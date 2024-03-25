Splashtopが2024年のサイバーセキュリティエクセレンスで2つの権威あるGlobee®賞を受賞
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Splashtopは、労働力のセキュリティでゴールド賞、ゼロトラストセキュリティでシルバー賞を受賞し、サイバーセキュリティ分野での革新性を証明しました
CUPERTINO, Calif., Mar. 25, 2024 – Splashtopは、リモートソリューションのリーダーとして、サイバーセキュリティにおける優れた革新性と効果を認められ、Globee® Awardsからの栄誉を受けたことを誇りに思います。Splashtopは、ITがゼロトラストの実装を簡素化するプラグアンドプレイのセキュアアクセスプラットフォームであるSecure Workspace solutionで、リモートワークフォースのセキュリティでゴールドGlobee®、ゼロトラストセキュリティでシルバーGlobee®を受賞しました。
Globee® Awards for Cybersecurityは、世界中のデジタルセキュリティのベストを認識することに専念していることで知られ、世界的に認められた組織からの582人の著名な審査員を集めました。厳格な評価プロセスは、中小企業（SMB）�向けに特化して開発された最初のゼロトラストソリューションにおけるSplashtopの最近の成果の重要性を強調しています。
Splashtop Secure Workspaceは、ネットワークセキュリティとアイデンティティ管理を強化する堅牢なSecure Service Edge (SSE) ソリューションを提供し、特権アクセスを含みます。このソリューションは、ポリシーの施行、セキュアなデバイス登録、アイデンティティ確認などの重要な組織能力を統合することで、リモートワークフォースの管理を簡素化します。IT管理者にとって、これはユーザーエクスペリエンスの向上を意味し、より大きな監視を備え、第三者への安全なアクセスを簡単にし、VPNを必要とせずにハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体でアプリケーションに簡単に接続でき、効率的な従業員のオンボーディングおよびオフボーディングプロセスを可能にします。Splashtop Secure Workspaceは、アクセス要求に対するコンテキストビジビリティを提供し、安全で信頼できる環境での運用効率を確保します。
「Globee® Awardsの認識を受け、ITプロフェッショナルの生活を簡素化する製品の継続的な革新へのコミットメントを反映していることを深く光栄に思います」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Secure Workspace�は、単一のソリューションで見つけることが不可能だった重要な機能の集大成です。私たちは、この製品をデジタルワークフォースのセキュリティにおける最も顕著な課題を克服するために構築しました。特に、大規模な企業のようなリソースを持たない中小企業向けです。これらの賞は、私たちのチームの努力と、デジタル環境を保護するために私たちに寄せられるお客様の信頼を裏付けています。」
ゴールドとシルバーの両方のGlobee® Awardsを受賞したことは、Splashtopのサイバーセキュリティにおけるリーダーシップと卓越性を示しています。デジタル環境が進化する中で、Splashtopは今日と明日のサイバーセキュリティのニーズに対応するソリューションの開発に専念しています。Splashtopの受賞歴のあるセキュアワークスペースとセキュアリモートアクセスおよびサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com