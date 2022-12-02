SplashtopがFreescale、Intel、NVIDIA、Qualcomm、Texas Instrumentsとマルチメディア最適化で協力
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Splashtop リモートデスクトップアプリは競合製品を最大15倍上回ります
2011年6月14日 — サンノゼ、カリフォルニア — Splashtop® Inc.は、即時アクセスコンピューティングの世界的リーダーとして、Freescale、Intel、NVIDIA、Qualcomm、Texas Instrumentsなどのチップメーカーと協力し、Splashtop リモートデスクトップソフトウェアのパフォーマンスを最適化していることを発表しました。ベンチマークテストの結果、競合製品と比較して最大15倍のマルチメディアパフォーマンスの優位性が示されています。最近、このアプリはアメリカのAppleのApp Storeで有料iPadアプリのトップランキングとなり、TetrisやAppleのGarageBand、さらにはAngry Birdsよりも多くのユーザーダウンロードを集めています！
過去数ヶ月間、Splashtopは、NVIDIAのGeForceグラフィックスプロセッサやTegra 2デュアルコアプロセッサなどの人気のあるGPUやCPUでソフトウェアのパフォーマンスを調整するために、主要なチップ企業と関係を築いてきました。ベンチマークテストでは、Splashtop リモートデスクトップは非常に低いレイテンシー（遅延時間）で30 frames per secondの持続的なレートを示しました。競合製品は平均で2から6フレーム/秒を示し、フレームの約80%から95%を落とし、「ビデオ」��がスライドショーのように見えることがありました。彼らの平均遅延時間はSplashtopの2倍から 10倍以上 長く、ユーザー体験が鈍くなります。
ベンチマークテストのために撮影されたビデオは以下で視聴できます：
Splashtop: www.youtube.com/watch?v=qvlc2kZKtcg
「もちろん、私はジャーキーでガタガタのチャーリー・チャップリン映画が好きですが」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。“でも、ミッション・インポッシブルを観るときは、映画そのもののようにスムーズで速くてエキサイティングなものを期待します。それがまさにSplashtop リモートデスクトップで求めている体験です。”
「リモートデスクトップソフトウェアは、今日の最も人気のあるモバイルおよびハンドヘルドデバイスのユーザーに多くの利点を約束します」と、Kusnetzkyグループの創設者であり、ZDNetのVirtually Speakingの主要著者であるDan Kusnetzky氏は述べています。「Splashtopは、複雑なデバイスとクラウドサービスのコンステレーション全体でユーザーエクスペリエンスを統一できるリモートデスクトップソフトウェアを提供しています。彼らのアプローチは、エンドユーザーの体験を劇的に向上させる可能性のあ�る大幅なパフォーマンス向上を意味します。」
Splashtopの技術は、マルチメディアのプロフェッショナルの要求を満たすことができます。“Splashtop リモートデスクトップは、デジタルメディアのプロフェッショナルである私のような人々にとって、ビデオ品質を犠牲にせず、ラグを避けるためにフレームレートを低下させることなく、低帯域幅のデータストリーミングを求める人々のための高パフォーマンスのリモートデスクトップツールです。”と、Orlando Techのデジタルメディアアーツ学科で3Dアニメーション技術のインストラクターを務めるAlan Lynch氏は述べています。「ユーザーインターフェースとソフトウェアの機能は本当にクラス最高で、学生にプロフェッショナルなモーションキャプチャツールを提供することができました。Splashtopリモートデスクトップは、ハードウェアに数千ドルを節約し、大きくて扱いにくいケーブルから解放してくれました。」
オーランド工科大学のビデオ：www.youtube.com/watch?v=IFKlkbBPVps
Splashtop Remoteは、ほとんどのスマートフォンと人気のあるタブレット – iPad、Transformer、Xoom、Galaxy Tab – で動作し、Windows 7、Vista、XP、またはMac OS X 10.6以上のオペレーティングシステムを実行しているコンピュータに接続します。これは、モバイルデバイス上で動作するアプリケーションと、コンピュータ上で動作する無料のStreamerの2つのコンポーネントで構成されています。Splashtop Remoteの詳細はこちらをご覧ください: www.splashtop.com/remote。
About Splashtop
Splashtop Inc.（�旧DeviceVM, Inc.）は、2006年に設立され、世界中の人々が迅速にコンテンツやアプリケーションにアクセスできるようにコンピューティング体験を最適化することを目指しています。2007年に初めて導入されたSplashtop OS製品は、PCをオンにしてから数秒でオンラインになり、メールにアクセスし、友達とチャットできる受賞歴のあるインスタントオンプラットフォームです。Apple App Storeで有料iPadアプリの第1位であるSplashtop リモートデスクトップは、ユーザーがスマートフォンやタブレットからコンピュータを離れていても、フルコンピュータ体験を楽しむことができます。Splashtop Whiteboardは、注釈機能を追加することでSplashtop Remoteを拡張します。Splashtop Remoteは現在、Apple App Store、iTunes、Android Marketplace、webOS App Storeで利用可能です。
今日、Splashtopベースの製品は、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、LG、Sonyを含む主要メーカーの6000万台以上のPCおよびモバイルデバイスで利用可能です。Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2011 CES」賞を含む数々の賞を受賞しています。Splashtop Inc.は、北京、杭州、上海、台北にオフィスを持つサンノゼに本社を置いています。詳細は、www.splashtop.comをご覧ください。
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Splashtop PRチーム
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Splashtop Remote: www.splashtop.com/remoteSplashtop Home: www.splashtop.com