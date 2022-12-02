Splashtop for Ubuntu、VNCの10倍のパフォーマンスを提供
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Splashtopの最新のStreamer製品は、Android、iOS、Mac、WindowsユーザーがリモートのUbuntuサーバーやデスクトップに接続できるようにし、Linuxシステム管理者、ゲーマー、デスクトップおよびワークステーションユーザーを対象としています
San Jose, CA (PRWEB) — November 28, 2012 — Splashtop Inc., the worldwide leader in cross-device computing, today announced the release of its リモートデスクトップ Streamer ソフトウェア for Ubuntu。これで、Splashtop 2 クライアントデバイスのユーザーは、Ubuntuを実行しているリモートコンピュータに接続してLinuxアプリケーションを使用したり、データにアクセスしたりできます。
Ubuntuユーザー向けに、Splashtop StreamerはVirtual Network Computing（VNC）や他のリモートデスクトップソフトウェアに代わる高性能な選択肢を提供します。効率的なプロトコル、アルゴリズム、最適化により、Splashtopはパフォーマンスベンチマークで競合他社よりも最大15倍高いビデオフレームレートと最大10倍低いレイテンシー時間を提供することが示されています。SplashtopセッションはSSLと256ビットAES暗号化で保護されており、デバイス間の安全なパイプとして機能し、場合によっては別々のVPNソリューションの必要性を排除することができます。
「Splashtopは数年前からLinux Foundationの積極的なメンバーです」と、Linux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlinは述べています。「Linux向けの最新のリモートデスクトップストリーマーソフトウェアの開発により、SplashtopはLinuxユーザーコミュニティとの理解とサポート、協力を示しています。」
「Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアは革新的な製品であり、Ubuntuソフトウェアセンターに迎え入れることを歓迎します」と、CanonicalのプロダクトマネージャーであるStephane Verdy氏は述べました。「Ubuntuコミュニティは、ユーザーとして製品を受け入れるだけでなく、他のソフトウェアと組み合わせてビジネスや遊びのための創造的なモバイルソリューションを考え出すでしょう。」
業界の専門家は、Linuxシステム管理者（多くがUbuntuを使用してネットワークを管理）、Linuxゲーマー（圧倒的に情熱的で技術に精通したコンピュータユーザー）、およびAndroidデバイスや他のクライアントプラットフォームを所有する一般的なUbuntuのデスクトップおよびワークステーションユーザーを含むいくつかのグループからの製品の強い需要を予測しています。
この新しいバージョンのSplashtop Streamerは、ユーザーがUbuntuコンピュータにリモートで接続し、以下のことを行うことを可能にします：
リモートでファイルを表示および編集（転送や同期なし）
お気に入りのLinuxプログラムを実行する
音楽コレクションをストリームする
低遅延で最大30フレーム/秒の動画を視聴
グラフィック集約型のゲームをプレイする
さまざまな言語で文字を入力するための入力方�法を使用する
様々なビデオとオーディオフォーマットのオンザフライトランスコーディングを実行します
さらに、Splashtop StreamerのUbuntuバージョンでは、設定ファイルを手動で編集することでビデオフレームレートの微調整やポート番号の設定が可能ですが、MacやWindowsバージョンのSplashtop Streamerでは利用できません。
「しばらくの間、LinuxユーザーはUbuntuをサポートするSplashtopのバージョンを求めていましたので、今それを提供しました」とSplashtopの創設者兼CEOのMark Leeは言いました。「ユーザーに異なるフレームレートでストリーミングするための設定ファイルを調整するいくつかの方法を提供しており、Linuxの人々はそれを評価すると思います。」
現在までに、SMBおよびエンタープライズ市場を対象としたSplashtop for Business製品ラインと、Splashtop 2コンシューマー製品ラインは、タブレットからスマートフォンまでのモバイルデバイスの1,000万人以上のユーザーに、どこからでもコンピュータにリモートアクセスしてお気に入りのアプリケーションを実行し、ファイルを表示および編集し、HD映画を視聴し、グラフィック集約型のゲームをプレイすることを可能にしました。
サポートリソースと便利なリンク
Splashtopダウンロードページ: https://www.splashtop.com/downloads
Canonicalホーム: https://canonical.com/
Linux Foundationのホーム: https://www.linuxfoundation.org/
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Splashtop Inc.について
Splashtopは、タブレット、電話、コンピュータ、テレビ、クラウドサービスをつなぐ最高のクロスデバイスコラボレーションを提供することで、人々の生活に触れることを目指しています。Splashtopの技術は、消費者とビジネスユーザーに高性能で安全なインタラクティブアクセスを提供し、いつでもどこでもお気に入りのアプリケーション、メディアコンテンツ、ファイルを楽しむことができます。
Splashtopの製品は、Apple App Store、Google Play、Amazon Appstore for Android、Microsoft Windows Storeなどでトップセリングアプリです。1,000万人以上の人々がアプリストアからSplashtop製品をダウンロードし、HP、Lenovo、Dell、Acer、Sony、Asus、Toshiba、Intelなどのパートナーから1億台以上のデバイスがSplashtopを搭載して出荷されています。
Splashtop for Business製品ラインは、オンプレミスのリレーサーバーと管理コンソールを備えています。BYODやITの消費者化といった現在の業界トレンドに対応したソリューションであるSplashtop for Businessは、複数のデバイス間で信頼性が高く、セキュアで高パフォーマンスな接続を提供しながら、IT部門にポリシーに基づくコントロールを提供することで、組織のモビリティニーズを満たします。
Splashtopの高性能リレーサーバーの世界的なネットワークである「Splashtop Bridging Cloud™」は、SaaSインフラストラクチャであり、どこにいても、どのデバイスからでも、いつでも、ユーザーに対して迅速でセ��キュアリモートアクセスを保証します。
Splashtopは、PC Worldの「最も革新的な製品」賞、Popular Scienceの「Best of What’s New」賞、LAPTOP Magazineの「Best of 2012 CES」賞を受賞しています。会社はサンノゼに本社を置き、多くの国際オフィスを持っています。詳細については、https://www.splashtop.comをご覧ください。
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