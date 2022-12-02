Splashtopがデジタルトランスフォーメーション企業オブザイヤーのSDCアワードを受賞
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Angel Business Communicationsの第13回ITアワードで、Splashtopはデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを可能にする技術ソリューションを提供することで、年間デジタルトランスフォーメーション企業に選ばれました。
オランダ、アムステルダム、2022年11月29日 – 5月初めにIT Europa Awardsを受賞した後、Splashtopは、ロンドンで開催されたSDC Awardsでの成功を祝っています。
今年で13回目を迎えるThe Storage, Digitalisation, Cloud and Channel (SDC) Awardsは、デジタルトランスフォーメーション製品やサービスを提供する成功企業を表彰することに重点を置いています。Splashtopは、「Digital Transformation Company of the Year」部門で、他のヨーロッパ企業4社を抑えて受賞企業に選ばれました。
Splashtopは、高性能で安全かつ手頃な価格のリモートデスクトップ技術を提供し、個人、機関、組織の効率向上とビジネス継続性の確保を支援しているとして認識されています。
Splashtopは、強力なコンピュータへのシンプルで安全なリモートデスクトップアクセスを提供し、どのデバイスからでも、どこでも、仕事、個人使用、またはITサポートのためにCPU集約型アプリケーションを活用できます。これにより、企業はリモートおよびハイブリッドワークに対してよりアジャイルで安全なアプローチを採用し、分散した労働力にITサポートを提供する効率を最大化できます。
さらに、同社は教育分野で驚異的な成功を収めており、現在、世界中の200以上のトップ教育機関が、キャンパス内のラボやリソースへの簡単でセキュアリモートアクセスを用いた遠隔学習プログラムの実施を支援しています。
「この認識は、企業、チャネルパートナー、MSPに最高のリモートデスクトップアクセスとサポートのツールセットを提供するという私たちのコミットメントを祝うものです」と、Splashtop EMEAのマネージングディレクター、Alexander Draaijerは述べています。「ここ数年でデジタルトランスフォーメーションが大きく加速し、テクノロジー企業は高性能で安全、そして最も重要なことに、使用と価格の両面で手頃なリモートデスクトップとリモートサポートソリューションを提供することでこの変化に貢献すべきだと強く信じています。だからこそ、私たちは強力でありながら設定と使用が簡単で、公正な価格と透明な条件で提供される製品を設計しています。」
シリコンバレーに拠点を置くこの企業は、すでに過去16年間にわたり世界中で活動しており、2020年にアムステルダムにヨーロッパ本社を開設し、個人、SMB、学校、政府機関、企業がよりデジタルに接続された世界に移行するのを支援することを目的としています。パフォーマンスを中心に据えたアプローチ、低価格、明確で拘束力のない契約ポリシーのおかげで、Splashtopは世界中で3,000万人以上のユーザーの支持を得ており、最��近ではTrustRadiusによって「年間ベストソフトウェア」に選ばれました。TrustRadiusは世界トップ10のソフトウェアレビュー プラットフォームの1つです。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、効率化するソリューションのリーダーです。柔軟な働き方、学習、ITサポートのためのそのソリューションは、現地のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。 Splashtop.com