SplashtopがTrustRadiusの2023年冬のベストオブアワードを受賞
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顧客の感情とスコアリングに基づいて、Splashtopは、最高の関係、最高の価格価値、最高の機能セットを持つリモートデスクトップソリューションとして認識されています。
CUPERTINO, Calif., February 1, 2023 – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化し安全にするリモートITソリューションのリーダーは、本日、信頼されるB2Bソフトウェアレビュー プラットフォームであるTrustRadiusから2023年のBest Of Awardを受賞したことを発表しました。Splashtop リモートデスクトップソリューションは3つの賞を受賞し、世界クラスの製品とカスタマーサポートを提供するという会社のコミットメントを示しました。
「Splashtopは、Best Feature Set、Best Value for Price、Best RelationshipのWinter Best of Awardsを受賞しました」と、TrustRadiusのリサーチ副社長であるMegan Headleyは述べています。「SplashtopはTrustRadiusのリモートデスクトップカテゴリでこれらの賞を獲得しました。TrustRadiusのレビュアーの100%がSplashtopは価格に見合った価値を提供していると言い、99%のレビュアーがSplashtopの機能セットに満足していると述べています。Splashtopはまた、サポート評価で9.5/10を獲得しました。これらの賞は、顧客からのフィードバックに直接基づいています。」
Splashtopユ�ーザーコミュニティからのレビュー:
"私のSplashtop リモートサポートの使用経験では、サポートを利用する必要があったのはほんの数回だけです。利用した際には、回答は迅速で、まさに求めていたものでした。それは本当に心配のないツールです。」ITマネージャー、高等教育機関
「リモートサポートツールとして、Splashtopは素晴らしいです。あなたもファイル転送、画面マークアップ、ホワイトボード、技術者共有、マルチまたはシングルスクリーンビュー（複数モニター用）などのツールを自由に使えます。Splashtopは、価格に対する価値、機能、使いやすさ、そして会社のサポートコミュニティに感銘を受けました。疑わしい場合は、彼らのソフトウェアのトライアルにサインアップして試してみることをお勧めします。「やってよかったと思うよ。」IT管理者、銀行会社
「友人の会社のためにSplashtopを発見しました。彼の既存のリモートサポートソフトウェアの更新が2年連続で倍増していました。オプションを調査し、Splashtopを見つけました。短期間のテストを行い、慣れていたすべての機能に加えて、望んでいた機能が追加されていました。私は自分の会社で使用し、いくつかの友人が彼らの会社で実装するのを手伝いました。誰もが失望したことはありません。これは、私が高評価を与えることを喜んでいる製品/サービスの一つです。」副社長、コンサルティングサービス
Splashtopの成長するリモートアクセスとリモートサポートソリューションのスイートは、どのデバイスでも、どこでも、仕事、個人使用、またはITサポートのために、高性能なコンピュータとメモリ集約型アプリへのシンプルで安全なアクセスを提供します。シンプルで直感的なインターフェースにより、ユーザーは接続を行い、リアルタイムで画面を表示し、リモートコンピュータを管理できます。すべてはデータと情報を安全に保つ堅牢なセキュリティアーキテクチャによってサポートされています。
「私たちは、業界で最高の顧客サポートを提供しながら、手頃な価格でプレミアム機能を提供することを誇りに思っています」とSplashtopの最高経営責任者であるMark Leeは述べました。「私たちの顧客のニーズは、私たちが行うすべての中心にあり、ユーザーコミュニティからのポジティブなフィードバックを見ることほど報われることはありません。TrustRadiusによるこの認識に感謝します。」
TrustRadiusのWinter Best Of Awardsは、完全に顧客のフィードバックに基づいています。Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細はこちら, please visit Splashtop.com or read reviews on TrustRadius.
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューシ��ョンのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、仕事、学習、ITサポートにおいて、オンサイトマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。www.Splashtop.com
TrustRadiusについて
TrustRadiusは、ビジネスリーダーがニーズに合ったソフトウェアを見つけて選択するための最も信頼されている研究およびレビューのプラットフォームです。業界全体の意思決定者は、TrustRadiusからの検証済みのピアベースのガイダンスと研究に依存しています。ベンダーは、豊富なレビューを通じて独自のストーリーを伝えることで、高意図の購入者を引き付け、変換します。年間1,200万人以上の訪問者がTrustradius.comで高品質なレビューコンテンツとデータを作成し、関与しています。テキサス州オースティンに本社を置くTrustRadiusは、成功した起業家によって設立され、Mayfield Fund、LiveOak Venture Partners、Next Coast Venturesの支援を受けています。