop Mirroring360の恩恵を受けている数千の企業や学校をご覧ください: https://www.mirroring360.com/
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Splashtopについて
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高クラスのクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを通じてお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。Splashtop ClassroomやMirroring360のようなコラボレーション製品は、デバイス間での1対多の効果的な画面共有を可能にします。1,800万人以上がSplashtop製品をアプリストアからダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」、LAPTOP Magazineの「Best of CES」賞を受賞し、Red Herring 100 North Americaのファイナリストです。Splashtopは、MDM / MAMパートナーおよび追加の販売代理店を通じて配布されています。同社はカリフォルニア州サンノゼに本��社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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