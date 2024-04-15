Splashtop、NABショーで強化されたオーディオとビデオ編集機能を発表
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Splashtop Enterpriseのパフォーマンス向上スイートは、高度な編集ツールを使用しながら、比類のないリモート体験を提供します。
LAS VEGAS, Calif. – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーが、今年のNABショーで放送およびメディアの専門家を念頭に置いて設計されたEnterpriseソリューションのための高度なパフォーマンス機能を発表します。
Splashtop Enterpriseは、ビデオ編集やリップシンクなどのタスクを行うユーザーに極めて精密で高速なリモート体験を提供するよう最適化されています。Splashtopはまた、Nvidia、Intel、AMDの最新のグラフィックスカードやGPUを含むさまざまなハードウェアに最適化されています。
リモートセッションを開始するには、メディアプロフェッショナルはシングルサインオン（SSO）を使用してスタジオのワークステーションにログインし、コンピュータ、ラップトップ、またはモバイルデバイスから既存のハードウェア、デスクトップアプリケーション、プラグイン、強力なプロセッサに即座にアクセスできます。ソリューションのクリエイティブ機能スイートには、4kスピード、超高忠実�度オーディオ、マルチモニターサポート、4:4:4カラーが含まれており、ユーザーは今日のリアルタイムプロダクションの要求に応えることができ、スピード、品質、信頼性を犠牲にすることはありません。
「スピードが求められるメディア環境では、シンプルさと効率が命綱です。リモートプロダクションとコラボレーションで可能なことの基準を設定しようとしています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「ビデオソリューションパートナーとして、ユーザーが必要なツールにアクセスし、どこにいても優れたパフォーマンスを達成できることを目指しています。」
クリエイティブ機能スイート:
High パフォーマンス Low Latency: 4k HD品質と最大60フレーム/秒のフレームレート（iMac Pro Retina 5Kストリーミングも含む）でリアルタイムに作業を実行。Splashtopは最大240 fpsを達成するようにベンチマークされています。
リモートマイク: ローカルのマイク入力をリモートコンピュータに接続し、録音ソフトウェア、会議ソフトウェア、音声入力ソフトウェアなどの必要なアプリにシームレスにアクセスできます。
Ultra-High Fidelity オーディオ: 超高音質のオーディオビットレートをサポートし、Splashtopは詳細なサウンド編集、AV同期、ポストプロダクションの重要なニーズに対応し、オーディオのあらゆるニュアンスを完璧にキャプチャし再現します。
4:4:4カラーサンプリング: Splashtopの4:4:4カラーサンプリングのサポートにより、比類のない色精度、コントラスト、画像の詳細を体験できます。色の精度が譲れないプロジェクトにとって重要です。
リモートスタイラスサポート: リモートセッション中にスタイラスデバイスやペンの圧力、方向、傾き、サイズ調整をサポートし、クリエイティブなコントロールを強化します。
Wacom Bridge: WacomとSplashtopが共同開発した新しい革新的な技術で、Wacomデバイスとデジタルワークスペースの間でシームレスなコラボレーションをいつでもどこでも提供します。
Multi-Monitor Support: プロフェッショナルがリモート画面を1つのウィンドウで表示するか、各モニターをローカル設定に合わせて別々のウィンドウに広げることができます。
Robust ファイル転送: 更新されたRobust ファイル転送機能により、コンピュータ間での簡単なドラッグアンドドロップによるファイル転送が可能になり、リモートセッションを開始することなく、クリエイティブなプロセスとコラボレーションを効率化します。
Splashtop Enterpriseを使用すると、メディアプロフェッショナルは、スタジオにいるかのように、放送、ライブプロダクション、送信ツールをリモートで操作し、最高品質のビデオとオーディオパフォーマンスを実現できます。このソリューションは、チームがリアルタイムで効果的にコラボレーションし、画面を共有し、注釈を付け、場所に関係なく明確にコミュニケーションを取ることを可能にします。
Splashtopはアクセス制御、データとコンテンツのプライバシーを優先し、安全で信頼性のある操作を確保するための強力なセキュリティ機能を提供します。放送のニーズを24時間サポートすることに専念しています。カスタマーサポートチームは迅速かつ効率的なソリューションを提供し、放送業務がスムーズに中断なく実行されることを保証します。
NABショーのブース#10052でライブデモに参加し、Splashtop Enterpriseのパフォーマンス能力を直接体験するか、オンラインでメディア、エンターテインメント、放送向けのソリューションについて学んでください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com