Splashtop XDisplay for iPadはWindows 7デスクトップを拡張します
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iPadを追加モニターにして生産性を向上させる
2011年7月27日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc., クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーは、今日、Splashtop XDisplayを発表しました。これは、iPadをWindows 7 PCのワイヤレスセカンドディスプレイに変え、生産性を向上させるアプリです。iPadを画面拡張として使用することは多くの目的に役立ちます。
例えば：
デスクトップの乱雑さを減らし、iPadの画面をウィジェット、フォルダショートカット、IMバディリスト、Skype、Twitter、Photoshopパレット、その他のユーティリティアプリで埋め尽くしましょう
モニター間でスプレッドシートを表示し、スクロールせずにすべての列を確認
iPadでNetflix、Hulu、またはソーシャルゲーム（FarmVille）などのバックグラウンドエンターテイメントウィンドウを駐車しながら作業
1つのモニターでHTMLページを編集しながら、iPadでレンダリングされたウェブページを表示
iPadの拡張画面で他のコンテンツを表示して他の人とコラボレーションする
ベッドやソファでiPadでFlashムービーやビデオを再生し、転送や変換の手間を避けましょう。
「バットマンは忠実な相棒��ロビンなしでは同じではありません」と、SplashtopのCEO兼共同創設者、Mark Lee氏は述べています。「同様に、Splashtop XDisplayによって可能になったiPadがなければ、あなたのメインコンピュータも同じではありません。」
Splashtop XDisplayは、iPadの両バージョンに対応しており、Windows 7オペレーティングシステムを実行しているPCに接続します。これは、iPad上で動作するアプリケーションとPC上で動作する無料のWindows Streamerの2つのコンポーネントで構成されています。
Splashtop XDisplay の特徴:
フルオーディオとビデオサポート（サウンドはPCまたはiPadのいずれかから独立してオン/オフにできます）
Windows 7の既定のAeroデスクトップテーマのサポート（半透明ウィンドウを特徴とする）
ピンチズーム機能を備えた直感的なタッチジェスチャー
オプションのテキスト入力方法としての仮想オンスクリーンキーボード
iPadが回転したときの自動方向（横向きと縦向きの両方で動作）
プライバシーのためのパスワード保護
拡張ディスプレイの位置をPCに対して選択する機能
詳細はこちらについては、Splashtop XDisplayと「画面を拡張する」コンテンツをご覧ください: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplay. Apple App StoreでSplashtop XDisplayをダウンロード: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922
Splashtop について
Splashtop Inc.は、2006年に設立され、どこでも人々がデバイスやクラウドを介してコンテンツに迅速にアクセスできるようにすることを目指しています。Splashtopの主力製品であるSplashtop リモートデスクトップは、Apple App StoreとAndroid Marketでベストセラーとなっており、ユーザーはモバイルデバイスやPCからフルコンピュータ体験を楽しむことができます。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyの7000万台以上のPCとモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
メディア連絡先:
便利なリンク：
Splashtop XDisplayをApple App Storeからダウンロード: https://apps.apple.com/us/app/splashtop-wired-xdisplay-extend-mirror/id1029826922Splashtop ホーム: https://www.splashtop.com
Splashtop XDisplay: https://www.splashtop.com/products/wiredxdisplayFacebookでいいね: https://www.facebook.com/splashtopTwitterでフォロー: https://twitter.com/splashtopブログを購読: https://www.splashtop.com/blog