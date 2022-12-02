Splashtop Whiteboardが優秀賞を受賞
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Splashtop Whiteboard、注釈付きのリモートデスクトップアプリがTech & Learningによって優れた教育技術製品として選ばれました。
2012年11月14日 — サンノゼ、CA — Splashtop Inc.は、クロスデバイスコンピューティングの世界的リーダーとして、Tech & Learning誌によって優れた技術製品として認識され、権威ある優秀賞を受賞したことを発表しました。Splashtop Whiteboardアプリが受賞しました。Splashtop Whiteboardは、教師と学生がiPadやAndroidタブレットをインタラクティブホワイトボードに変えることを可能にします。
徹底的なテストと実験を通じて、そして教室での実際の経験を基に、30人以上の教師と教育専門家のパネルが、160以上の教育製品のグループからSplashtop Whiteboardを市場で最も革新的で役立つ製品の一つとして選びました。
「学校が限られたリソースでより多くのことをし続けなければならない中で、地区のニーズに合った適切なソリューションを購入することがこれまで以上に重要です」と、NewBay MediaのTech & Learning グループの編集ディレクターであるKevin Hogan氏は述べています。「Tech & Learningは、経験豊富な教育チームの審査員によってテストされたこれらの推奨製品を誇りを持って紹介します。」
「管理者として、すべての新しいインタラクティブホワイトボードセットアップを取得するかどうかを議論していましたが、iPadとSplashtop Whiteboardアプリを購入するよりもはるかに高価でした」と、Diablo View Middle Schoolの管理者、Chris Clausen氏は述べています。「すでにインタラクティブホワイトボードを持っていた教師たちはそれを捨て、Splashtopアプリが使用されている部屋に移りたがっていました。それは私たちの教師にとって素晴らしいツールであり、インタラクティブホワイトボード以上のことを行い、プロセスで莫大な金額を節約しました。」「私はSplashtop Whiteboardに完全に惚れ込んでいます！ Whiteboardは、堅実で信頼性のある操作を提供するだけでなく、WindowsまたはMacプログラム上での制御と画面マーキングの両方を可能にします。さらに、仮想インタラクティブホワイトボード（IWB）として使用でき、2つの価値を1つにします！」と、ノースダコタ大学の技術学部教授兼学部長、教育コンサルタントのDave Yearwood氏は述べています。
「この賞を受けることは、市場で最高の教育ソフトウェア製品の1つを作成したことでノーベル賞を受賞するようなものです」とSplashtopのCEOで共同創設者のMark Leeは述べました。「誇張はさておき、親として、私のチームが学校にとって有用なもの、世界中の子供たちにポジティブな影響を与えるものを作り出したことに大きな満足を感じています。」
Splashtop Whiteboardは、同社の受賞歴があり、長年にわたってApple App Storeで1位の有料iPadアプリであるSplashtop リモートデスクトップを基に構築されており、Google Playでも最も人気のある教育アプリの一つです。iPadやAndroidタブレットからWi-Fi経由でコンピュータや大画面に接続することで、教室はFlashメディアを完全に同期されたビデオとオーディオで視聴し、お気に入りのアプリケーションを操作し、フル機能のツールバーでレッスン内容に注釈を付けることができます。
現在までに、Splashtopはタブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの1000万人以上のユーザーに、どこからでもコンピュータにリモートアクセスしてお気に入りのMacやWindowsアプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HD映画を視聴し、グラフィック集約型のゲームをプレイする力を与えています。
サポートリソース
Splashtop Whiteboard： https://www.splashtop.com/whiteboard
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
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Splashtop Inc.について
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Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Nook Apps、BlackBerry App World、HP App Catalog、Lenovo App Shopなどでトップセリングのアプリです。1,000万人以上の人々がアプリストアか��らSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
ITの消費者化とモバイルデバイスの普及が、企業によるSplashtopの採用を促進しています。Splashtop Bridging Cloud™は、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高いパフォーマンスの接続を保証し、IT、システムインテグレーター、サービスプロバイダーにポリシー駆動のコントロールを提供します。
SplashtopはPC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。本社はサンノゼにあり、北京、杭州、上海、台北、東京にオフィスがあります。詳細はhttps://www.splashtop.comをご覧ください。
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