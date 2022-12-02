SplashtopのMirroring360が、大規模展開とクロスサブネット/VLAN機能を追加し、モバイルデバイスの画�面共有をサポート
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新しいMirroring Assist機能は、学校や企業のネットワークでデバイスを簡単に発見する新しい方法を追加し、Airplay / MirroringのためのBonjourに関連するネットワーク問題を回避します
サンノゼ、CA — 2015年2月12日 — Splashtop Inc.、クロスデバイスコンピューティングとコラボレーションの世界的リーダーは、Mirroring360の大規模な学校や組織への設定と管理を容易にするためのMirroring Assistと追加ツールを発表しました。Mirroring360は、プレゼンター、教師、学生がデバイスの画面（iPad、iPhone、Chromebooks、PC、Mac）を任意のコンピュータやスマートディスプレイにワイヤレスで共有できるようにします。
Mirroring Assistは、QRコードベースのディスカバリーを使用してiOSデバイスをコンピュータに接続し、Bonjourをバイパスします。iPadやiPhoneの画面を異なるサブネットやVLAN間でミラーリングできることです。ネットワークがルーティング可能である限り。この新しいツールは、大規模な学校や企業での展開の容易さに大きな影響を与えます：
IT管理者は、Bonjourのために学校のネットワークを再構成する必要がなく、時間とお金を節約できます。
IT管理者はBonjourブロードキャストを無効化し、不要なネットワークトラフィックを避けることができま�す。また、iOSデバイスがAirPlayを開始する際に大量のコンピュータリストを発見する問題を回避するのにも役立ちます。
「何千人もの教師が私たちのMirroring360製品を楽しんでいる一方で、多くの教師や学校の管理者は、iPadsがWi-Fiに接続されていて、コンピュータが有線ネットワークまたは異なるVLANに接続されているため、iOS AirPlay機能を使用できないと私たちに伝えました」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「私たちは、多くの学校や企業で非常に一般的なこの問題を解決する新機能、Mirroring Assistを開発したことを発表できることを嬉しく思います。」
「Mirroring360は、学校のネットワークでiPadを接続する多くの問題を解決します。AirPlayを動作させるために長い間努力してきましたが、成功しませんでした」とSidney Public Schoolsの技術ファシリテーター兼インストラクターであるRick Meyerは述べています。「ついに、使いやすく、ITスタッフに負担をかけないものが登場しました。」
Mirroring360のアップデートには、学校や地区での大規模な導入を容易にする機能やツールも含まれています。パッケージとプリセット構成オプション。詳細はこちら: www.mirroring360.com/mirroring-assist。
Mirroring360は現在￥1,650（50％オフ）でプロモーション中です。Mirroring Assistは、appstoreから無料でダウンロードできます：https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Chromebook向けのMirroring Assistが近日中に登場します。
Splashtopについて Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性、サポート、コラボレーション体験を提供しています。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、モバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、操作することを可能にします。1800万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードしており、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載して出荷しています。
Splashtopは、Splashtop Classroom、Splashtop Whiteboard、Mirroring360を含む教育および1:1イニシアチブのためにいくつかの製品を開発しました。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、複数の国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comおよびwww.mirroring360.comをご覧ください。
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メディアコンタクト
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com