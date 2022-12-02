SplashtopのリーディングリモートデスクトップストリーマーアプリがAutodesk Exchange Apps Storeで利用��可能になりました
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Splashtop リモートデスクトップ Streamer App for Autodesk ソフトウェアは、ユーザーがどのデバイスからでも3Dアプリにリモートアクセスするのを助けます
SAN JOSE, Calif. — October 15, 2013 — Splashtopは、すべてのAutodesk製品向けにAutodesk Exchange Appsストアで新しいリモートデスクトップ Streamer Appを発売しました。Splashtop リモートデスクトップ Streamerは、どのデバイスからでもAutodesk製品へのリモート3Dグラフィックスアクセスを可能にするよう設計されています。Autodeskアプリケーションを実行しているユーザーのワークステーションにSplashtop Streamerをインストールした後、ユーザーはiOS、Android、Windows RT、Windows Phone 8、Blackberry、Windows、MAC、Linux用のSplashtop リモートデスクトップアプリを（各アプリストアおよびSplashtopのウェブサイトから入手可能）インストールするだけで、どこからでもAutodeskの3Dアプリとデータをリモートで制御できます。Splashtopは、NVIDIA GPUおよびAMD GPU / APUに完全に最適化されており、60フレーム以上の3Dグラフィックスと30ミリ秒未満の遅延でスムーズなインタラクティビティを提供します。
Autodesk Exchange Appsストアは、Autodeskソフトウェアエコシステムへのポータルであり、デザイナーがより差し迫った設計の課題に対するソリューションを見つけ、すぐにダウンロードできるアドインへのアクセスを提供します。Autodesk Exchange Appsには、AutoCAD、Autodesk Inventor、Autodesk Revit、Autodesk 3ds Max、Autodesk Mayaを含む15のAutodesk製品向けのアプリが含まれています。Autodesk Exchange Appsストアは、Web上で直接、またはAutodesk製品内からアクセスできるため、非常に便利なリソースです。
新しいSplashtop リモートデスクトップ Streamerアプリは、Windows、MAC、Linuxワークステーションを使用しているAutodeskユーザー向けに無料で利用可能です。Autodesk 3Dアプリへのリモートアクセスを任意のデバイスからサポートするSplashtopアプリは、iOS、Android、WinRT、Windows Phone、Windows、MAC、およびLinuxで利用可能です。
「Autodesk Exchange Apps ストアへの参加企業としてSplashtopを迎えられることを嬉しく思います。Splashtop Remote Desktop Streamer App は、顧客が日々使用している設計・エンジニアリング製品の中から、価値あるアドインを簡単に利用できることを示す優れた例です」と、Autodesk Developer Network のディレクターである Jim Quanci 氏は述べています。 「Splashtop Streamer は、あらゆる Autodesk ソフトウェアをリダイレクトする強力なリモートグラフィックスエンジンであり、設計プロジェクトで Autodesk を利用する業界のすべての Autodesk 顧客に、より充実した機能を提供します。」
「何百万人もの消費者がSplashtopを使用してリモート3Dゲームを可能にしています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「私たちはこの高性能なリモート3D機能をAutodeskとの提携によりプロフェッショナル市場に提供します。」
3D Autodeskアプリをモバイル化するためのSplashtop Streamerは、Autodesk App Storeで無料で入手できます
Splashtop について
Splashtop Inc.は、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、テレビ、クラウドをつなぐ、最高のクロススクリーン生産性とコラボレーション体験を提供します。Splashtopのリモートデスクトップサービスは、人々がモバイルデバイスを介してお気に入りのアプリ、ファイル、データにアクセスし、制御することを可能にします。1400万人以上がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、AMD、Intelなどの製造パートナーが1億台以上のデバイスにSplashtopを搭載しています。
この高性能なリモートデスクトップおよびアプリケーションアクセスソリューションは、モバイルVPNの互換性問題やWAN上のRDPに対処するためのより速く、簡単で、コスト効果の高い方法です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞し、2013年のRed Herring 100 North Americaのファイナリストです。会社はカリフォルニア州サンノゼに本社を置き、中国、日本、台湾に国際オフィスを持っています。詳細はwww.splashtop.comをご覧ください
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Kim Gengler
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