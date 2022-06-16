Splashtopの調査結果は、教育機関が遠隔学習を効果的な選択肢にする方法を示しています
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カリフォルニア州サンノゼ、2020年11月10日—COVID-19パンデミック中に世界中の2,500人以上の教師、IT管理者、学生を調査した結果、リモートアクセス、コラボレーション、リモートサポートソリューションの世界的リーダーであるSplashtop Inc.は、遠隔学習のために適切な技術ツールを整えることの重要性を確認しました。特に、調査は、キャンパス内のコンピュータラボリソースへのリモートアクセスと学生および教職員へのリモートITサポートを提供することで、遠隔学習がより効果的になることを示しています。
9月と10月に、Splashtopは42か国の学習プログラムに現在参加している2,500人以上のランダムに選ばれた個人を対象にオンライン調査を実施しました。目的は、教育機関がCOVID-19パンデミックにどのように適応しているかを調べることでした。調査対象者の大多数（60%）は高等教育機関に属し、22%はK-12学校に在籍し、残りの18%は職業訓練プログラムに従事しています。
「コラボレーションツール、eラーニングプラットフォーム、リモートアクセスツールの統合されたエコシステムを作成することで、遠隔学習はCOVID-19の間だけでなく、それ以降も効果的な選択肢となることができます」と、SplashtopのCEOであるMark Leeは述べました。「急速に変化する教育環境とリモートおよびハイブリッド学習の台頭により、教育機関はスマートな技術選択を通じてより一貫した学習体験を提供できます。」
リモート学習をより良くするために、一緒に
対面の社会的側面は代替不可能ですが、テクノロジーは遠隔学習を生産的で効果的かつ広く利用可能にするために大いに役立ちます。教育機関がリモート学習の目標を達成するための2つの方法は次のとおりです：
コンピュータラボへのリモートアクセスを提供する:
大学やカレッジのキャンパス、K-12地区は、Microsoft Office Suite、Adobe Photoshop、Illustrator、AutoCAD、C++、Java、Pythonなどのプログラミング言語用のソフトウェアアプリケーションを備えた高性能ワークステーションを備えたオンキャンパスのコンピュータラボを維持しています。自宅で学ぶ学生は、そのような高価で高度なソフトウェアを実行するためのコンピューティングリソースをほとんど持っていません。しかし、次世代のリモートアクセスツールは、学生とインストラクターの両方が、ラップトップ、タブレット、安価なChromebookを含む任意のデバイスを通じて、オンキャンパスのワークステーションとソフトウェアアプリケーションを使用できるようにし、寝室の机、キッチンテーブル、リビングルームのソファからでも利用可能にします。
学生や教職員にリモートITサポートを提供する:
多くの学生やインストラクターが家庭用コンピューティングデバイスに依存しているため、技術的な問題が発生するのは避けられません。教育機関は、ITチームにリモートサポートソフトウェアを装備し、在宅��およびキャンパス内の学生や教職員の問題をリモートでトラブルシューティングし、修正することができます。
調査結果には以下が含まれます：
教育機関の大多数（55％）が、完全にリモート学習またはハイブリッド学習プログラムを提供しています。世界的に見ると、38％の機関が対面学習を続け、30％が完全リモート指導を行い、25％がリモートと対面指導を組み合わせたハイブリッドアプローチを取っています。
地理が違いを生みます。例えば、英国とインドでは、回答者の大多数がリモートまたはハイブリッドクラスを実施している機関にいます。フランスでは、大多数が対面授業を開始しました。北米では、個々の州または州のガイドラインに応じてさらに異なります。
調査回答者の約53%が、リモート学習が対面指導と同等またはそれ以上に効果的であると感じています。リモート学習が効果的でないと感じる理由には、適切な技術ソリューションの欠如やリモートセッション中に遭遇する技術的な問題が含まれます。
リモート学習を行っている機関の半数未満が、学生と教職員にキャンパス内のコンピュータリソースをリモートで利用可能にしている中、リモートコンピュータラボアクセスを提供している機関は、Splashtopのような次世代のリモートアクセス技術を活用しています。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、学術機関、ビジネスプロフェッショナル、MSP、IT部門、ヘルプデスク向けに最高の価値と最高クラスのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションを提供しています。Splashtopは、VPN/RDP、VNC、RD Gateway、その他のリモートアクセスソフトウェアの人気のある代替手段です。世界中で3,000万人以上のユーザーがSplashtop製品を楽しんでいます。